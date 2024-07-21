在東京鐵塔旁的東麻布商店街,我想除了在地人之外,知道的人客應該不多.

原本計畫逛完東京鐵塔後,徒步走到麻布十番商店街.

因為從Google Map上顯示,只有一站的距離,不算太遠.

而且漫步在東京街頭,其實是蠻舒服的一件事.

就這樣誤打誤撞,走進了東麻布商店街.

提醒一下各位人客,可以多留意東京鐵塔旁的大樓.

偶而也可以拍到不一樣的東京鐵塔......

東麻布商店街

https://www.higashiazabu.com/

今天很多店家都沒有開門營業,也許是剛好這幾天是連續假期.

不然正常來說,已經是中午了,最起碼餐廳都要開門營業了.

目前在網路上能找到的資料不多,多半都是日本當地的資料.

所以,有機會經過這裡的人客,也可以進來逛逛.

算是探個路,發現新景點.

東京的街道如果夠寬,也會規劃自行車道.

這次來到東京,發現騎單車的人很多.

麻布十番商店街

麻布位於東京都的港區，由於區內分布著多處各國的大使館，外籍居民眾多，也是銷售外國商品的店家和時尚餐廳林立之地。另一方面，麻布地區也有「麻布十番商店街」這種洋溢市井風情的商店街。此處從東京鐵塔步行約15分鐘左右可到達，推薦可於造訪東京鐵塔時一併前往。

以上資料摘錄自att.JAPAN

位於東京都港區的「麻布十番」，就位於熱鬧的六本木、東京鐵塔附近。在這個充滿高級住宅、外交大使館的時髦街區之中，意外延續江戶時代的古老下町風情，有不少懷舊的百年老鋪、咖啡館，保存著日式職人的美味堅持。麻布十番休閒舒適的街道，在繁忙東京都內顯得難得，如果在8月底前來，還能參加夏末的「麻布十番納涼祭」（麻布十番納涼まつり），在熱鬧異國的氛圍中，暢快地度過夏季尾聲。

以上資料摘錄自完美行旅遊情報

如果各位人客是搭地鐵來,就從麻布十番站的4號出口上來,右手邊就是麻布十番商店街.

整條商店街我來回走了兩遍,我發現麻布十番商店街的頭,是在六本木那邊.

麻布十番站這裡,反而是整條商店街的尾端.

但是整條商店街最熱鬧的部分,反而是靠麻布十番站這邊.

下面照片中的這家麵包店,生意超好的.

從店外看著櫥窗內的美味麵包,終究還是忍不住走進去買了.

花點時間在麻布十番商店街逛逛,這裡雖然還是有觀光客,但是相對上少了很多.

逛著逛著,我都忘記拍照了.

或許因為這裡算是高級住宅區,那個逛街的氛圍,就是特別的不一樣.

原本是今天的目標之一,但是這一輪已經賣完了.

如果想吃就要繼續等等等......

因為沒有那麼多時間可以等,所以就只好放棄了.

位於麻布十番的浪花家總本店門簾上印著「元祖鯛魚燒」字樣。這是一家創建於1909年（明治42年），擁有110多年歷史的老店。

鯛魚燒就是普通百姓的小吃，在日式點心中是最底層的，隨隨便便就能吃到，而這正是它的魅力所在。

以上資料摘錄自nippon.com

如果沒記錯的話,最早是看到一些旅日Youtuber的影片,才知道有麻布十番商店街.

大部份的人客都是為了浪花家而來到麻布十番商店,買完或吃完鯛魚燒之後就離開了.

但是真的要跟各位人客說,可以跟著當地人一樣的步伐,花點時間在這裡慢慢逛.

雖然沒有什麼知名品牌的店家,但是這裡就是當地人的日常.

從麻布十番站開始走,看到麻布十番商店街的招牌時,已經到了六本木了.

或許東麻布商店街和麻布十番商店街,並沒有在很多人客的行程中.

但是我的建議是,如果各位人客想從東京鐵塔到六本木丘.

除了搭地鐵之外,也可以考慮用徒步的方式逛逛這兩條商店街.