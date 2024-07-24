禧珍家新中式火鍋，台中南屯火鍋美食推薦。禧珍家新中式火鍋在Google評論上高達4.8顆星、2千多則好評，是台中主打宮廷風火鍋的特色主題餐廳、提供免費古裝拍照，不只有蔬食自助吧吃到飽，現在還有加價肉片吃到飽活動、不定時推出優惠，以及每月壽星優惠。

禧珍家新中式火鍋 自助吧吃到飽

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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禧珍家 新中式火鍋 位置與停車

禧珍家新中式火鍋位在台中南屯區的大墩十一街上，靠近河南路口，距離林新醫院、公益路美食商圈也不遠，可以在河南路、大墩十一街、黎明路上尋找路邊停車格，或是到大墩十一街的楓康超市附近有收費停車場(無特約)。如果客滿也可以考慮同樣位在附近的同集團餐廳-墨妃家燒肉

店內座位多為4~6人座位，也有個人高腳椅區，一個人來吃火鍋也可以。

妮妮布魯是平日晚餐來吃火鍋，發現附近的人用餐時間較晚，大約七點多時人潮頗多，不喜歡人擠人的可以早點來，而且，禧珍家新中式火鍋下午時段照常營業沒休息，錯過正餐時段也可以來這吃飯喔~

門口打卡區設置了彈珠台，這是近期的優惠活動之一，凡是提前一天訂位者，就可以玩彈珠台，免費兌換達分數的食材，一組客人可玩一局(四顆彈珠)，最大獎品是一隻龍蝦喔!!

所有優惠活動以官方現場公告為主，如有疑問可以電話訂位時，先詢問清楚。

禧珍家新中式火鍋以中國宮廷風為主題，還有提供古裝、簡易飾品道具免費讓你穿扮拍照；櫃台前有個特殊的清味噴霧機器可減少身上火鍋味，用餐後離開前可以順便全身噴一下，相當好玩又方便。

禧珍家新中式火鍋 菜單、壽星優惠

有個人鍋、2人套餐、4人套餐，妮妮布魯這次吃的是雙人的重磅豪華套餐，包含有2盤肉、米食、醋飲、開味涼皮粉、特色小菜、甜品，再加上蔬食自助吧的食材，整體相當豐富多元。

➤完整菜單

禧珍家不定時推出多種優惠活動，像是近期有肉片吃到飽，只要同桌每人加價升級，就能同時享用蔬食自助吧與肉片吃到飽，對於食量大的人很划算啊。

壽星優惠：至少前一天訂位成功，用餐整桌88折。

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主，建議電話訂位時，先詢問清楚。

禧珍家新中式火鍋 自助吧吃到飽

蔬食自助吧的冷藏櫃有兩側，一邊是以季節時蔬為主，另一側為蕈菇類與鍋料

麵條類有三款，還有豆角、油條，最特別的是居然有炸魚皮也是任你夾

鍋燒意麵、蒸煮麵、王子麵

可以隨自己喜愛夾取想吃的配料，其中特別喜歡生豆皮、龍蝦沙拉丸，如果有點麻辣鍋底的人，則特別推薦你試試看炸魚皮

炸魚皮適合用重口味的湯底泡軟之後，口感會變得有點膠質感的彈性，但建議像油條一樣，不要泡到全軟，保留一些脆度會更美味

自助吧飲料有古早味紅茶、無糖金萱冷泡茶，還有蘋果西打、泰山冰鎮系列的水果茶。

冰淇淋除了有霜淇淋機，還有比較少見又特別的比利時冰淇淋、紐西蘭冰淇淋，如果是特別喜歡奶味的人更不能錯過紐西蘭冰淇淋，奶香超濃郁~不愧是最牛的冰淇淋

醬料區有特調干碟粉，喜歡川味辛香味的人可別錯過，但是它本身不太辣，如果是嗜辣者還是加特製辣椒比較有辣度喔！

禧珍家新中式火鍋 餐點介紹

有9款特色湯底，我們這次鴛鴦鍋選了孟婆湯和新推出的紅濃夢湯底，但其實還有蛋酥螺絲粉、古早味小時代等特色湯頭等你來嘗鮮。

孟婆湯

非常有視覺感的孟婆湯，裡面裝有食用級乾冰，上桌後才加入熱高湯，呈現煙霧瀰漫飄渺感，想讓你喝上一口就忘卻煩惱，只記得美味

孟婆湯底中有著酸爽清新的酸筍以及雞骨架、雞腳燉出鮮美湯頭，再搭配上些許蛤蠣提供海味的甜，酸香鮮明又開胃，整體相當溫潤好喝，特別適合搭配海鮮類主食

紅濃夢湯

用了洋蔥、紅蘿蔔和高麗菜精心熬煮出蔬果高湯，加入南洋風味的香茅紅咖哩，以及近 1/3 鍋濃醇鮮奶，濃郁豐富又有著海島奔放，濃厚系湯頭中有著香茅清新風味，不論是涮肉片煮海鮮都好好味

特級肩胛肉

油花適中不柴口，中間帶點筋更加有咬肉咀嚼感

搭配酸爽的孟婆湯，肉片也會帶著酸筍的獨特酸香味，既解膩又開胃

上品豬梅花

豬梅花是妮妮布魯到火鍋店最常點的基本款肉品，適中的油花與嫩度，吃起來不輸一般牛肉柔嫩感

妮妮布魯滿喜歡用肉片涮紅濃夢湯底，奔放濃郁的南洋紅咖哩風味讓肉片好涮嘴

沾上特調干碟粉，其實辣度不會很強烈，反而是鹹香更明顯，多了它的加持，各種食材都更加開胃涮嘴，能吃更多。

油潑麵+35

粗厚Q彈很有嚼勁的刀削麵，均勻拌上川味的香辣醬汁，川麻香辣十足，吃起來很過癮。

滷肉飯+20

滷到黑金發亮的滷肉豐腴富膠質，吃的時候一定要把醬汁和白飯拌勻，讓你每一口都鹹香夠味

洛神醋飲

雙人餐點中附贈的洛神醋飲用充滿中國古風的杯具器皿盛裝，特別好看有儀式感，醋飲酸甜的滋味能緩解吃太多肉的膩口感。

涼皮粉

不同於坊間常見的麻辣刺激的酸辣粉，特別選用蒟蒻條，夾的時候也是有點滑溜，但口感帶點脆彈；醬汁的風味則是較為強調酸鹹醬香、麻辣較為其次，口味上可說是介於酸辣粉和醋溜口味的中間。

煉煉滋粑(單點)

不只是單純的糍粑，而是將麻糬略為酥炸後擠上香甜奶酥，以及大把黑芝麻粉，甜而不膩很好吃~感覺很適合挪出來單賣的小吃

百花鑲油條（套餐附的）

店家自己做的百花鑲油條，在油條中鑲入蝦仁花枝漿，上面搭配酸甜鳳梨片與美乃滋，油條酥脆、蝦漿鹹甜彈牙，口感相當多層次變化

甜品 焦糖凍布丁

柔嫩布丁上還有濃郁甜蜜的焦糖凍，飯後來上這碗甜點真的是大滿足

整體感想：

禧珍家新中式火鍋不只是有免費穿古裝的噱頭吸引客人，親自實際吃過之後發現，湯頭相當有特色而且獨家，自助吧飲品、冰品的選擇也與眾不同，再加上各種優惠活動、會員累積點數換食材等，難怪有不少老饕一再回訪。

這次妮妮布魯選的孟婆湯、紅濃夢湯底都相當特別也好喝，各種配餐也很多元又豐富，自助吧的冰淇淋也很特別又好吃~還沒有來過禧珍家的人，趕緊收進口袋名單，下次聚餐就來這吧！記得要提前一天預約訂位享優惠喔~

禧珍家新中式火鍋 店家資訊

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