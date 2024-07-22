吃魚拯救地球🌍稚人酸菜好牛～

酸菜魚上桌前會大大呼喊口號

給你滿滿E人能量🤭🤭🤭

位在美術館周邊的稚人酸菜魚

不但不收服務費且提供免費熱陳皮洛神花茶

酸菜魚有大小盛 並分四川風味和菠蘿風味

另還有多種主廚料理可選

∥四川風味酸菜魚 $958

加料完大概3-4人份享用剛剛好

湯頭加入泡椒、花椒和酸芥菜用熱油爆出香氣

喝起來酸香濃郁且辣麻香鹹交融

辣度大約微辣🌶️

嗜辣者店家貼心提供免費小米泡椒

依照洗好可斟酌添加

選用烏鱧魚肉

肉質彈滑嫩口

鍋底料已含寬粉、金針菇、豬五花、白菜等

∥60秒酥魚皮 $90

很推薦加點這道

泡入酸菜魚湯裡微微吸湯汁

酥軟口感很唰嘴

除了酸菜魚還有多款主廚料理

∥韓式炸雞 $180

自製醬汁甜辣甜辣

外皮炸的酥香 腿肉醃製後的滋味也挺香鹹

∥涼拌魚皮 $180

這道的醬汁帶有椒麻相

不但開胃且辣的艇帶勁

魚皮冰涼且QQ脆脆

搭上皮蛋跟黃瓜絲口感挺豐富的

∥香芹雲吞 $130

這道我也很喜歡

雲吞皮薄肉餡夠味且不騷口

加上明太子點綴 入口還有淡淡芹菜香

∥金沙炸蝦 $130

炸蝦的麵衣金黃酥脆

粉皮略偏厚 但醮上金莎醬

整體滋味不膩口

四川風味酸菜魚 $958

+老油條/老皮豆腐/豆皮 $50

香芹雲吞 $130

金沙炸蝦 $130

涼拌魚皮 $180

60秒酥魚皮 $90

高雄市鼓山區美術南三路78號

07-522-8111

11:30-13:30、17:30-20:30

線上訂位 https://reurl.cc/z17xa7

店內環境

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