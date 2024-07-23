墨妃家 京品燒肉，台中燒肉推薦、台中特色主題餐廳，免費穿古裝穿越當貴妃。墨妃家燒肉的套餐內容相當多元化又豐富，除了肉類品項多、份量也多，還有多款手路菜、附餐可以搭配，讓你吃燒肉吃得滿足又多變化。當日壽星來墨妃家吃燒肉有95折優惠喔~當月壽星可抽聖旨送食材

墨妃家燒肉

墨妃家 位置與停車

墨妃家位在黎明路上，靠近向上路三段，同一條路上還可以順吃黃家黑糖剉冰，距離米其林必比登推薦的羅家古早味不遠，愛吃火鍋的也可以選在附近同集團的【禧珍家火鍋】。停車的部分，因為黎明路和向上路三段的路邊停車格不多，建議往永春花市附近路邊尋找流星停車場(無特約)，妮妮布魯就是停在花市旁，然後步行過來大約3分鐘也不會太遠。

墨妃家以中國宮廷風為主題，還有提供古裝免費讓你穿扮拍照，壽星優惠活動還能抽聖旨送食材，相當有趣。

內用座位大多為四到六人桌，也有兩人座位的高腳椅區，小孩會提供兒童座椅。桌與桌之間有高高的隔板形成半包廂的感覺，坐下來後可以隔絕對桌陌生人的視線。妮妮布魯是平日晚上來用餐，發現晚上7點接近客滿，若是不喜歡人太多的話，可以趁著平日中午或下午來吃燒肉，晚上人潮都比較多一些~

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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墨妃家提供的醬料相當多種，除了桌上固定小壺裝的燒肉醬、韓風醬，還提供一碟風味酸甜的咕咾醬，特別適合沾海鮮類食材，瞬間變得很有南洋風味。橘紅色辣粉裡面添加了肉桂和小茴香，另一款則是加了孜然的天香粉，這兩款都能讓燒肉更加美味，布魯超喜歡的。還有烤到酥脆像餅乾的蒜片，吃完還可以免費續喔～

鮮煲魚湯

平常燒肉店大多提供熱雞湯，而墨妃家滿特別的，提供的居然是薑絲魚湯，喝起來不腥羶而且很溫順

富察紅茶

紅茶是富察皇后4人套餐中提供的，用古風大陶甕盛裝，保冰度相當不錯，我們用餐到最後紅茶都還冰冰涼涼，甜度微甜，像古早味紅茶。

另外，每桌都會免費招待柚花烏龍茶，清新香甜相當解膩好喝，妮妮布魯還回沖了好幾回~

墨妃家 菜單、壽星優惠

餐點上以2人套餐、3人套餐、4人套餐為主，搭配單點品項。2人套餐1890元起，收一成服務費。

當日壽星 ，優惠95折、抽聖旨及特調飲品（飲品only for 壽星），須提前訂位告知。

當月壽星 ，抽聖旨及特調飲品（飲品only for 壽星），須提前訂位告知。

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墨妃家 富察皇后四人套餐

內容相當豐盛，光是肉品就有10款，包含有：日本花和牛、M9厚切肩前排、9+霜降和牛、Prime黑牛小排、蔥燒牛肉切、京燒牛肋脊、伊比利豬梅花、厚切五花、櫻桃鴨胸、溫體雞腿肉，配餐則有多款手路菜：石頭蝦、鼓汁蒸鮑魚、大拌菜、東北大拌飯、紅燒虎掌，最後還有主廚甜品

大拌菜

豐富的生菜盤，裡面有生菜、番茄、豆苗、刺激味蕾的紫洋蔥、爽脆油條，以及滑嫩腐皮、透明Ｑ彈寒天條，醬汁酸甜相當開胃～

百花鑲油條（升級加點）

墨妃家自己做的百花鑲油條，在油條中鑲入蝦仁花枝漿，上面搭配酸甜鳳梨片與美乃滋，油條酥脆、蝦漿鹹甜彈牙，口感相當多層次變化

包肉生菜

包肉生菜可以免費續，韓式泡菜則是套餐中提供（無免費續），可以搭配燒肉一起吃

豉汁蒸鮑魚

鮑魚上面用豆豉調味，更顯得鮮甜回甘，口感彈性十足

富貴雙方

中間夾的是蜜汁火腿和酥方餅，一定要趁熱吃白色餅皮才鬆軟，夾帶著蜜汁火腿的甜、酥方餅的脆，層次分明又不違和

東北大拌飯

裡面有臘腸、荷包蛋，以及主廚特調的青紅辣椒醬汁，趁熱時將米飯和醬汁拌勻，透過熱氣加持更加鮮香濃郁，鹹香微甘不會過辣，讓人很有食慾

招牌涼皮粉

這是額外單點的。不同於坊間常見的麻辣刺激的酸辣粉，墨妃家特別選用蒟蒻條，夾的時候也是有點滑溜，但口感帶點脆彈；醬汁的風味則是較為強調酸鹹醬香、麻辣較為其次，口味上可說是介於酸辣粉和醋溜口味的中間。

紅燒虎掌

極度建議這道菜一定要趁熱吃，才能吃得到滿口軟Q的膠質，放涼後會比較不好咀嚼

石頭蝦

會在桌邊準備高溫炙熱的石頭陶甕，放入鮮蝦、倒入熱水，透過高溫水蒸氣蒸熟蝦子，大量冒出的熱煙相當霸氣豪邁，很快的就蒸熟了，接著由店員取出，拿到廚房幫你撥好蝦殼再上桌，吃蝦蝦完全不用弄髒手。

套餐中光是肉品就有十種，而且多為我們喜歡的原味肉，僅在表面灑上些許椒鹽調味，相當豐富又多元，讓人吃的飽足又滿足

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日本花和牛

油脂適中不會太過油膩，單吃或搭配蒜片都很美味

Prime黑牛小排

中間帶有一條筋，但不影響口感，反而很有吃肉的滿足感

京品豬五花

適合用餐中場時下鍋慢烤，慢慢烤到金黃恰恰再分剪成小條，沾上店家提供的辣粉、天香粉都相當涮嘴好吃

櫻桃鴨胸

肥厚鴨皮有著豐腴脂肪，烤到油香四溢，感覺從照片中橘紅火光都能聞到誘人香氣

烤熟後的鴨胸還有著閃亮油光，嫩啊!

溫體雞腿肉

去骨的溫體雞腿肉還帶點皮與醬汁，要耐心用烤爐的邊火慢慢烤熟烤香

蔥燒牛肉切

頗有厚度的牛肉塊，滿足咬肉的咀嚼感與豐沛肉汁

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M9厚切肩前排

牛肉類的肉品，推薦一面烤到冒出血水後，翻面烤個幾秒就好，這樣肉片還能保留水份與油脂香，口感柔嫩潤口

9+霜降和牛

妮妮布魯都相當滿意這霜降和牛的油脂分布，剛剛好豐腴的油脂讓肉質口感更加嫩滑好吃~推薦你這一塊什麼都不用沾，仔細品嘗原肉的甜美

京燒牛肋脊

油脂不多、肉質口感扎實，也較為耐烤

伊比利豬梅花

帶點厚度與適當的油脂，烤完之後搭配生菜與泡菜超美味~

最後，飯後甜點也相當精緻，擺盤也很中國風。奶酪上面還有些許堅果；紫米粥則是非常濃稠，裡面還加了甜甜的桂圓肉，好好吃

整體感想：

墨妃家四人套餐不只配餐豐盛變化多、擺盤浮誇，光是肉品就提供到10種品項，而且份量十足，配菜的多元性也讓人覺得不只是單純吃燒肉，還能享受到不同風味的美食，整體來說，不只很有飽足感，味覺、視覺也都被滿足了。而且看到許多人來慶生，抽聖旨的活動相當有趣呢~不只適合情侶約會，朋友聚會、家庭聚餐也很適合。

墨妃家燒肉 店家資訊

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