Ruby 是一位杯子收藏愛好者，不論是馬克杯、保溫杯、大大小小的水壺、

塑膠杯、玻璃杯，對各種杯子的愛好是非常的狂熱粉。

最近，Ruby 最近愛用的一款不銹鋼水杯。這款水杯非常漂亮，

尤其吸引熱愛紫色的 Ruby。LAB HEENOOR 這款不銹鋼隨行杯有多種顏色，

包括紫色、桃紅、棕色、黑色、香檳和綠色。

Ruby收到的包裝是真空包裝，第一次看買杯子居然真空包裝，

真的是非常新潮的包裝方式。

包裝上的注意事項也寫得相當仔細。例如不能使用研磨粉、菜瓜布、

鐵絲球或去污粉，不能放乾冰、碳酸飲料或發酵食物，

主要是因為擔心內部壓力上升會造成意外。

耐熱溫度和內外材質都標註得清楚，不能使用微波爐。

這些詳細的注意事項比家電說明書還要多，讓人感受到店家的用心。

Ruby 用這款水杯單純喝水，保冰效果非常好，

在炎熱的夏天，喝上一杯冰水真是再好不過了。

這款水杯容量為 400ml，相比其他同容量的真空杯，

LAB HEENOOR 的 TO GO 隨行杯設計更加輕便，

旁邊還有附一個手腕帶。

無論是掛在手腕上還是手提，都非常方便，即使拿著手機也可以解放雙手，

不需要一手拿杯子一手拿手機。

手腕帶的設計增加了逛街外出的便利性。



這款水杯的大小非常適合放在小包包裡，

和 Ruby 的包包非常搭配。

連朋友的孩子都愛不釋手，對這款杯子產生了濃厚的興趣。

LAB HEENOOR TO GO 的杯子，

時尚顏色及完美的高質感，讓你喝水都變得好時尚呢~

目前有快閃櫃位分別設在：

●高 雄 夢 時 代 ：7月15日~7月31日

●台 北 統 一 時 代：8月9日～8月18日

●台 北 京 站 百 貨：9月3日～10月2日



現場打卡按讚就送「質感帆布水杯提袋」乙個(數量有限贈完為止)，

這款不銹鋼水杯不僅外觀精美，

實用性也非常強是一款值得推薦使用的隨行杯。

FB:樂希諾選物有限公司

IG : labheenoor



圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤