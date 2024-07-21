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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴

限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴

2024-07-21 21:01:00 果果愛Fruitlove 人氣：109
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：603篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮

造訪商家：

炳叔烤玉米埔里店
phone04-92900096
place南投縣埔里鎮中山路二段168號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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上次到埔里找朋友回程，想要吃個小點心解解饞，買飲料的附近看到這家有烤筊白筍，問了不用等很久，就決定點來吃吃看。

點好之後才發現是在逢甲的炳叔，知道很有名但還沒有吃過，就順便加點玉米。

炳叔烤玉米埔里店⟩南投埔里在地美食，埔里限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴 @果果愛Fruitlove

冰箱裡有販售飲料可以順便一起搭著喝

炳叔烤玉米埔里店⟩南投埔里在地美食，埔里限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴 @果果愛Fruitlove

一年四季都是使用糯米玉米，依照大小區分兩種販售價格。

用黃玉米、土玉米雖然都各有風味，但我自己以烤的跟煮湯來說，愛糯米的多一些，甜度雖然小於黃玉米，但是Q軟度跟愈咬愈香的味道，搭配需要時間烹煮或是吸收味道的烤醬或是湯類覺得是最為合適的，當看到店家都是用糯米的，以我自己來說好感度有增加。

炳叔烤玉米埔里店⟩南投埔里在地美食，埔里限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴 @果果愛Fruitlove

特製的爐子，用高溫悶烤的方式快速把食物烤熟，每一個都是現點現做。

炳叔烤玉米埔里店⟩南投埔里在地美食，埔里限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴 @果果愛Fruitlove

衛生也做得不錯，環境看起來很乾淨，拿食物的時候也都會用夾子。

炳叔烤玉米埔里店⟩南投埔里在地美食，埔里限定醬烤筊白筍，脆甜可口，醬烤玉米很Q很涮嘴 @果果愛Fruitlove

跟傳統烤玉米需要一直翻，然後刷醬的概念有點雷同。

烤過後先稍微降溫......( 繼續閱讀文章 )

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