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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

2024-07-20 23:22:00 齊媽 人氣：109
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窩客好文

齊媽

發表篇數：122篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

113. 7. 3 (三)                         「戰鬥之城．終」展覽

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

這天和好姐妹雪莉來到北師美術館參觀「戰鬥之城．終」展覽

開展後不分平假日都湧進大批人潮，我們等開放網路預約控管人數才來參觀

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

藝術家張立人歷時14年才完成這個大型創作，以各種材料搭建記憶中的城市

他依照自身在不同時期的成長經驗，拼貼出腦海裡的城市印象 (展期至7/21)

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

所有模型以1:12縮小製作，一踏進展場彷彿進入時光隧道

眼前的縮小城市把我們拉回學生時期，忍不住想哼唱"光陰的故事"...

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

學校建築、籃球場、跑道...是否勾起你的求學記憶？

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

這棟建築跟我當年就讀的國中幾乎一模一樣，內心的激動難以言喻

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走廊上的垃圾桶也一樣

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

籃球場是男生下課和放學後最愛的地方

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

外星寶寶造型回收桶，還記得當年老師特別教導我們如何做垃圾分類

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

我爸常在學校圍牆外等著載我回家，看到這場景太有感了

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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高架橋也做得很逼真，打從心裡佩服藝術家的巧手與巧思捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

頂樓大螢幕也是一絕，每個細節藝術家都注意到了

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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那個年代高樓大廈不多，斑駁的老公寓是歲月的痕跡

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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公寓加裝鐵窗、騎樓停車...完全100%復刻

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

街道上偶爾會看到損壞的招牌，藝術家也讓這部份呈現在作品中

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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宛如真實的街道，紅綠燈也會變換顏色呢！

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

郵局大樓、郵務車、提款機...太逼真了

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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現今街頭已被高樓大廈取代，但腦海裡最純真的年代永遠不會忘記

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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外婆家的公寓就是這種紅色鐵門和樓梯，好懷念啊！

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

我們一致認為這個展覽很值得參觀，真的不虛此行

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

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牆面還有很多藝術家創作的紙人偶和配件，並以玻璃盒收納及展示

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

現場提供圖畫紙，人人都可以畫出自己的專屬人偶

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生活很難過，但還是要繼續。人偶上的字句有激勵人心的效果

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

從粉絲頁看到藝術家創作的過程，每一個環節都是大工程，太厲害了！

捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

作品運送到北師美術館時，藝術家和團隊分工合作架設完成

衷心感謝你們的付出，我們才有這麼精彩的展覽可以觀賞捷運科技大樓．北師美術館．「戰鬥之城．終」展覽

 

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北師美術館 戰鬥之城．終 張立人 捷運科技大樓
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戰鬥之城．終 北師美術館 捷運科技大樓
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