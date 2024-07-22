隱藏在中山站旁巷內的「李掌櫃功夫製麵」，是我這次去台北發現的麵店！最大特色是飲料和小菜吃到飽！而且不是隨便的小菜，堆成山的各式涼拌小菜通通想吃多少夾多少！飲料也是一個個鋁罐裝的可樂或飛想茶，套餐$240元起，以這個價格來說算是很划算了！

我們當天周日還沒營業就到店門口，本來有心理準備要等到11點開門，結果因為天氣炎熱~店員先請我們入座點餐，這點蠻貼心的！

店內乾淨明亮，座位也不會太擁擠

看到這堆成山的小菜，真的感受到店家很有誠意！不怕客人吃~當天吃到的菜色有涼拌小黃瓜、醃燻豆包、小魚豆干、滷黑豆干、涼拌泡菜、涼拌青木瓜絲、涼拌海帶芽、涼拌豆芽海帶絲、涼拌豆干絲，聽說若吃完會換不同菜色上來~

李掌櫃功夫製麵-中山店 菜單

用餐時間50分鐘，沒有服務費

這次我們點了椒麻牛肉拌麵、紅燒牛肉麵，都會配一個附餐~紅油抄手或是餛飩雞湯

▼椒麻牛肉拌麵+餛飩雞湯$280

拌麵會鋪上小黃瓜絲以及蛋絲點綴

牛腱肉切薄片，鋪上麵上，吃起來也蠻軟嫩的還不錯！

麵條還不錯~Q彈有嚼勁！把麵拌開後，椒麻醬香撲鼻而來~微辣涮嘴！

搭配的餛飩雞湯還不錯，餛飩有四顆，雞湯味較清淡，但還是不錯的

份量是女生吃得飽的~男生可能要靠小菜吃到飽吃飽了~

▼紅燒牛肉麵+紅油抄手$280

跟拌麵一樣使用Q彈的手工拉麵

牛腱肉意外蠻軟嫩的~而且不小塊！

有點可惜的是紅燒湯頭蠻淡的，所以比起湯麵我會比較推拌麵~比較夠味！

紅油抄手和餛飩雞湯使用一樣的餛飩~吃起來也蠻紮實的！調味也不會太辣，算是剛好

小菜的調味不會太重，各個都很清爽開胃~真的很適合小資族來吃到飽！

整體來說，若在中山這一帶，這家可能會是我不知道要吃什麼的好選擇~因為調味都不重的關係，可能不會是我在中山的首選，但如果要吃飽這家真的很推！平價又能舒適用餐！

【 李掌櫃功夫製麵-中山店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089381235370

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/noodleslee_tw/

▸ 地址｜台北市大同區南京西路18巷6弄3號

▸ 營業時間｜11:00-21:00



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