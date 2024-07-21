在東京鐵塔旁的東麻布商店街,我想除了在地人之外,知道的人客應該不多.
原本計畫逛完東京鐵塔後,徒步走到麻布十番商店街.
因為從Google Map上顯示,只有一站的距離,不算太遠.
而且漫步在東京街頭,其實是蠻舒服的一件事.
就這樣誤打誤撞,走進了東麻布商店街.
提醒一下各位人客,可以多留意東京鐵塔旁的大樓.
偶而也可以拍到不一樣的東京鐵塔......
東麻布商店街
今天很多店家都沒有開門營業,也許是剛好這幾天是連續假期.
不然正常來說,已經是中午了,最起碼餐廳都要開門營業了.
目前在網路上能找到的資料不多,多半都是日本當地的資料.
所以,有機會經過這裡的人客,也可以進來逛逛.
算是探個路,發現新景點.
東京的街道如果夠寬,也會規劃自行車道.
這次來到東京,發現騎單車的人很多.
麻布十番商店街
麻布位於東京都的港區，由於區內分布著多處各國的大使館，外籍居民眾多，也是銷售外國商品的店家和時尚餐廳林立之地。另一方面，麻布地區也有「麻布十番商店街」這種洋溢市井風情的商店街。此處從東京鐵塔步行約15分鐘左右可到達，推薦可於造訪東京鐵塔時一併前往。
以上資料摘錄自att.JAPAN
位於東京都港區的「麻布十番」，就位於熱鬧的六本木、東京鐵塔附近。在這個充滿高級住宅、外交大使館的時髦街區之中，意外延續江戶時代的古老下町風情，有不少懷舊的百年老鋪、咖啡館，保存著日式職人的美味堅持。麻布十番休閒舒適的街道，在繁忙東京都內顯得難得，如果在8月底前來，還能參加夏末的「麻布十番納涼祭」（麻布十番納涼まつり），在熱鬧異國的氛圍中，暢快地度過夏季尾聲。
以上資料摘錄自完美行旅遊情報
如果各位人客是搭地鐵來,就從麻布十番站的4號出口上來,右手邊就是麻布十番商店街.
整條商店街我來回走了兩遍,我發現麻布十番商店街的頭,是在六本木那邊.
麻布十番站這裡,反而是整條商店街的尾端.
但是整條商店街最熱鬧的部分,反而是靠麻布十番站這邊.
下面照片中的這家麵包店,生意超好的.
從店外看著櫥窗內的美味麵包,終究還是忍不住走進去買了.
花點時間在麻布十番商店街逛逛,這裡雖然還是有觀光客,但是相對上少了很多.
逛著逛著,我都忘記拍照了.
或許因為這裡算是高級住宅區,那個逛街的氛圍,就是特別的不一樣.
原本是今天的目標之一,但是這一輪已經賣完了.
如果想吃就要繼續等等等......
因為沒有那麼多時間可以等,所以就只好放棄了.
位於麻布十番的浪花家總本店門簾上印著「元祖鯛魚燒」字樣。這是一家創建於1909年（明治42年），擁有110多年歷史的老店。
鯛魚燒就是普通百姓的小吃，在日式點心中是最底層的，隨隨便便就能吃到，而這正是它的魅力所在。
以上資料摘錄自nippon.com
如果沒記錯的話,最早是看到一些旅日Youtuber的影片,才知道有麻布十番商店街.
大部份的人客都是為了浪花家而來到麻布十番商店,買完或吃完鯛魚燒之後就離開了.
但是真的要跟各位人客說,可以跟著當地人一樣的步伐,花點時間在這裡慢慢逛.
雖然沒有什麼知名品牌的店家,但是這裡就是當地人的日常.
從麻布十番站開始走,看到麻布十番商店街的招牌時,已經到了六本木了.
或許東麻布商店街和麻布十番商店街,並沒有在很多人客的行程中.
但是我的建議是,如果各位人客想從東京鐵塔到六本木丘.
除了搭地鐵之外,也可以考慮用徒步的方式逛逛這兩條商店街.