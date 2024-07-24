史密斯華倫斯基牛排館Smith & Wollensky，台中七期高空景觀約會餐廳、台中頂級牛排。美國知名牛排Smith & Wollensky，可是股神巴菲特最愛的牛排館，繼亞洲第一家分店在台北微風南山47樓之後，台中店是第二家在台灣的另一個高樓層景觀餐廳分店，延續台北店的經典菜單在台中就能吃到Smith & Wollensky乾式熟成技術、耗時28天恆溫、恆濕熟成的頂級牛排。妮妮布魯非常推薦可以趁著平日周一~周四中午才有的商業午餐來嘗鮮。

史密斯華倫斯基牛排館Smith & Wollensky

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史密斯華倫斯基牛排館 位置與停車

史密斯華倫斯基牛排館台中店，位在台中西屯區朝富路上的CBD大樓，鄰近林酒店、茶六燒肉等台中知名餐廳，正隔壁就有特約停車場，不管是汽、機車都相當方便。

特約停車場：城市車旅-時代廣場二站/龍門站(朝富路與龍門路交叉口)，消費滿1500元可折抵1小時，當日最高折抵3小時

史密斯華倫斯基牛排館台中店位在西屯區的CBD大樓34樓，這棟大樓有進出管制需換卡片才能搭乘電梯，所以先於1樓的史密斯華倫斯基牛排館櫃檯報到，透過接待人員指引上樓

史密斯華倫斯基牛排館 用餐環境、包廂

一走進史密斯華倫斯基牛排館就看到整面的恆溫冷藏酒牆，收藏多款紅白酒佐餐，可以請店員依照你當天點的餐點來搭配喜歡和適合的風味。

未成年不可喝酒、喝酒不開車

未成年不可喝酒、喝酒不開車

Smith & Wollensky 台中店占地大約有200 坪，包含酒吧區、用餐區、包廂區和戶外露台總共可容納 150 個座位，不管是情侶約會、招待貴賓、家庭聚餐也都滿適合的。

妮妮布魯是平日中午一點多來用餐，其實是客滿狀態，而且包廂也都有客人，但不方便拍到客人，所以我們等到中午餐期的最後才拍得到空景和包廂客人離開後的環境照。

用餐區以Smith & Wollensky品牌的經典綠色搭配木質調牆面，營造出優雅舒適的氛圍，也很有美式復古風格

台中店有5間包廂，部分包廂還可看得窗外景色、備有100吋投影幕、投影機、無線麥克風

晚上時段還有邀請爵士樂團來現場表演，喜歡浪漫氣氛、或是要約會、求婚的人，推薦你晚餐時段來。

樂團表演: 每週三~週四 20:00~21:45｜週五~週六 20:00~22:45

窗邊的座位最受歡迎，但是訂位時不能指定用餐區座位，所以能夠被安排到窗邊約會者，真的是很幸運～妮妮布魯則是趁客人離開後趕快來窗邊假掰一下純拍照的～哈

餐後也可以走到戶外區看看七期的美景，不愧是位在34樓的高空景觀餐廳，周圍景色一覽無遺，相當壯闊。

不過，中午時段的太陽太過強烈，所以是沒有在戶外區用餐。

史密斯華倫斯基牛排館 夜景

晚上戶外區開放，可以邊享受美食美酒，以及台中七期的璀璨夜景

室內的晚間氛圍也變得更加浪漫，耳邊傳來現場演奏的音樂，讓人愉悅放鬆的享受美食

史密斯華倫斯基牛排館 菜單

全日菜單的餐點皆為單點，可以自己選擇要搭配的配菜、沙拉、甜點，個人牛排價位落在2690~5190元之間，所以妮妮布魯趁著平日中午才有的商業午餐優惠來享受一下，商業午餐門檻親民許多，只要990元起，包含前菜、濃湯、配菜、主食，既然都比平常優惠許多了，當然要選招牌特色的牛排類，所以我們主餐選了【菲力8 oz.主廚特製奶油】和【S&W主廚牛排9 oz.】

➤完整菜單

史密斯華倫斯基牛排館 商業午餐

商業午餐包含有：前菜、濃湯、配菜、主食。

入座後會詢問想喝氣泡水或礦泉水，酌收水資$90/位，隨餐暢飲

佐餐麵包

布里歐許麵包，奶油香氣非常濃郁，另外還有搭配清爽奶油可以額外補充，一開始妮妮不小心塗太多奶油，居然也不會很膩口，再加上麵包表面有鹽粒、迷迭香葉，增添整體的香氣與風味變化，相當好吃，重點是還可以免費續呢！

每日濃湯

提供有兩款，口味不定時更換，所以妮妮布魯就兩種各一。

韭蔥馬鈴薯濃湯，淺綠色濃湯帶點韭蔥獨特青草味，還有酥炸後的馬鈴薯塊與帕瑪森起司粉。

玉米濃湯，有培根丁增添口感變化，整體香甜、奶香柔順，是大人小孩都會很喜歡的口味。

前菜-香蒜大蝦

開背過的大蝦不完全去殼，而是一邊去殼直接香煎讓蒜香沁入蝦肉較香，沒去殼的那一側則是口感較嫩。

前菜-主廚沙拉

沾附Smith & Wollensky獨家憤怒麵粉酥炸的洋蔥絲，辛香料香氣濃郁又鹹酥香脆，沙拉中除了多種鮮脆生菜，還有鷹嘴豆、藜麥、酪梨、炸豆腐，口感變化多層次又有趣。

Smith & Wollensky 傳承自美國 47 年的乾式熟成技術，設有專屬乾式熟成室，在恆溫攝氏2度左右，牛肉耗時經歷四周時間慢慢熟成，創造出極致品質、柔嫩口感以及絕佳風味。所以來到Smith & Wollensky當然一定要點牛排的餐點，品嚐它的魅力所在。

菲力8 oz.主廚特製奶油

菲力上面放的香料奶油加入菠菜、蔥、蒜打碎，還有點薄荷清涼的香氣，透過奶油讓牛肉口感更加滑順並有獨特風味。

Smith & Wollensky是用溫熱的瓷盤裝盛牛排，所以一開始店員推薦我們吃3分熟的時候，妮妮布魯其實是有點擔心會不會太生，但事實證明店員推薦的熟度果然是最佳口感，用店家特製的鋒利牛排刀劃開牛肉時就能充分感受到那柔軟度，裡面鮮嫩粉紅的牛肉不滲血水，一點也不會有讓人覺得太生不好咀嚼的感覺，反而是柔嫩多汁到讓人一吃就驚艷，不愧是股神巴菲特最愛的牛排館~太值得特別來品嘗了!

菲力是油花含量最少的部位，但口感柔嫩且每口都有著豐沛的肉汁，搭配著表面煎至焦糖色的肉香，兼具著扎實肉感與柔軟度，太好吃!!

S&W主廚牛排9 oz

Smith & Wollensky的牛排能夠如此好吃不只是契約牧場牛隻品質佳，最後更需要主廚的料理功力，耐心地反覆地靜置熟成以及梅納反應後的焦糖脆化香氣，也是影響著整體最後呈現。

選用紐約客部位的主廚牛排，也是3分熟度，上桌時就已經有大約分切開大塊狀，粉紅色澤的牛肉像是在表示著：我很嫩，趕快吃我！

另外有準備一個溫熱盤子放上芥末籽醬和海鹽，切成適口大小的主廚牛排單吃就很美味，但偶爾沾一下醬料或鹽巴更能呈現不同風味，不管哪種搭法，妮妮都覺得超好吃！！另外要特別稱讚一下S&W特製牛排刀，相當鋒利好切，每一刀下去不只是單純地切牛排，而是享受與驚艷那牛排的柔軟感~太美妙了！

配菜

配菜有４種可以選擇，會隨著牛排一同上桌，方便讓人搭配牛排享用。

炒蘑菇，不只是單純蘑菇，還有秀珍菇、黑美人菇、洋蔥，滿滿蕈菇香氣。

奶油玉米，鹹香奶甜的玉米粒，純粹單吃也很涮嘴。

史密斯華倫斯基牛排館 巨大巧克力蛋糕

店內超人氣甜點，用五層貝禮詩奶酒注入的巧克力蛋糕，再交錯堆疊上五層牛奶巧克力慕斯，最外圍一層則是濃郁的黑巧克力甘納許，搭配一隻可愛的小牛餅乾，這個份量足以四個人吃，我們2人是絕對吃不完的，但因為是經典又覺得非點不可，而且吃不完會幫你打包精美外帶，不用擔心可惜喲！ (此為單點，不包含在商業午餐中)

一入口就讓我們想到美國電影中超濃郁巧克力蛋糕的畫面，整個味蕾被巧克力淹沒，但是又有很多種層次風味變化，入喉後感覺喉嚨也被巧克力綁架了！超級無敵濃郁！但是又讓人好想一大口接著一大口吃，推薦你搭配一旁提供的奶油，可以緩和巧克力的衝擊，反而覺得這奶油好清爽。 美國版的超級濃郁程度對平常不吃甜的妮妮來說，一小塊足矣，對巧克力控的布魯來說則是太放縱地滿足，很好吃、值得一試！

整體感想：

Smith & Wollensky史密斯華倫斯基牛排館不只是名氣大，餐點也真的相當好吃，再加上環境氛圍、服務品質，整體用餐感覺會讓人覺得一生一定要來一次。而且在平日中午時段，不只用餐區客滿，連包廂也是都被包滿，真的是相當受歡迎，提醒你一定要提早預約喔！

妮妮布魯非常滿意商業午餐的品質與份量，這次吃到的菲力和主廚牛排讓人相當滿意，很適合初次接觸Smith & Wollensky的人作為入門體驗～

Smith & Wollensky Taichung 店家資訊

官網：smithandwollensky.com.tw

➤線上訂位

➤完整菜單

地址：台中市西屯區朝富路213號34樓



電話：04 2252 5647



營業時間：



週一~週四 11:30-15:00 / 17:30-22:00，最後點餐時間: 14:00/21:00



週五~週六 11:30-23:00，最後點餐時間: 22:00



週日 11:30-22:00，最後點餐時間：21:00

備註：

台中市西屯區CBD大樓34樓，請於1樓櫃檯報到，接待人員將為您指引服務。

網路僅開放4人以內的訂位，超過4人請來電洽詢。7人以上與包廂訂位需預付訂金。訂位專線：04-2252-5647。

恕不接受併桌 與 指定座位 ，若有特殊需求(如行動不便、輪椅…等)請來電告知，慶生與結婚週年紀念請直接於用餐目的中勾選，餐廳會提供一份慶祝小蛋糕。

訂位後將會收到手機簡訊或LINE訊息通知，若您需要取消訂位，請點選訊息中連結取消鍵即可。

訂位將為您保留15分鐘。

自行攜帶飲品將酌收自備酒水費一瓶新台幣1000元(1500ml以下)。

餐廳恕不提供兒童座椅以及兒童餐具。

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