永康街巷弄裡的茶敬茶，精選來自原產地的優質茶葉，用心提供各式手搖飲品，讓大家在繁忙的都市生活中，也能隨時享受茶的純粹風味。

每一杯茶飲都是品牌對品質的堅持與熱愛的體現。

來分享三款非常適合悶熱夏天的飲品

「紅柚青茶」內含豐富的葡萄柚果粒和Q彈茶凍，果香四溢，每一口都充滿驚喜。我個人特別喜歡這款，因為它完美地結合了茶香與果香，清爽又解渴。既能滿足口感享受，也能為你帶來一整天的好心情。

「桂花奶蓋青茶」搭配綿滑鹹甜的奶蓋，與香氣撲鼻的桂花青茶，桂花香氣淡雅，青茶入口順滑不苦澀，越喝越能體會其中的細膩風味。

「冰淇淋紅茶」最消暑的選擇🍦無論大人小孩都愛不釋手！紅茶的香醇搭配大大兩顆香草冰淇淋，帶來雙重的清涼感受，讓人一口接一口，停不下來！尤其在炎熱的夏日，這款飲品絕對是你不可或缺的清涼飲品。

另外，今夏茶敬茶同步推出兩款新品茶系零嘴，完美搭配各式口味的茶敬茶手搖飲品。

「梅子青茶海鮮脆餅」酥脆的海鮮脆餅，入口即有濃郁的梅子香氣，脆口的口感與青茶的清香搭配得宜。

「茶香爆米花」以桂花青茶為基底製作的爆米花，每一顆都飽含茶香，酥脆香甜。

無論是追求純粹茶香的你，還是喜愛果香濃郁的你，或是尋找消暑飲品的你，茶敬茶都能滿足你的需求！用心製作的每一杯茶飲和精選零嘴，等待你的品嚐與發現。來茶敬茶，一起享受這份來自自然的純粹美味吧！

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✔️ 桂花奶蓋青茶 $85

✔️ 冰淇淋紅茶 $80

✔️ 紅柚青茶 $85

✔️ 桂花青茶爆米花 $129

✔️ 梅子青茶海鮮脆餅 $165

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📍 台北市大安區永康街4巷16號

🚉 #捷運東門站

☎️ 02-2395-8652

🕰 11:00-18:00

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