台中又有新的火鍋店囉，還是知名甜點店跨足的質感火鍋店！初美涮涮鍋整體偏日式風格，除了提供各國和牛、活體海鮮，還有日本職人打造的獨門湯頭！價位偏高但食材都是精挑細選，服務也很到位，一份套餐從開胃菜吃到甜點都很享受，對食材特別要求的朋友，來這裡一定能得到滿足，想找台中高質感火鍋店或是台中活體海鮮鍋物絕對不能錯過初美涮涮鍋，重點這間甜點跟飲料都很強喔，推薦點蘋果系列比外面手搖飲還好喝～

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初美涮涮鍋｜1分鐘影片搶先看

初美涮涮鍋｜店內環境

店內延續日式質感風格，空間也相當寬敞，座位從2人到多人聚餐都沒問題

初美涮涮鍋｜手搖吧檯

令人驚訝的是火鍋店裡居然有手搖吧檯！初美的飲料品項很多，新鮮現搖，好喝程度堪比飲料專賣店

來這裡一定要點蘋果系列，使用新鮮紅蘋果跟青蘋果現打調製，每杯都有足足兩顆蘋果的用量

現點現打新鮮又好喝

初美涮涮鍋｜飲品

我們點了完熟蘋果大地紅茶跟鮮榨紅蘋樂多都很推薦！但我更愛蘋果紅茶，清爽的茶湯搭配自然蘋果香氣，那滋味真的是愛了愛了～

初美涮涮鍋｜菜單

初美餐點採個人套餐形式，從開胃菜、前菜、主食、飲品、甜點…通通包辦了，有法式套餐的精緻度！食量比較大還可以選(肉+肉、肉+海鮮)雙主食，一次品嚐多樣食材也更有飽足感，我們今天點單一肉品再加購時令海鮮，更多餐點內容可以參考 ▶▶初美涮涮鍋菜單

初美涮涮鍋｜打卡禮

現在用餐打卡都會贈送一盤東石寸蛤，是大顆的蛤罵，煮起來飽滿多汁，雖然是贈送的也很有誠意喔

初美涮涮鍋｜活體海鮮

活體海鮮有龍蝦、帝王蟹、澎湖海魚…等等，需要提前三天預訂

直接從水缸抓出讓客人確認後再秤重計價，我們當天吃的龍蝦重443g售價是$842元，看這隻波龍活力十足的樣子就很令人期待

基本沾醬有胡麻醬跟金桔醬油，還會另外準備沙茶醬、蔥花、辣椒醬，有需要也可以跟店家拿乾辣椒片或蒜頭，然後辣椒醬挺辣的呦，建議你們不要一次加太多

初美涮涮鍋｜開胃菜

開胃菜是魚介茶碗蒸，上面點綴了鮭魚卵跟蟹肉絲，入口好鮮美！蒸蛋口感非常滑嫩，裡面還能挖到整顆干貝，覺得很好吃

初美涮涮鍋｜前菜

前菜有三種選擇，在火鍋店吃到披薩感覺好奇妙，餅皮吃起來又香又Q，有點像窯烤披薩，讓人意猶未盡又不會太飽的份量也很剛好

另一道是鹽燒島嶼海魚，每天的漁獲不太一樣，這天吃到皮Q肉細的黑點魚，還可以搭配海鹽或金桔一起享用

愛吃生蠔的朋友，只要66元就能升級肥美的日本極鮮生蠔，擠一點金桔直接入口，冰冰涼涼相當消暑

初美涮涮鍋｜時令野菜

初美的野菜盤超有質感，東昇南瓜、栗子地瓜、木棉豆腐、白龍王玉米、金滑菇、奶油白菜…等等，嚴選的當季蔬菜我都好喜歡，裡面幾乎沒有加工料

初美涮涮鍋｜湯頭

初美涮涮鍋的兩款獨門湯頭是跟日本職人共同研發的，色澤清澈透亮

日高昆布風味較為清淡，單喝就很甘甜

口味重一點的可以選燒津柴魚，湯頭多了柴魚香，隨著食材煮久風味也會更濃郁！但總歸來說兩款湯頭都是偏清爽，讓你可以好好享受頂級食材本身的風味

初美涮涮鍋｜副餐

副餐有米飯、烏龍麵、冬粉，我們選了Q彈的讚岐烏龍麵，也可以+79元升級溫泉和牛滷肉飯

和牛滷肉吃起來好香喔，再加上邪惡的溫泉蛋，增添滑順濃郁的口感

初美涮涮鍋｜美國極上牛小排

牛小排的色澤與油花紋路都好漂亮，輕輕涮過就能享用，入口充滿肉汁與飽滿的牛肉香，不用沾醬就好吃

初美涮涮鍋｜澳洲巧克力和牛羽下

巧克力和牛在生長過程中會餵食巧克力，肉質帶有獨特香氣！雖然澳洲和牛不像日本和牛油脂那麼豐腴，但吃起來還是很嫩口，而且香氣比牛小排更濃郁，好好吃喔

也可以搭配蛋液口感更滑嫩，有點像壽喜燒的感覺

初美涮涮鍋｜波士頓龍蝦

活體海鮮在確認重量價格後，就會拿到廚房處理，上桌已經把肉跟膏分開，直接丟進鍋裡煮熟就能吃

海鮮色澤透亮看起來相當誘人，還會幫忙分切小塊，快熟又好入口

肥美的蝦卵跟蝦膏，建議你們留起來最後煮雜炊！點活海鮮或海鮮盛合最後都會贈送雜炊喔～

初美涮涮鍋｜雜炊

雜炊是拿進廚房煮好再端出來，加了蝦膏蝦卵果然更有高極感ＸＤ

這碗雜炊不僅有食材的精華，還融入了鮮美蝦膏跟蝦卵口感，真的很好吃耶！就算超飽還是要吃上幾口，保證超滿足

初美涮涮鍋｜台灣白蝦

台灣無毒養殖的白蝦，一份有六隻，很貼心連殼都剝好、蝦腸也去掉了，煮完就可以直接吃，Q彈脆口的蝦子，其中幾隻還帶著濃郁蝦膏，吃起來好過癮～

初美涮涮鍋｜日本生食干貝

生食級干貝煮30秒就可以吃，鮮甜嫩口，愛吃干貝的別錯過

初美涮涮鍋｜極上花枝蝦漿

蝦漿也是必點！肉眼就可以看到用料超實在，自己入鍋也更有互動感

每一口都吃得到蝦子跟花枝的鮮甜，口感很Q彈，我平常不愛火鍋料都覺得花枝蝦漿非常好吃

初美涮涮鍋｜極上墨魚花枝漿

黑黑的墨魚花枝漿，吃得出用新鮮墨魚汁製作，味道相當濃郁，也是每口都能吃到大大的花枝塊

初美涮涮鍋｜東北角透抽

海鮮基本上都很新鮮，可以看自己喜歡吃什麼，我自己最推薦白蝦跟蝦漿、花枝漿

初美涮涮鍋｜1% bakery 聯名甜點

甜點是跟1% bakery聯名的琥珀焦糖布丁，布丁口感清香滑嫩，上面黑黑的都是香草籽喔，但更推薦你們+19元升級黃澄澄檸檬塔，除了花朵般的唯美外型，咬一口酸甜帶勁，直接吃像冰淇淋雪霜口感，退冰一下像吃慕斯都很讚

台中西區新開幕的頂級涮涮鍋，用清爽厚工的湯頭讓你品嚐食材原始風味！來這裡可以吃到各國和牛與頂級海鮮，從前菜、開胃菜到主餐、甜點讓你體驗法式餐點的精緻質感，價格偏高但無論餐點或服務細節都很用心，而且飲料超好喝，很適合平常注重生活質感的朋友，重要節日、約會、慶祝也很推薦來這裡呦～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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初美涮涮鍋

▋地址 : 台中市西區向上路一段465號

▋電話 : (04) 2475-7775

▋營業時間 : 週一~週日 17:00～0:00（週二公休）

▋粉絲團 : 初美涮涮鍋

▋注意事項 : 低消一份套餐／用餐限時100分鐘／素食與活體海鮮需提前3天預訂／一成服務費

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