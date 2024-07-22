前言

打算去要去彰化走走，於是大漠上網開始找尋一下相關景點，找到了「扇形車庫」、「八卦山大佛」、「王公發電廠」... 等 ，有這麼多景點可以選擇，選擇障礙都發作了 😅，最後選一個沒有去過，又很特別的「扇形車庫」~

「彰化扇形車庫」是台灣唯一沒被拆除古式車庫，以前台灣可是有六座「扇形車庫」之多，更厲害的是它目前仍有在運作，參與火車的調度、火車維修的工作 👍

充滿歷史感的建築，已經很吸引大漠了，還可以看到它運作，怎麼可以不選擇它呢 👍

一、「扇形車庫」大門

100 週年對人類來說，是個有意義的數字，能見證到「彰化扇形車庫」百歲，大漠深感榮幸 ~

剛好碰上了建庫 100 週年，非常的幸運，因為大漠沒有做任何功課 ~ 😌

二、呆萌日常 (飲料專賣店)

第一個迎接，遊客的是飲料專賣面 😂

走在走廊上，有種回到小學的感覺 ~ (沒有覺得就是你好年輕...)

沒有營業，不知道是不是剛開學的，或者它其實是「台鐵員工的福利社」😕

三、扇形車庫

(一)、車庫後方

穿過小巷或走廊後，沒有看到火車，也沒有到車庫的感覺 ~

但其實已經在「扇形車庫」 後方了 ~

(二)、油庫

走道轉角處，驚見兩台莒光號 ~

畫風轉換超快，學院風格瞬間變成工業風 ~

沒有到這裡可以看到火車車頭 😀

有兩台莒光號，而且還長的不一樣呢 ❗❗

從編號上可以看出兩台的年紀，R46 比 R116 還要老 ~

剛剛迎接大漠的是火車屁股 😅

那我們來看看車頭 ~

(三)、調車轉盤

視角從左看到右，就可以飽覽整座「扇形車庫」，它的比占地面積想像中的小好多 😅，但是不要以為一下下就看完了 ~

來到「扇形車庫」要待一段時間，還會收穫滿滿喔 😇

編號 R6 火車頭，是台鐵第一代的柴油動力火車 ~

哇 ~

一旁編號 CK124 火車頭，可是蒸氣火車呢 😀，它因該有跑過阿里山吧 ~

查了上網資料，CK124 火車頭好像還可以運作，沒有淪為展示品 😆

車庫裡頭，還有好多不同車型的莒光號 ~

要看每一個年代的莒光號，在「扇形車庫」可以一次滿足 ~

中心位置的「調車轉盤」，負責將火車頭引導至正確的車庫中進行保養 ~

小小的「扇形車庫」滿滿的都是遊客，想要拍照的話，可能要找平日來比較適合 😅

車庫內部，遊客止步 ~

車庫仍然是工程師維修保養火車的場所 ~

想要進去參觀，可能要等「扇形車庫」變為博物館了 😆

有些莒光號沒有在車庫裡，因該只是臨時停車休息一下，待會還要上工 😣

不管進入或出去，都是只有這條路 ~

進入的火車可以在「調車轉盤」上，改變車頭方向，以正面的車頭開出去 ~

大漠身後的「調車轉盤」，突然轉動了起來，還對準了車庫 ❗❗

難道是有火車要進入車庫❓❓

真的是有火車要進入「扇形車庫」 ~

但是最後沒有進入車庫，停在了一旁 😅

火車停好後，大漠身後的「調車轉盤」又轉動了起來 ~

這次的方向，看起來要出車喔 ~

結果甚麼是都沒發生 😅

既然沒有火車要進出，就去「觀景台」上看看吧 ~

俯視「扇形車庫」的角度一定很讚 👍

四、觀景台

(一)、觀景台視野

「觀景台」讓人由「身歷其境」轉換為「觀察者」😏

在「觀景台」上可以發現，一旁其實還停了超多台車廂 ~

不知道這些車廂，是不是進廠保養 😄

辦公大樓上，還有斗大的「安全第一」，提醒在這裡「工作的人」和「參觀的遊客」要注意安全 ~

沿著鐵軌而行，會抵達「彰化車站」，但僅供火車通行 ~

試圖將整個圓盤攝入 ~

需要廣角鏡頭才有辦法 😅

(二)、火車出庫

鳴笛聲突然響起 📣 嗚 ~ 嗚 ~

原來是火車要開出車庫啦 ~

驅離遊客 ~

淨空跑道 ~

大漠使用影片方式，將它紀錄下來啦 ~

五、裝置藝術

準備離開，看看還有沒有甚麼可以拍的 ~

圍牆邊有「裝置藝術 - 機器人」，不知道是不是用火車廢料製作的 ~

「裝置藝術 - 機器人」一共兩個 ~

一個在左，一個在右，作為守門的衛兵 ~

六、莒光號底盤之旅

剛剛駛入「扇形車庫」的莒光號 ~

近距離觀察「火車接頭」 ~

這時大漠突然想到，來拍的底盤之旅 ~

紀錄一下火車底部都有些甚麼部件 😁

迎接遊客們進入「扇形車庫」的莒光號，已經從兩台變為三台了 ~

剛剛影片記錄的是 R159 的底盤 ~

這算是三代同堂吧 ~

三的世代的莒光號 R45、R159、R116 😁

七、戶羽機關車園區 (彰化驛官舍)

離開前，發現右側有一個通往「戶羽機關車園區」的入口，那待會就進去看看囉 ~

注意它是進入「戶羽機關車園區」的入口，不能回到「扇形車庫」喔 ❗❗

要決定好 ~ 不然想回來可是要繞一大圈 ~😬

地圖

旅遊 & 住宿資訊

(一)、快速尋找，附近住宿資訊

(二)、快速尋找，旅遊行程

精選美景 - 周邊商品 (提供客製化服務)

大漠有精選幾張美景，將他製作成周邊商品，如 : 藍芽喇叭、拼圖、鑰匙圈、筆記本、滑鼠、滑鼠墊、鍵盤...等商品。

商品類別涉及了 電子產品、居家用品、杯子餐廚、服飾、旅行用品、辦公用品...等。

有興趣的人可以到 看看喔~

我的 優惠碼 K0999975 ，可享受 KUSDOM 全場 9 折優惠 。

精選授權圖片

如果您喜歡大漠國渡「攝影照片」的話，可以在 大漠國渡 Shutterstock 的作品集中購買喔 ~

如果您喜歡我的內容，可以這樣贊助大漠國渡 (支持創作)

如果您喜歡我的內容，可以透過以下方式贊助大漠國渡，支持創作

Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jay82313tw

悠游付 (EasyWallet APP) : (390) 2202-2122-3306-1876

將來銀行 : (823) 8862-0972-6236-01