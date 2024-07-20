什麼? 馬卡龍的中秋月餅!?

「姚君子甜點製造所」推出「中秋限定款」啦!!

胖達追蹤的姚君子粉絲專頁，最近開始推出「早鳥預購」馬卡龍中秋限定款，

在7/31號前訂購還有85折優惠!

不久前，胖達剛有一次完整的購買經驗，

吃起來覺得很讚!!這次馬上再手刀下訂一盒來試試看，

私心覺得這次的中秋送禮方向不用愁囉!!

姚君子甜點製造所 中秋限定款

姚君子不流於傳統，而是在自家的優勢上走出創新，

拋去原本月餅與鳳梨酥的做法，在馬卡龍中融入兩者的餡料，

創造出這一波新款「道地鳳梨酥」、「經典蛋黃酥」。

話不多說~跟著胖達趕快來開箱瞧瞧囉~~!

姚君子甜點製造所 中秋限定款 開箱

線上跟FB粉絲團訂購後，送來的時間依舊快速，

包裝可以再次感受到姚君子對馬卡龍的呵護性~，

層層的氣泡紙，避免受到一丁點的衝擊讓表面破損等等。

拆開紙箱與拿開氣泡紙後，一輪月色與一抹餘暉映入眼簾，

暈染交織的顏色，如夕陽與月光之交際~中秋限定款的馬卡龍看起來真的超美!

經典蛋黃酥

造型猶如餘暉般的光暈，映在馬卡龍上，

如太陽落入彼方一端~巧為一幅小小的風景；

入口是酥脆的外皮，內餡是蛋黃酥經典的「鹹蛋黃」與「烏豆沙」，

烏豆沙吃起來非常綿密且不過甜，而鹹蛋黃也有著不錯的鹹香感，口感醇厚，

讓馬卡龍帶出的甜感中，有著很好的層次性與調和~吃起來不會太膩口。

道地鳳梨酥

而鳳梨酥營造出來的風景，就如同一輪明月倒影在水上般的陣陣漣漪之景；

內餡一樣有著鹹蛋黃，而鳳梨內餡是選用17號鳳梨，

更讓人熟識的是「金鑽鳳梨」!吃入口中第一層是馬卡龍入口的甜、

而陣陣鳳梨香帶出酸與甜~最後是一股鹹香做收尾，讓風味完美。

姚君子甜點製造所 早鳥預購連結

這次中秋過節~來點不一樣的吧!讓收到的親朋好友也能大大驚奇一番~!

這邊胖達也附上姚君子的早鳥預購連結~可以直接透過FB官網預購喔!

品牌名稱:姚君子甜點製造所

地址:彰化縣社頭鄉仁愛二路22號

電話:0986-286-585

姚君子 FB : FB 粉絲團 -> 私訊粉絲團即可預定喔!

*7/31號前訂購享85折優惠喔!*

姚君子 IG : IG 粉絲團