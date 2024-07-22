吃魚拯救地球🌍稚人酸菜好牛～
酸菜魚上桌前會大大呼喊口號
給你滿滿E人能量🤭🤭🤭
位在美術館周邊的稚人酸菜魚
不但不收服務費且提供免費熱陳皮洛神花茶
酸菜魚有大小盛 並分四川風味和菠蘿風味
另還有多種主廚料理可選
∥四川風味酸菜魚 $958
加料完大概3-4人份享用剛剛好
湯頭加入泡椒、花椒和酸芥菜用熱油爆出香氣
喝起來酸香濃郁且辣麻香鹹交融
辣度大約微辣🌶️
嗜辣者店家貼心提供免費小米泡椒
依照洗好可斟酌添加
選用烏鱧魚肉
肉質彈滑嫩口
鍋底料已含寬粉、金針菇、豬五花、白菜等
∥60秒酥魚皮 $90
很推薦加點這道
泡入酸菜魚湯裡微微吸湯汁
酥軟口感很唰嘴
除了酸菜魚還有多款主廚料理
∥韓式炸雞 $180
自製醬汁甜辣甜辣
外皮炸的酥香 腿肉醃製後的滋味也挺香鹹
∥涼拌魚皮 $180
這道的醬汁帶有椒麻相
不但開胃且辣的艇帶勁
魚皮冰涼且QQ脆脆
搭上皮蛋跟黃瓜絲口感挺豐富的
∥香芹雲吞 $130
這道我也很喜歡
雲吞皮薄肉餡夠味且不騷口
加上明太子點綴 入口還有淡淡芹菜香
∥金沙炸蝦 $130
炸蝦的麵衣金黃酥脆
粉皮略偏厚 但醮上金莎醬
整體滋味不膩口
四川風味酸菜魚 $958
+老油條/老皮豆腐/豆皮 $50
香芹雲吞 $130
金沙炸蝦 $130
涼拌魚皮 $180
60秒酥魚皮 $90
高雄市鼓山區美術南三路78號
07-522-8111
11:30-13:30、17:30-20:30
線上訂位 https://reurl.cc/z17xa7
店內環境
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