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【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨行杯 400ml-絕艷紫，SS316不鏽鋼，喝水也可以很時尚｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-07-22 11:15:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：101
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Ruby說美食享受旅行

發表篇數：492篇

文章類別：生活-居家雜貨

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Ruby 是一位杯子收藏愛好者，不論是馬克杯、保溫杯、大大小小的水壺、

塑膠杯、玻璃杯，對各種杯子的愛好是非常的狂熱粉。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

最近，Ruby 最近愛用的一款不銹鋼水杯。這款水杯非常漂亮，

尤其吸引熱愛紫色的 Ruby。LAB HEENOOR 這款不銹鋼隨行杯有多種顏色，

包括紫色、桃紅、棕色、黑色、香檳和綠色。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

Ruby收到的包裝是真空包裝，第一次看買杯子居然真空包裝，

真的是非常新潮的包裝方式。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

包裝上的注意事項也寫得相當仔細。例如不能使用研磨粉、菜瓜布、

鐵絲球或去污粉，不能放乾冰、碳酸飲料或發酵食物，

主要是因為擔心內部壓力上升會造成意外。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

耐熱溫度和內外材質都標註得清楚，不能使用微波爐。

這些詳細的注意事項比家電說明書還要多，讓人感受到店家的用心。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

Ruby 用這款水杯單純喝水，保冰效果非常好，

在炎熱的夏天，喝上一杯冰水真是再好不過了

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

這款水杯容量為 400ml，相比其他同容量的真空杯，

LAB HEENOOR 的 TO GO 隨行杯設計更加輕便，

旁邊還有附一個手腕帶。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

無論是掛在手腕上還是手提，都非常方便，即使拿著手機也可以解放雙手，

不需要一手拿杯子一手拿手機。

手腕帶的設計增加了逛街外出的便利性。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨
這款水杯的大小非常適合放在小包包裡，

和 Ruby 的包包非常搭配。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

連朋友的孩子都愛不釋手，對這款杯子產生了濃厚的興趣。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

LAB HEENOOR TO GO 的杯子，

時尚顏色及完美的高質感，讓你喝水都變得好時尚呢~

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

目前有快閃櫃位分別設在：
●高 雄 夢  時 代 ：7月15日~7月31日
●台 北 統 一 時 代：8月9日～8月18日
●台 北 京 站 百 貨：9月3日～10月2日


現場打卡按讚就送「質感帆布水杯提袋」乙個(數量有限贈完為止)，

這款不銹鋼水杯不僅外觀精美，

實用性也非常強是一款值得推薦使用的隨行杯。

【生活好物開箱】LAB HEENOOR TO GO 不鏽鋼隨

FB:樂希諾選物有限公司

IG : labheenoor
 

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
LAB HEENOOR TO GO 隨行杯 不鏽鋼隨行杯 不鏽鋼杯 隨行杯 SS316不鏽鋼
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