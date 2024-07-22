景點：藍廟（舞虎寺，龍蘇町寺，Wat Rong Suea Ten)

地址：303 Maekok Rd, Rim Kok, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai

電話：+66 64 347 3636

開放時間：7:00~20:00

《泰國清邁自由行》Kao Soy Nimman│清邁必吃米其林推薦烤山尼曼泰北咖哩麵

《泰國清邁自由行》cheevit cheeva奇維奇娃│尼曼區必吃人氣芒果糯米飯雪花冰

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

《泰國清邁自由行》the moon cafe & eatery│清邁最好吃最好拍的平價早午餐咖啡館

《泰國清邁自由行》Graph one nimman│清邁尼曼一號裡的元老級文青咖啡館

《泰國清邁自由行》Jing Jai Market真心市集│好吃好拍好買的清邁周末必逛文青市集(上)

《泰國清邁自由行》Jing Jai Market真心市集│好吃好拍好買的清邁周末必逛文青市集(下)

《泰國清邁自由行》The Baristro at Train Station│以火車站為題的清水模簡約風格咖啡館

《泰國清邁自由行》MAADAE slow fish kitchen│清邁必吃米其林推薦烤魚專門店

《泰國清邁自由行》LANDIN草地商圈│Baan Kang Wat藝術村周邊清新小聚落

《泰國清邁自由行》Baan Kang Wat│手作雜貨天堂森林系藝術村

《泰國清邁自由行》Yook Samai│Baan Kang Wat藝術村裡好吃又好看的泰北咖哩麵

《泰國清邁自由行》The Barn Eatery and Design│松達寺旁有貓陪伴的咖啡館

《泰國清邁自由行》松達寺 Wat Suan Dok│14世紀古寺與草地上的絕美白色塔林

《泰國清邁自由行》Carrot Coffee cnx│清邁古城的韓風網美系胡蘿蔔咖啡館

《泰國清邁自由行》清萊白廟Wat Rong Kuun│奇幻而華麗的純白色世界最美寺廟

在泰北有兩座藍廟，我要分享的是在清萊的藍廟，而另一座則是清邁藍廟，兩座並沒有關聯性，其實清萊的黑廟、白廟和藍廟設計者都有一些的淵源，藍廟的設計師就是白廟設計師許龍才的徒弟，也許正是因為如此，藍廟的風格和白廟也有些相似之處。

藍廟的真正名稱是舞虎寺，泰文是Wat Rong Suea Ten，所以也直翻成龍蘇町寺，整座藍色的建築讓人很難不印象深刻，藍廟是三廟之中唯一不收費的，園區也比較小，正門到後門距離很短，基本上扣掉正殿、前後門的神像建築能參觀的範圍就很少了，但藝術性還是很值得欣賞，另外一點就是這裡由於不是封閉園區，大家都把車停到裡面，所以正殿整個被車子給包圍，很難有空景可以拍攝，正門兩尊神像相當巨大，座下分別是左虎右牛，底座的牙看起來像是章魚腳一般。

進入正門就會看到有兩尊白色佛像，一尊在小型噴水池之上一尊則是在側邊像是傳道一般，可以看到水花和蓮的浮雕特別多，風格上則與白廟類似，而整區每個雕像環繞有牙狀設計也是很特殊。

中央精舍正殿的部分藍色為底金色裝飾，非常的金碧輝煌，正門前的那珈也雕飾的更加華麗和巨大，正殿內供俸有一尊白色的大佛，藍廟其實是清萊三廟裡面唯一一座真正的寺廟，所以如果要進入主殿參拜記得要注意穿著規範。

雖然藍廟的設計帶有一些白廟的風格，但整體來看藍廟會更貼近廟宇一些，神像的擺放和數量也都較多。

正殿後方有一座藍金相間的佛塔，再往後的側邊則是一棟兩層樓的建築，好像是販售紀念品的地方。

相對於正門的兩尊神像，後門的兩尊應該是鬼王，身披骷髏頭腳踩大量頭顱，雖非刻意學習白廟的地獄與天堂但也有了類似的投射。

藍廟舞虎寺的範圍較小，大概半個小時左右就已經足以欣賞完全部的建築和雕塑，不過別忘了在走之前去吃個藍色的椰子冰淇淋！搭配整個場景是不是很適合。

國外旅行推薦文章：

《日本關西京都自由行》錦市場旁的時尚設計旅店PIECE HOSTEL SANJO

《日本關西京都自由行》八坂塔旁的時尚設計旅店RC HOTEL京都八坂

《日本沖繩自由行》國際通平價公寓式酒店condominio makishi●孔多米尼奧牧志公寓酒店

[泰國曼谷自由行]頂級奢華的夢幻精緻旅店HOTEL MUSE BANGKOK

[泰國曼谷自由行]Lemon Tea Hotel

《日本關西京都珈琲散策》文青系旅人在京都喝咖啡的13間京都咖啡店名單

《日本關西京都自由行》清水寺二年坂百年老屋之全球唯一榻榻米星巴克咖啡

[泰國曼谷自由行]星巴克迷必去─曼谷最美星巴克Starbucks Langsuan

《日本關西京都自由行》龜岡站田野中出發的嵐山觀光小火車與嵐山竹林小徑

《日本關西京都自由行》嵯峨嵐山賞楓最佳天龍寺與黑色鳥居野宮神社

《日本關西京都自由行》世界最美書店惠文社一乘寺店與町家老屋SARASA PAUSA

《日本關西京都自由行》外拍勝地南禪寺水路閣與藍瓶子京都旗艦店朝聖

《日本關西京都自由行》Weekenders Coffee、下鴨神社(賀茂御祖神社)與糺之森

《日本關西京都自由行》錦市場、伏見稻荷大社、荒木神社與vermillion Cafe

《日本沖繩自由行》黑色鳥居與超可愛小書包御守的波上宮/波之上海灘

《日本沖繩自由行》貓島之奧武島上いまいゆ市場與天婦羅專賣中本鮮魚店

《日本沖繩自由行》沖繩必吃早餐之一的味噌飯屋(玉那霸味噌)まるたま

《日本沖繩自由行》日式古民家庭院吃阿古豬美食料理●琉球茶坊あしびうなぁ

《日本沖繩自由行》那霸我來了之隱藏版日本老屋定食●飴色食堂(あめいろ食堂)