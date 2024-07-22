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【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶禮盒 中秋禮盒 伴手禮 月餅推薦

2024-07-22 05:23:00 shouyadog 人氣：69
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shouyadog

發表篇數：792篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

實心蛋捲
place台中市南屯區永春東路1348號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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實心蛋捲

客服專線：04-23822178

門市據點：門市資訊

官方網站：實心蛋捲-台中十大伴手禮-金口碑獎

官方臉書：實心蛋捲-真心實意的好滋味

官方IG：trueroll_tw

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

一年一度的中秋節又快到了，這令人期待的節日，除了可以大烤特烤吃肉肉，

另一個重要的環節就是準備中秋禮盒來分送給親朋好友，以及餵食自己對甜食的渴望。

這次要跟大家分享的這家中秋禮盒，是之前有跟大家分享過，

有和小小兵聯名推出期間限定禮盒實心蛋捲 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

他們這次推出了三款中秋禮盒可以選購，大家可以依照自己的喜好選擇組合。

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

第一款是實心韻月禮盒，裡面有兩種口味的實心蛋捲和實心流沙月餅四顆，

包裝非常精美，用這種霧面質感的金色來打底，真的有一種既低調又吸睛的衝突美 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

可以咬到滿滿的花生香的香濃花生，濃郁的滋味讓人吃過就難以忘記，

滿溢的肉鬆，塞好塞滿，非常能滿足小時候偷抓肉鬆吃的嘴饞 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

以喜氣的紅色為主視覺的是中秋韻月茶禮盒 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

裡面有粹蛋捲兩盒，很適合喜歡吃蛋捲的朋友 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

分別是桂蜜紅茶和鐵觀音口味，兩款的茶香都很清新，不會苦苦的，

加上這千層酥脆的口感，讓人一口接一口，一捲接一捲 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

最後一款是中秋韻月禮盒，裡面有一盒粹蛋捲和實心流沙月餅四顆 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

每顆實心流沙月餅都有自己的小盒子裝，非常可愛又精緻，也不用擔心會不小心壓壞。

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

下午茶時間像這樣來一盤，是不是非常令人身心愉悅呢 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

超喜歡他們家的粹蛋捲，每捲都美的像藝術品，看看這紋路 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

實心流沙月餅真的很流沙，一切開就開始潺潺流了，你的口水有沒有也開始潺潺流，哈 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

細緻密實又軟綿的內餡，輕輕一咬就能入口，牙口不好的長輩也能輕鬆享用，

吃起來不會甜膩，也不會油膩膩，一切都是這麼的恰到好處 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

喜歡實心流沙月餅和蛋捲的朋友，今年的中秋禮盒就選實心蛋捲的吧 【餅乾零食】實心蛋捲 實心韻月禮盒x中秋韻月禮盒x中秋韻月茶

 

門市資訊｜營業時間10:00-20:00

實心蛋捲 永春總店

台中市南屯區永春東路1348號

實心蛋捲 北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段266、268號

實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路186、188號

實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路32號

品牌資訊｜客服專線04-23822178

官網：https://www.trueroll.com.tw/

LINE@：https://line.me/R/ti/p/@trueroll

FB粉絲團：https://www.facebook.com/trueroll.tw

IG：https://www.instagram.com/trueroll_tw

 

文章標籤
實心韻月禮盒 中秋韻月禮盒 中秋韻月茶禮盒 中秋禮盒推薦 伴手禮推薦 過年禮盒推薦 蛋捲推薦 宅配蛋捲 宅配甜點 月餅推薦 實心蛋捲 下午茶 流沙月餅
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