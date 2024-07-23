大家有沒有發現中華路上的香記烤鴨，改名為「金炙鴨鴨」了？

第二代老闆原本做的是設計工作，因為第一代老闆離開人世當天使了，後來決定回來繼承家業，傳承30多年的老滋味

接手父母親留下的店面後，二代老闆投入創新的經營模式，除了延續獨門的烤鴨技術以外，在包裝和口味上做出改變。

包裝改為可微波餐盒進行封膜包裝，比較不會溜汁和便利性大大提升，而且精美的禮盒包裝，拿來送禮體面又大方

炒鴨骨除了傳統口味，還多了韓式辣味、脆香鹽酥等不同口味

快跟著小米一起去看看吧。

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👉金炙鴨鴨位置及停車方式

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金炙鴨鴨位於中華路與福興路交叉口，之前經過中華路時總是看到人潮滿滿的香記烤鴨，就是他們啦

開車的朋友可以在附近臨停，以不影響附近店家、住戶出入為主喔。

👉金炙鴨鴨環境介紹

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二代老闆接手後，將原先舊舊髒髒的店面進行改造，給人現代感又整潔明亮的感覺

二代老闆沿續了獨門的烤鴨技術，傳承30多年的老滋味~

光看這些油亮亮的烤鴨就讓人口水直流

盛裝的容器特別選用可微波餐盒，取代傳統的鋁紙盤，買回家不用另外找碗盤盛裝，冷掉想要覆熱也可以直接放進微波爐微波

烤鴨最精華的肉汁也能夠被保留，讓烤鴨美味再升級

炒鴨骨除了原味，還有經典塔香醬、韓式辣味、脆香鹽酥共4種口味。

喜歡買回家配啤酒的朋友，推薦脆香鹽酥口味，鴨骨裹上薄粉後油炸，最後撒上胡椒粉~

酥酥脆脆加上鴨肉香氣，喜歡嚐鮮的朋友不妨點看看

每個餐盒都會有封膜包裝，防止漏汁。

蔥段、小黃瓜、甜麵醬等配料都有專屬包裝，並冷藏保存，讓客人拿到的都是乾淨衛生又新鮮的配料

二代老闆希望客人在享用傳統的一鴨兩吃也能有高級感~

最後用精美的禮盒包裝，拿來送禮體面又大方。

👉金炙鴨鴨菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有單人、雙人和四人套餐。

雙人套餐是半鴨，二吃的部分炒鴨骨口味4選1，小菜是4選2。

四人套餐是全鴨，二吃的部分炒鴨骨口味4選1，+30元可升級4選2，小菜是4選3(可加購小菜)。

店家有跟外送平台配合，天氣熱不想出門排隊的話可以叫外送喔 XD

小米偷偷告訴大家現場買的好康優惠，因為老闆很常去夾娃娃，夾了一堆玩具

如果有小朋友跟著爸爸媽媽下車一起來等候的話，老闆會隨機贈送小玩具 (送完為止)

今天阿群賺到了，拿到小玩具好開心呢！

👉金炙鴨鴨用餐心得分享

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來開動吧！

我們點的是雙人套餐/半鴨(400元)附荷葉餅、甜麵醬，兩吃選的是金脆片皮和炒鴨骨(經典塔香醬)。

鴨皮有微脆的口感，有一點油脂又不會太油膩，肉質軟嫩有鴨肉甜味，還帶點肉汁

口味跟光復路饗香記烤鴨一樣，大家可以快去衝一波了！

小菜4選2，有蔥段、泡菜、小黃瓜和洋蔥絲，加購小菜30元/樣。

蔥段、小黃瓜和洋蔥絲是必選的，喜歡吃辣的朋友可以選泡菜。

將烤鴨沾滿甜麵醬，鹹鹹甜甜最對味了

手工餅皮口感上還不錯，不會太硬有一點Q~

烤鴨本身鴨香味就很足夠，搭配小黃瓜、蔥段等配料，讓人一口接一口吃不停

泡菜屬於小辣的口味，有辣帶甘甜，較為重口味，個人覺得會蓋掉鴨肉的甜味，泡菜配飯會比較適合

炒鴨骨(經典塔香醬)，鴨骨與鹹香帶甜的醬汁拌炒後，肉質更為軟嫩，口味上較重，配飯配酒很適合

如果吃膩傳統口味的話，炒鴨骨可以選擇韓式辣味，老闆說挺受年輕人歡迎喔

鴨骨裹上特製炸粉下鍋油炸，淋上韓式辣醬。

醬料小辣帶甜，比較重口味，想要嚐鮮的朋友不妨試試

以上是我們的心得分享，金炙鴨鴨是香記烤鴨二代店，不只店面整潔明亮，包裝上和口味上也做出改變

精美的禮盒包裝，拿來送禮體面又大方，喜歡香記烤鴨的朋友，不妨來二代店回味喔！

👉金炙鴨鴨營業時間地址

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🌟店家資訊：金炙鴨鴨

🏠地址：新竹縣竹北市中華路98號

☎電話：03 551 0153

⏰營業時間：10:30–14:00, 16:00–19:00 (週三公休)

粉絲團：金炙鴨鴨

➡️現金、信用卡交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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