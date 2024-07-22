台北超人氣的「滿上-仙草愛玉茶飲專賣店」你們喝過了嗎？

每次經過店面都能看到滿滿人潮

創辦人致力於將台灣的傳統飲食文化推向世界，讓只在特定場合或地點才能品嚐的古早味仙草茶，帶入日常生活。

店家精選在地原料，打造一系列創新的仙草和愛玉飲品，堅持使用苗栗銅鑼的有機仙草、阿里山手作愛玉，確保每一杯飲品都達到高品質標準

因應季節還會推出限定飲品，夏季有港式風味楊枝甘露、泰奶系列等消暑飲品，加上文青胖胖瓶，好喝又好拍

小米和小彤喝完後都超喜歡的，很希望新竹有朋友來加盟開分店 XD

到底有多好喝？快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉滿上 台北松江店-位置及停車方式

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滿上-仙草愛玉茶飲專賣店在台北、桃園共有7家分店，今天來到的是位於台北松江路的松江店。

真的不誇張，店外滿滿排隊的人潮~

而且許多新竹朋友都知道他們耶，小米敲碗趕快來新竹開分店啦

從捷運松江南京站3號出口步行約4分鐘就可以到達。

👉滿上 台北松江店-環境介紹

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店家裝潢以復古風格為主~

小米下午1點半來，發現他們已經賣了200單耶，應該一開門就大排長龍了吧

店家堅持使用苗栗銅鑼的有機仙草，以繁雜工法熬煮而成，帶出本身清香自然的風味，甘甜又順口~

炎熱的夏天最適合喝這種消暑退火的飲品了

愛玉選用阿里山手作愛玉，每日新鮮現做，喜愛愛玉的朋友不能錯過~

夏季限定的楊枝甘露、泰奶系列飲品，手搖飲控也不能錯過

👉滿上 台北松江店-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家主打百年仙草干茶和愛玉飲品，還有純茶、奶茶及特調系列。

季節限定有港式風味的楊枝甘露、泰奶系列飲品

👉滿上 台北松江店-用餐心得分享

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炎熱的夏天最適合來杯仙草飲品消暑退火了

喜歡甜蜜蜜滋味的朋友可以點夏季限定的楊枝甘露和泰奶系列

百年仙草凍飲(L50元)基底是仙草干茶，加上手工熬煮的蔗糖、蜂蜜和滑溜的仙草凍

喝得到仙草本身的濃、純、香，不像一些市售仙草茶水水的，甘甜順口非常解渴~

仙草凍的口感很Q溜，再配仙草汁真的好好喝~

喜歡仙草干茶的朋友可以買罐裝的無糖特濃仙草茶/1000ml(70元)。

冷藏保存約3-5天，開瓶後即飲，雖然是無糖，但喝起來有仙草茶的自然回甘，順順的喝挺不錯的，很適合作為小朋友健康又消暑的飲品

夏季限定的楊枝甘露(90元/瓶)有大塊芒果丁、西谷米、葡萄柚、新鮮芒果汁和椰漿~

容器是透明胖胖瓶，繽紛的色彩光看就很可口

有芒果香甜、葡萄柚酸甜、椰漿甜味、西谷米顆粒感等多層次口感，而且甜度很夠，是正統港式風味

下午茶喝上一杯還挺有飽足感的。

季節限定的泰奶系列飲品，泰混了/泰奶+混珠(90元/瓶)以濃郁的泰式奶茶為基底，加上白玉珍珠和小粉圓。

泰式奶茶茶味濃郁，偏甜但甜而不膩，加上白玉珍珠和小粉圓多層次口感，是咀嚼控必點的

泰加昏/泰奶+昏貴(90元/瓶)，一樣以泰式奶茶為基底，加上配料昏貴就是粉粿，是台泰結合的飲品

粉粿有Q帶嚼勁的口感，慢慢細嚼帶有微微甜味，很適合當作下午茶飲品~

青檸愛玉小紫蘇(M45元,L55元)，店家精選阿里山手作愛玉製成愛玉凍，加上100%檸檬原汁和小紫蘇。

小米建議微糖，甜度最剛好

有滑溜愛玉凍、酸V檸檬汁和滑脆的小紫蘇，酸酸甜甜很解渴喔！

桂花青檸愛玉冰茶(M50元,L60元)有桂花清香、酸V檸檬和滑溜愛玉，建議微糖或半糖甜度最剛好

以上是我們的心得分享，滿上仙草愛玉茶飲專賣店飲品相當有水準，難怪能在台北競爭的手搖飲市場脫穎而出

特別推薦百年仙草干茶和夏季限定楊枝甘露，好希望新竹也有人加盟開分店，小米就能常常喝到囉 XD

👉滿上 台北松江店-營業時間地址

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🌟店家資訊：滿上仙草愛玉茶飲專賣店 台北松江店

🏠地址：台北市中山區松江路58號

☎電話：02 2522 3669

⏰營業時間：10:00–21:00 (週日公休)

粉絲團：滿上-仙草愛玉茶飲專賣店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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