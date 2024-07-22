創立於1994年，是在地經營超過30年的老字號火鍋店，麻辣鍋湯底選用牛大骨及中藥材，並經過數小時熬煮，湯頭溫順不死鹹，是可以直接喝的哦

撰文。拍攝／呂萱萱

位於經國路上，鄰近經國國中、新埔小學，

總共有1、2樓，雖然沒有華麗的裝潢，但用餐環境維持的很乾淨，而且冷氣很強，就算夏天來吃也不怕熱

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋，最早是蒙古烤肉餐廳，牆面上有過往的歷史介紹，有興趣的朋友可以了解一下囉

這邊是酌料區，沙茶、醬油、辣油…等都有，但我個人是沒用到，因為不用沾醬就很好吃了

這次我們二個人大人來用餐，點了麻辣鴛鴦鍋，麻辣鍋的辣度可以調整，想吃小小辣或大辣，都可以跟店家說

麻辣湯頭遵循古法，採用牛大骨和中藥材經過數小時熬煮，不用粉調製，所以口感溫郁不死鹹，是可以直接喝的哦！而且湯頭裡的果凍鴨血+豆腐免費吃到飽，真的很划算

清湯用雞骨和大量蔬果長時間熬煮，還有高麗菜、番茄、玉米、洋蔥、蟹肉棒，完全沒有化學調味，口感非常清爽，煮海鮮、青菜都很適合

頂級霜降牛：肉盤的份量真的很多，選用美國Choice等級，口感溫潤細膩、爽口滑順，涮麻辣鍋超適合

台灣梅花豬：大理石油花豐富，肉質柔軟、口感細嫩，吃起來滑潤不澀，肥瘦恰到好處

這是鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的招牌新鮮蒜苗，可以依照個人口感，加入醋和香油，再搭配肉片一起來，清新又爽口

我們很推薦一定要點牛筋跟蹄筋，出鍋前就會先放在麻辣湯底內，吸飽湯汁，ＱＱ軟軟綿綿的，超級好吃

愛吃海鮮的朋友，建議直接來一份海鮮拼盤，一次吃到白蝦、鮮蚵、蛤蜊，很豐盛

海鮮的鮮度好的沒話說，蝦殼很好剝，蝦肉Ｑ彈又鮮甜，鮮蚵跟蛤蜊也是圓滾滾又多汁

排骨酥跟油條，也是麻辣鍋必點之一，吸飽湯汁再一口咬下，超滿足

推薦一定要點他們家的蟹肉棒，跟一般火鍋店不一樣哦，口感一絲絲，是生食級的高品質蟹肉棒

肉吃多的話，也可來份蔬菜拼盤中和一下，裡面有玉米筍、金針菇、香菇、黑木耳、水蓮、高麗菜，搭配火鍋超適合

餐點享用完畢後，店家還會附上每人一份冰，有多種口味可選擇，推薦一定要試試花生口味，味道濃郁好好吃