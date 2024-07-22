花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店─花蓮聚餐餐廳推薦，麻辣控新歡！吃麻辣鍋抽冰島10天極光之旅，獨家秘製麻辣鍋配方，可客製化調整麻度、辣度，香麻帶勁涮肉好過癮！飯後甜點牛奶麻糬是亮點！中式風格設計質感用餐空間適合聚餐，花蓮寵物友善餐廳、花蓮慶生餐廳推薦、花蓮宵夜美食推薦、花蓮火車站附近美食餐廳推薦+1，順遊花蓮文化創意產業園區、花蓮鐵道文化園區│附菜單

目錄索引

1. 2024最新惠資訊 (2024.07.21更新)

2. 關於將門來點辣麻辣鍋專門店

3. 將門來點辣麻辣鍋專門店環境開箱

4. 將門來點辣麻辣鍋專門店餐點分享

4.1 將門來點辣麻辣鍋專門店餐點評價

4.2 將門來點辣麻辣鍋專門店菜單

5. 消費資訊

6. 花蓮麻辣鍋推薦相關資訊

優惠資訊

113/06/12~09/26吃麻辣鍋抽冰島10天極光之旅

消費滿500元，可獲得抽獎券一張；消費滿1000元，可獲得兩張，依此類推

(完整獎項內容可搜尋：將門來點辣FB粉絲頁)

關於將門來點辣麻辣鍋專門店

「花蓮麻辣鍋推薦 x 花蓮宵夜美食推薦」

「花蓮慶生餐廳推薦 x 花蓮聚餐餐廳推薦」

「花蓮寵物友善餐廳推薦 x 花蓮火車站附近美食餐廳推薦」

將門來點辣麻辣鍋專門店在哪裡？

將門來點辣麻辣鍋專門店位於花蓮市中華路54號，近花蓮知名必逛夜市-東大門夜市、花蓮文化創意產業園區、花蓮鐵道文化園區，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

將門來點辣麻辣鍋專門店環境 / 餐點特色

「中式風格空間設計 x 導熱快速質感鍋具」

「獨家秘製麻辣配方 x 客製化調整麻度辣度 x 鴨血豆腐可續」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-中華路站 (走路2分鐘)

機車：附近機車停車格 (中華路上)

汽車：汽車收費停車格 (中華路上)、自由街公用停車場 (走路3分鐘)、PP停車場 (走路4分鐘)

將門來點辣麻辣鍋專門店環境開箱

周邊環境

距離花蓮知名必逛夜市-東大門夜市、花蓮文化創意產業園區、花蓮鐵道文化園區不遠的將門來點辣麻辣鍋專門店，吃晚餐，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，距離大眾運輸站點不遠、停車方便。

麻辣鍋餐廳門口

雙十連假後的平日時間，規劃一趟東海岸旅遊，第一天下午安排到花蓮文化創意產業園區、花蓮鐵道文化園區走走；晚餐時間，選擇到花蓮燒肉愛店-將門燒肉的新品牌─將門來點辣麻辣鍋專門店，吃晚餐。

從花蓮鐵道文化園區二館步行大約5分鐘，即抵達位於花蓮市中華路54號的將門來點辣麻辣鍋專門店。

菸蒂箱

不隨地丟菸蒂，有抽菸的朋友們可將菸蒂投入貼心設置的造型菸蒂箱中。

置傘架

有設置可放置隨身傘具的置傘架，暫時放置使用。

接待櫃台

到了預訂用餐的時間，走進店內由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在將門來點辣麻辣鍋專門店用餐，可使用現金、信用卡付款。

用餐空間

以中式風格為用餐空間主設計概念，營造充滿溫度感的舒適用餐空間，讓每個走進麻辣鍋店的朋友們都可以盡情享用將優質食材放入獨門麻辣配方鍋底中涮煮的好滋味。

2人桌 / 4人桌

將門來點辣麻辣鍋專門店目前僅有一樓座位區，設置2人桌、4人桌、6人桌，大約有40個座位，用餐尖峰時間18：00~20：00這一段人潮較多，建議提早訂位避免久候。

2人桌

每張用餐桌旁均有放置可方便拖拉、帶輪子的餐車，外場人員會將食材放置於餐車上，讓用餐的朋友們有較多的空間可使用。

2人桌

6人桌

在顧客入座前皆已將用餐時會使用到的碗、盤子、、筷子、夾子、湯勺、紙巾整齊地放置於桌面上。

在每張桌面上均有放置桌上型桶子 + 兩副湯勺 + 撈勺 + 夾子，與可使用手機掃描點餐的QR Code。

醬料自助區

備有多種類的經典醬料元素，可依照個人口味調製，每款醬料都有專屬勺子，並附上名稱，方便勺取醬料時參考。

飲品區

供應：可樂、麥茶、椰子水、十二萃冷泡茶-白桃烏龍、十二萃冷泡茶-奶香金萱、58凍高粱、金牌啤酒、百威啤酒、金樽啤酒等酒水可搭配麻辣鍋享用。

P.S.未滿18歲禁止飲酒，飲酒請勿開車或騎車 (包括腳踏車)！！！

將門來點辣麻辣鍋專門店餐點分享

這餐點了：

麻辣鍋

升級鴛鴦鍋

Prime美國牛板腱

台灣牛胸肉

伊比利豬梅花

豬松阪

黑潮曼波魚片

滷水三寶

娃娃菜

高麗菜

玉米

水蓮

三記手工魚餃

南門手工芋頭丸

炸酥肉

花蓮富里米

麻辣鍋 依人數 每人90元

可客製化調整麻度、辣度，鴨血、豆腐可免費續一次。

以獨家手炒麻辣秘方搭配嚴選多種中藥材等底料，呈現多層次風味，帶有馥郁香氣的湯底，自帶香、麻、辣的多重口感。

P.S.升級鴛鴦鍋加收70元

麻辣鍋中已有麻辣豆腐、麻辣鴨血，開啟爐火等候湯底沸騰，即可享用滑順、細嫩吸飽湯頭精華帶有麻辣香氣的美味鴨血、豆腐。

原味鍋 70元

風味清新、微酸的湯頭很適合用來煮製蔬菜類食材，在融入蔬菜清甜風味後的湯頭更加美味。

將門來點辣麻辣鍋專門店人氣肉品

第一次走進將門來點辣麻辣鍋專門店的朋友們，可以參考店內人員推薦的人氣肉品：擁有黃金油花比例的台灣豬松阪、伊比利豬梅花、Prime美國牛板腱 。

內心Top1海鮮食材

黑潮曼波魚片 460元

一般麻辣鍋餐廳、火鍋店少見的海鮮食材在擁有地理位置優勢的麻辣鍋店─將門來點辣麻辣鍋專門店吃得到！

新鮮捕撈產地直送的黑潮曼波魚，切製成適中薄度，夾入麻辣湯底中涮2~3下，放入口中可以吃到有點像是吃荔枝的軟脆口感，隨著咀嚼化在嘴裡的魚肉鮮味。

口感獨特、鮮味飽滿的黑潮曼波魚片，完全可以一個人吃完一份，吃完一片接一片的涮煮起來，真的太~好吃！

黃金六兩半霜降松阪豬 680元

高品質的台灣產豬松阪，口感太優秀，吸附了獨家麻辣配方的豐富香氣，在涮煮過程中完美鎖住的飽滿肉汁、微脆口、細膩的油脂香氣，大口吃超~過癮！

Prime美國牛板腱 360元

略帶嚼勁的部位，夾入麻辣鍋中涮煮2~3下，享受化在嘴裡的牛鮮味、滿滿多汁，爽滑口感超有記憶點！

西班牙伊比利霜降梅花豬 500元

擁有就像大理石花紋般的美麗油花，肉裡蘊藏著清新的橡樹果實香氣，在經過湯底汆燙後，瀰漫在空氣中的香氣讓人口水直流，享受肉鮮味與細膩油脂交織的美好滋味。

台灣牛里肌胸肉 360元

台灣牛胸肉切製成黃金厚度，夾入沸騰的麻辣鍋中涮煮之後，可以吃到微脆口感中蘊藏台灣牛特有的清香，肉香味飽滿、層次豐富。

高麗菜 100元

嚴選台灣產高麗菜，可以吃到蘊藏於爽脆口感中的自然清甜。

水蓮 90元

外型細長的水蓮清洗得相當乾淨，不會吃到於水中生長的土味，是帶有脆度、淡淡蓮花香氣的。

娃娃菜 130元

吃鍋必點的蔬菜還有它！

吸附湯汁更顯清甜、脆嫩的娃娃菜，也是一個人可以吃掉一份的人氣食材。

玉米 90元

特選玉米煮熟後，巴附上一層麻油清香的玉米粒顆顆飽滿多汁、自然甜度頗高。

滷水三寶拼盤 450元

牛筋 / 牛肚 / 牛腱

精選秘方滷製相當入味的牛筋、牛肚、牛腱，上桌後先放入麻辣鍋中繼續煮口感更佳，嚐嚐有膠質感的牛筋、無腥味的脆軟牛肚、紮實不乾硬有肉汁的牛腱肉。

台北南門手作芋香丸 120元

可以吃到鬆軟綿密芋頭顆粒的芋頭丸！

三記手作魚餃 160元

手工製作一顆顆餡料飽滿的三記手工魚餃，放入麻辣鍋中、酸菜鍋中煮都蠻搭的，可以吃到真材實料堆疊的魚肉鮮香！

炸酥肉 150元

吃麻辣鍋的新寵兒是它！

一上桌就要開吃的噴香炸酥肉，外酥內嫩、嘟嘟賀的油脂感、滿口肉汁，簡單搭配蔥花提香就很讚。

花蓮富里米 30元

吃鍋習慣搭白飯的朋友們推這碗！

以在地產的花蓮富里米為主角，水、米、時間的黃金比例煮製而成，單吃可以吃到軟Q口感裡有著一絲絲的甘甜。

飯後甜點

手工甜品

牛奶麻糬 / 彩色粉角 / 花生 / 黑糖剉冰

享用完熱騰騰的麻辣鍋，來點沁涼手工甜品做結尾~

讓人很驚豔的是手工甜品中的牛奶麻糬，走水嫩感路線非軟Q的牛奶麻糬，可以吃到相當馥郁的牛奶香氣，加點富口感的彩色粉角、香脆花生，很搭。

將門來點辣麻辣鍋專門店餐點評價

花蓮麻辣鍋推薦，花蓮兩天一夜遊的晚餐時間，選擇到花蓮燒肉愛店-將門燒肉的新品牌─將門來點辣麻辣鍋專門店，吃晚餐。

吃過一次秒收麻辣鍋口袋名單！走進將門來點辣麻辣鍋專門店，深深愛上用餐環境氛圍、特選優質肉品、在地漁獲、台灣產蔬菜，夾入麻辣鍋、酸菜鍋中涮煮嚐到的美味分數都有在線，還有結尾讓人驚豔的手工甜品，之後有到花蓮旅遊會想再來吃！

將門來點辣麻辣鍋專門店菜單

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

花蓮麻辣鍋推薦-將門來點辣麻辣鍋專門店菜單 (來源：將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁，2023/11月)

消費資訊

用餐日期：2023/10月

付款方式：現金、信用卡

花蓮麻辣鍋推薦相關資訊

將門來點辣麻辣鍋專門店

類型：花蓮麻辣鍋推薦 / 花蓮慶生餐廳推薦 / 花蓮聚餐餐廳推建 / 花蓮寵物友善餐廳推薦 / 花蓮宵夜美食推薦 / 花蓮火車站附近美食餐廳推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

每天 17：00~23：30

📍 地址：花蓮縣花蓮市中華路54號

📞 電話：03-833-0529

將門來點辣麻辣鍋專門店FB粉絲頁

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