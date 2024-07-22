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【稚人酸菜魚】鼓山區美食｜美術館周邊免收服務費酸菜魚專賣、多種主廚特色料理

2024-07-22 21:00:00 李太陽日嚐 人氣：90
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窩客好文

李太陽日嚐

發表篇數：102篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

造訪商家：

稚人酸菜魚
phone07-5228111
place高雄市鼓山區美術南三路78號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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吃魚拯救地球🌍稚人酸菜好牛～

酸菜魚上桌前會大大呼喊口號

給你滿滿E人能量🤭🤭🤭

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位在美術館周邊的稚人酸菜魚

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不但不收服務費且提供免費熱陳皮洛神花茶

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酸菜魚有大小盛 並分四川風味和菠蘿風味

另還有多種主廚料理可選

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∥四川風味酸菜魚 $958

加料完大概3-4人份享用剛剛好

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湯頭加入泡椒、花椒和酸芥菜用熱油爆出香氣

喝起來酸香濃郁且辣麻香鹹交融

辣度大約微辣🌶️

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嗜辣者店家貼心提供免費小米泡椒

依照洗好可斟酌添加

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選用烏鱧魚肉

肉質彈滑嫩口

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鍋底料已含寬粉、金針菇、豬五花、白菜等

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∥60秒酥魚皮 $90

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很推薦加點這道

泡入酸菜魚湯裡微微吸湯汁

酥軟口感很唰嘴

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除了酸菜魚還有多款主廚料理

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∥韓式炸雞 $180

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自製醬汁甜辣甜辣

外皮炸的酥香 腿肉醃製後的滋味也挺香鹹

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∥涼拌魚皮 $180

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這道的醬汁帶有椒麻相

不但開胃且辣的艇帶勁

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魚皮冰涼且QQ脆脆

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搭上皮蛋跟黃瓜絲口感挺豐富的

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∥香芹雲吞 $130

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這道我也很喜歡

雲吞皮薄肉餡夠味且不騷口

加上明太子點綴 入口還有淡淡芹菜香

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∥金沙炸蝦 $130

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炸蝦的麵衣金黃酥脆

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粉皮略偏厚 但醮上金莎醬

整體滋味不膩口

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四川風味酸菜魚 $958

+老油條/老皮豆腐/豆皮  $50 

香芹雲吞 $130

金沙炸蝦 $130

涼拌魚皮 $180

60秒酥魚皮 $90

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高雄市鼓山區美術南三路78號

07-522-8111

11:30-13:30、17:30-20:30

線上訂位 https://reurl.cc/z17xa7

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店內環境

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