江記水盆羊肉

地址: 116台北市文山區指南路二段45巷12號

電話:0286612882

營業時間:17:00–20:30

<正文開始>

哈搂大家

今天要來分享 超酷的麵拉

江記水盆羊肉

點我看更多

這間店真的頗有名

因為他的麵條真的特別

茶水自助

位置還不少

<菜單>

<上菜瞜>

不是用餐時間上菜很快

水盆羊肉麵

羊肉頗嫩的

給得不少塊

湯頭清燉還不錯喝

沒有香菜會更好

油潑ㄅㄧㄤˇㄅㄧㄤˇ麵

ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵很特別

這個寬度吃來這是超飽口

一條就好滿足

加上油潑炒過

很美味

辣中恰好到處的微酸提味

肉夾饃

羊肉夾饃肉軟嫩與餅很搭配

但餅有點偏乾

不過值得嘗試看看

西紅柿雞蛋ㄅㄧㄤˇㄅㄧㄤˇ麵

番茄口味的也滿別致的

番茄味很濃

雞蛋豆腐調味的很好

雞蛋豆腐加上油潑滋味很棒

<來個小總結>

新店超特別的美味麵店

超多獨家陝西料理

<資訊欄>

江記水盆羊肉

地址: 116台北市文山區指南路二段45巷12號

電話:0286612882

營業時間:17:00–20:30

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