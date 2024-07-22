實心蛋捲

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一年一度的中秋節又快到了，這令人期待的節日，除了可以大烤特烤吃肉肉，

另一個重要的環節就是準備中秋禮盒來分送給親朋好友，以及餵食自己對甜食的渴望。

這次要跟大家分享的這家中秋禮盒，是之前有跟大家分享過，

有和小小兵聯名推出期間限定禮盒的 實心蛋捲

他們這次推出了三款中秋禮盒可以選購，大家可以依照自己的喜好選擇組合。

第一款是實心韻月禮盒，裡面有兩種口味的實心蛋捲和實心流沙月餅四顆，

包裝非常精美，用這種霧面質感的金色來打底，真的有一種既低調又吸睛的衝突美

可以咬到滿滿的花生香的香濃花生，濃郁的滋味讓人吃過就難以忘記，

滿溢的肉鬆，塞好塞滿，非常能滿足小時候偷抓肉鬆吃的嘴饞

以喜氣的紅色為主視覺的是中秋韻月茶禮盒

裡面有粹蛋捲兩盒，很適合喜歡吃蛋捲的朋友

分別是桂蜜紅茶和鐵觀音口味，兩款的茶香都很清新，不會苦苦的，

加上這千層酥脆的口感，讓人一口接一口，一捲接一捲

最後一款是中秋韻月禮盒，裡面有一盒粹蛋捲和實心流沙月餅四顆

每顆實心流沙月餅都有自己的小盒子裝，非常可愛又精緻，也不用擔心會不小心壓壞。

下午茶時間像這樣來一盤，是不是非常令人身心愉悅呢

超喜歡他們家的粹蛋捲，每捲都美的像藝術品，看看這紋路

實心流沙月餅真的很流沙，一切開就開始潺潺流了，你的口水有沒有也開始潺潺流，哈

細緻密實又軟綿的內餡，輕輕一咬就能入口，牙口不好的長輩也能輕鬆享用，

吃起來不會甜膩，也不會油膩膩，一切都是這麼的恰到好處

喜歡實心流沙月餅和蛋捲的朋友，今年的中秋禮盒就選 實心蛋捲 的吧

門市資訊｜營業時間10:00-20:00

實心蛋捲 永春總店

台中市南屯區永春東路1348號



實心蛋捲 北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段266、268號



實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路186、188號



實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路32號



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