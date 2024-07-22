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以前對珍珠的印象就是老氣，尤其是那種很正規圓球狀的珍珠，就覺得這種東西好老氣喔，

不會想去配戴它，但是近幾年的韓風，珍珠是個經常出現的元素，

而且現在流行的珍珠也早就不是以前那種珍珠了，是這種會呈現不規則形狀的天然淡水珍珠，

第一次認識到他們的時候，驚為天人，原來這個世界上有長得這麼好看的珍珠，

從此愛上有珍珠元素的飾品，在我的飾品盒裡也有不少條珍珠項鍊和珍珠手鍊呢

這次要跟大家分享的這條，是我最近從 安垛 入手的 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

ENDRO ACC ，是 Endro安垛旗下的輕奢華珍珠飾品品牌，團隊的台灣新銳設計師們都擁有 GIA 證照，

而且款款都是由設計師手工搭配而成，非常有質感，

像這條就是由4-4.5mm的天然淡水珍珠配上14K GF (GOLD FILLED)美國進口包金的藝術品，

你看是不是光擺在那就足夠讓人欣賞很久

不管是珍珠的大小、形狀和色澤，都長在我的審美上，真是太喜歡了

搭配一些正裝或是小洋裝非常加分，它的尺寸非常剛好，很秀氣，太大就沒有精緻的感覺了。

不過大家也不要一提到珍珠就覺得，一定要像女主角一樣很正裝才能去做搭配，

比較休閒輕鬆的打扮一樣也可以搭喔，像我自己平常的話，就是會走帶有一點個性，一點帥帥的風格，

然後會在裡面穿插一點點比較女的元素在裡面，像這次的話，就是在整體比較隨興跟帥氣的感覺中，

插入了蕾絲和珍珠這兩個比較女的元素，呈現這種甜酷的風格。

因為我自己是比較偏向娃娃臉，所以在帥氣的部份佔比可以多一點，

手上的飾品我就是以做舊、黑色和黑曜石為主的感覺，在一片無彩色中，塗上粉紅色的指甲油，

有亮眼的作用，也可以稍微拉回來一點甜度，如果你想要更帥一點的話，指甲油可以搭配黑色的。

下半身就是搭一個短褲，走下身失蹤的穿搭，再搭一個黑色短軍靴，整個就很有型了，

但是又不會過度打扮，還是以T為主軸，給人很休閒很隨意的感覺。

平常隨便穿的很素的狀態急著出門，隨手抓上它，戴上就是氣質加分，多了幾分溫柔~

特別注意到，一般延長鍊通常都是設計成一樣大小的圈圈並排而已，但是它連延長鍊也設計的很美，

讓你在配戴的時候垂在後頸下方，即使是挽起頭髮的髮型，從背影看起來也是美的，

那種從脖子連延到一點背的視覺延伸感，讓人忍不住多看你幾眼

這麼有質感的珍珠項鍊，真的很推薦可以拿來當情人節禮物，母親節禮物，或生日禮物，