誰說無菜單的鐵板燒料理讓人吃不飽？！東方紅鐵板創意料理，不只食材頂級、餐點有特色，吃完真的會飽到下一餐了

位於礁溪鄉健康路上，鄰近礁溪的長榮鳳凰酒店、寒沐酒店，火車礁溪站步行約六分鐘可到，開車可停於對面的收停車場或路邊停車格

黑色基低的裝潢色系，及局部的亮麗紅，給人沉靜而內斂的感受，整體氛圍很有質感

上菜前，店家會先把今天的主要食材展示給客人看，如上面的大干貝，還有活龍蝦、活鮑魚，還可以看到它們在動呢

↑ 這是餐點的佐餐茶，三寶米茶（使用礁溪泉米）黑米/糙米/紅糯米製縑，味道有淡淡的米香，因為沒有咖啡恩，孕婦也可以喝，喝完店員會幫你倒，可以無限飲用

↑ 佐餐小菜：自製泡菜是店家的招牌小菜，清脆爽口很入味，如果想單買，另外也有販售，另外一個是洋蔥風醬，清爽又開胃

↑這是開胃前菜，選用宜蘭當地哈蜜瓜，伊比利豬火腿、魚子醬

水果的甜味，搭配伊比利豬火腿，口感鹹香又細緻，若跟魚子醬一起吃感受又不同，甜鹹口感豐富，層次分明，非常有創意

鐵板玉子燒/馬糞海膽/淡雪鹽：玉子燒咬起來好綿密，用淡雪鹽來調味，更能襯托出海膽的甜味

東北角鮑魚採用乾煎的方式，咬下去時有「啵啵啵」的清脆口感，再搭配五色海藻醬、百靈菇，真的奢華又享受

↑魚翅/金湯柱醬/鹹蛋黃：湯頭濃郁爽口，魚翅真材實料，滿滿膠質，滑順又脆彈很有嚼勁

北海道干貝乾煎後，表皮加上旺旺仙貝，再用林屋海苔包起來，口感濕潤不會柴，一口咬下還吃到得干貝的汁，實在有夠鮮的

龍蝦頭的部份料理後，再淋上店家自製的海膽醬並炙燒，表皮金黃微焦、香味非常逼人，龍蝦頭蝦膏飽滿，吃完好滿足

這是我們選湯品之一「松露蘑菇湯」 湯汁濃稠、松露味十足，上面還有滿滿的泡，精緻又奢華

另外一份湯品是「酥皮蔬菜濃湯」，這酥皮跟一般牛排店不同，螺旋型狀口感像餅乾，建議直接單吃，脆脆的帶點奶香很不錯，濃湯的料也很多哦，不會讓你覺得水水的

野生紅喉魚採用乾煎方式料理後，油脂豐厚、肉質非常鮮美，再搭配店家自製的芥末胡椒鹽，還有紫蘇梅山苦瓜，好吃到爆炸！

補充一下，其實在餐點之間，會另提供員山二湖鳳梨果醋、還有洛神花茶，重新喚醒味蕾，再繼續享用下一道料理

擺盤也非常漂亮！而且每一個都能吃唷～綠色的晚香玉筍是夜來香的花包，咬起來脆脆的，有點像蘆筍，另外一個黑色蕾絲餅是墨魚汁做的，咬起來像餅乾

↑安格斯牛肋眼，裡面包著紫蘇葉，有豐沛的肉汁與細膩的紋理，口感鮮嫩又紮實

宮崎和牛A5約客，有股甜香的牛油味道，沒有筋膜，入口即化，真的好吃！上面還撒上金箔松露，真的好高級

沒有過多的調味，可以沾旁邊的淡雪鹽、鹽昆布、焦糖洋蔥奶油醬吃，味道完全不同哦

炒米粉簡單配料，表皮炒到恰恰的，鹹香古早味十足！吃了很涮嘴

不得不說，師傅的料理功夫真的很強，能把炒米粉這種平民小吃，料理的這麼有特色，確實不簡單

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