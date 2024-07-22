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【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

2024-07-22 04:03:00 shouyadog 人氣：63
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shouyadog

發表篇數：792篇

文章類別：生活-居家雜貨

 

安垛

客服專線：04-25665158

官方網站：Endro安垛官方網站

官方臉書：安垛

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

以前對珍珠的印象就是老氣，尤其是那種很正規圓球狀的珍珠，就覺得這種東西好老氣喔，

不會想去配戴它，但是近幾年的韓風，珍珠是個經常出現的元素，

而且現在流行的珍珠也早就不是以前那種珍珠了，是這種會呈現不規則形狀的天然淡水珍珠，

第一次認識到他們的時候，驚為天人，原來這個世界上有長得這麼好看的珍珠，

從此愛上有珍珠元素的飾品，在我的飾品盒裡也有不少條珍珠項鍊和珍珠手鍊呢 【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

這次要跟大家分享的這條，是我最近從安垛入手的 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊 【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

ENDRO ACC ，是 Endro安垛旗下的輕奢華珍珠飾品品牌，團隊的台灣新銳設計師們都擁有 GIA 證照，

而且款款都是由設計師手工搭配而成，非常有質感，

像這條就是由4-4.5mm的天然淡水珍珠配上14K GF (GOLD FILLED)美國進口包金的藝術品，

你看是不是光擺在那就足夠讓人欣賞很久 【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

不管是珍珠的大小、形狀和色澤，都長在我的審美上，真是太喜歡了 【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

搭配一些正裝或是小洋裝非常加分，它的尺寸非常剛好，很秀氣，太大就沒有精緻的感覺了。

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

不過大家也不要一提到珍珠就覺得，一定要像女主角一樣很正裝才能去做搭配，

比較休閒輕鬆的打扮一樣也可以搭喔，像我自己平常的話，就是會走帶有一點個性，一點帥帥的風格，

然後會在裡面穿插一點點比較女的元素在裡面，像這次的話，就是在整體比較隨興跟帥氣的感覺中，

插入了蕾絲和珍珠這兩個比較女的元素，呈現這種甜酷的風格。

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

因為我自己是比較偏向娃娃臉，所以在帥氣的部份佔比可以多一點，

手上的飾品我就是以做舊、黑色和黑曜石為主的感覺，在一片無彩色中，塗上粉紅色的指甲油，

有亮眼的作用，也可以稍微拉回來一點甜度，如果你想要更帥一點的話，指甲油可以搭配黑色的。

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

下半身就是搭一個短褲，走下身失蹤的穿搭，再搭一個黑色短軍靴，整個就很有型了，

但是又不會過度打扮，還是以T為主軸，給人很休閒很隨意的感覺。

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

平常隨便穿的很素的狀態急著出門，隨手抓上它，戴上就是氣質加分，多了幾分溫柔~

 

【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

特別注意到，一般延長鍊通常都是設計成一樣大小的圈圈並排而已，但是它連延長鍊也設計的很美，

讓你在配戴的時候垂在後頸下方，即使是挽起頭髮的髮型，從背影看起來也是美的，

那種從脖子連延到一點背的視覺延伸感，讓人忍不住多看你幾眼 【配戴飾品】安垛 ENDRO ACC 風雅珍珠項鍊

 

這麼有質感的珍珠項鍊，真的很推薦可以拿來當情人節禮物，母親節禮物，或生日禮物，

好姊妹相送也是一個很棒的選擇，想要好穿搭又不浮誇的細膩精緻，選安垛的 ENDRO ACC 就對了~

 

文章標籤
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