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台北捷運x米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍派對：假日迪士尼市集及活動亮點

2024-07-21 18:22:00 饅頭弟 人氣：104
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2182篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

 台北捷運於71日至930日在心中山線形公園舉辦，米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對

從中山站到雙連站，沿著公園，可以發現米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛等迪士尼人氣角色的11處潮流造景

白天和角色們一起逛街、玩自拍，夜晚欣賞街頭塗鴉風格的燈光秀

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捷運心中山線形公園

地址：台北市中山區南京西路16

這個型人的穿越道超好拍！一起跟米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛過馬路吧！拍個照，讓你的朋友圈羨慕不已

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小心落果

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這裡的鏡子每面拍出來的情境都不同，就像哈哈鏡一樣，肥胖、高矮通通都有，讓你瞬間變身，超級有趣

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這裡還有一個超大的禮物盒等你來打卡拍照！絕對是拍出夢幻照片的最佳場景

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這區的型人急速區也是相當好拍！在大大的看板前照相，讓你一秒變身大明星，完全是打卡拍照的絕佳選擇

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米奇、米妮讓你瞬間成為全場的焦點！和他們一起拍照，捕捉最亮眼的瞬間

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在流體塗鴉區，感受藝術的魅力！這裡的每一面牆都是一幅動感的畫作，讓你拍出獨一無二的潮流照片

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來到CHILL星橋，放鬆心情，享受靜謐的美景

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遇見米奇、米妮就有好心情

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還有迪士尼主題市集等你來逛！各大迪士尼授權商推出夏日服飾、首飾、居家用品、玩具

娃娃及電子商品、包裝食品、文具等，讓迪士尼粉絲一次買個夠

邀請朋友一起來，共享迪士尼的魔法時光吧

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文章標籤
饅頭弟 親子同遊 捷運美食 台北捷運 x 米奇與好朋友 台北美食 台北景點 米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對 台北捷運迪士尼活動 中山捷運站迪士尼裝置藝術 台北迪士尼市集 台北捷運迪士尼派對 米奇潮拍活動 中山捷運站打卡地點 迪士尼假日市集 台北捷運迪士尼裝置 2024 台北捷運 x 米奇與好朋友潮拍派對全攻略
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