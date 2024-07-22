↑ 醬料有沙拉、南乳醬 辣椒、蔥花，醬油…等，自行取用

可樂、汽水、芬達、果汁、研磨咖啡、冰沙、冰淇淋，皆無限享用

內用白飯吃到飽，旁邊還有一鍋滷肉，可以diy滷肉飯，盡情吃

↑ 蒜頭蛤仔雞湯底：蒜香濃淡度適中，不會很嗆辣，吃得到蒜未的香氣

蒜頭蛤仔雞湯底其實很百搭，菜盤放下去，放個海鮮涮肉片就很好吃了

↑ 麻辣湯底：有淡淡藥膳香，不是那種死鹹的辣，涮肉片最適合！湯底還有附幾塊鴨血哦

麻辣的火鍋湯底，涮牛肉片超級好吃

上圖這份是蒜頭蛤仔雞的菜盤，裡面有季節時蔬、金針菇、豆腐、蛋餃、蟹肉棒、玉米筍，貢丸，杏鮑菇

↑板肩牛肉：富有嚼勁、肉質結實，涮麻辣鍋超適合

↑牛五花：油花豐富細緻，肥瘦均勻，咬起來的口感很嫩

↑梅花豬： 瘦肉中帶有放射狀的油花，但不會太肥，而且沒有肉腥味

↑去骨雞腿肉：口感很嫩，完全不會柴，已經去骨了，很方便吃

↑手工花枝漿 ： 口口爽脆，咬起來很Ｑ彈，搭配任何火鍋湯底都適合

↑鮮蚵：顆顆渾圓飽滿，味道濃醇很鮮美

火鍋料也很不錯，我個人很愛九層塔花枝丸，ＱＱ的很有脆度

火鍋吃飽了，最後來個冰淇淋，真的好滿足～

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