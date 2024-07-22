台中又有一間厲害的酸菜魚啦！說來還蠻有趣，一開始留意到這間「蜀川香酸菜魚」，還是6月底在嘉義大遠百逛街時發現的，沒想到現在在台中中友百貨就能吃得到！

「蜀川香酸菜魚」不僅有古色古香的用餐環境，甚至還有水煮牛與各式功夫川菜，不少菜色是其他酸菜魚餐廳所看不到的，重點是不吃辣的朋友也能大開朵頤～即日起至7/31，指定餐點還有買一送二的好康哦！

台中酸菜魚｜蜀川香酸菜魚台中中友店環境

蜀川香酸菜魚的台中首店就位在中友百貨內，想要開車前來用餐的朋友，可以停在B4F、B5F的地下停車場。

凡於全館當日消費滿500元，憑發票即可兌換1小時免費停車券、滿1000元可兌換2小時免費停車券，以此類推，不怕找不到車位。

來到B棟15樓，就能看到這充滿中式宮廷風的餐廳環境，只差沒喊皇上請用膳了吧XD

在店內可以看到不少瓷器、瓷盤與藝品，整體的氛圍還蠻到位的，讓人有著穿越到古代用餐的奇妙感受。

座位以卡式沙發為主，好坐又不失私密性，很適合與家人朋友來用餐。

台中酸菜魚｜蜀川香酸菜魚台中中友店菜單

這裡提供蜀川香酸菜魚的菜單給你們參考，如果不吃辣，可以選擇左上角的「老火酸白菜魚」與「酸菜水煮牛」。

想吃辣的話，右上角的「蜀川香酸菜魚」與「蜀川香水煮牛」也很受歡迎，據說是以四川泡椒、雲南花椒、生薑等香料爆香製作，香麻又不嗆辣，還能單點功夫川菜來搭配。

容易有選擇障礙的魚編，覺得還是點套餐最省事啦！目前有兩人套餐與四人套餐能夠選擇，菜色的選擇也蠻彈性的～

對了，他們家的主食本身就含有不少食材，想另外加料也沒問題。另外還有各式飲品與啤酒，更是解辣又消暑。(未滿18歲請勿飲酒)

台中酸菜魚｜蜀川香酸菜魚台中中友店活動

即日起至7/31，指定餐點買一送二！

凡內用「酸菜魚或水煮牛」指定系列主餐，

即贈👉功夫川菜「蜀川香催淚蛋」乙份(價值168)＋風味小點乙份

※注意事項：

1.本活動每日限量100組，11:30及17:30每時段各限額50組

2.不適用門市個人套餐，不得與其他優惠或折扣活動併用

台中酸菜魚｜蜀川香酸菜魚台中中友店餐點

這天我們點了雙人套餐，包含老火酸白菜魚、臭豆腐碾皮蛋、上湯娃娃菜、洛神花茶、蜂蜜檸檬與酥炸螺絲卷，還換購了辣籽串蝦，再加點一罐平常比較少喝到的加多寶。

蜀川香酸菜魚選用的是烏鱧魚，以獨門魚骨高湯、秘製酸白菜與豐富配料一同燉煮，整鍋份量還不少，像我們兩個人就吃得蠻飽的。

酸菜魚好吃的秘訣就在於選用的酸菜，必須要說他們家的秘製酸白菜真的不錯，是香嫩多汁的口感；重點是入口帶有溫順的酸香，不是那種很刺激的酸感，魚肉的鮮味也有順勢帶出來，還蠻加分的！

烏鱧魚的肉質軟嫩又不失彈牙，同時吸飽了高湯的精華，格外鮮嫩好吃！

整鍋裡面還搭配了肥嫩的豬五花、木耳、金針菇與寬粉，酸爽的滋味頗為開胃；套餐內還附有兩碗白飯，這下很快就能把白飯給消滅啦～

特色料理我們選的是臭豆腐碾皮蛋，實在沒想到能在酸菜魚餐廳裡吃到臭豆腐，而且竟然還是與皮蛋的組合，口味與口感都蠻驚豔的！

才一上桌就能馬上感受到臭豆腐迷人的香氣，搭配香酥嫩Q的皮蛋、蒜酥、蔥珠與辣椒，特別香辣夠味，又是超級下飯的一道料理！但不太敢吃辣的我們也很愛哦～

功夫川菜則選了上湯娃娃菜，吸飽鮮美高湯的娃娃菜嫩脆可口，中間還搭配了雞肉絲，吃起來解膩又爽口。

換購的辣籽串蝦也很有看頭，每份有8隻串串蝦，表面撒滿了辣椒與蒜酥，最讚的是懶得剝蝦的人也能吃耶！

蝦子本身個頭不小、肉質緊實夠味，而且撇除蝦頭與蝦尾，酥脆的蝦殼也處理得挺好入口，如果辣度再辣一點就完美了！

飲料選了洛神花茶與蜂蜜檸檬，前者酸甜濃郁、後者酸爽帶甜，冰涼又解膩。

加點的加多寶，我們也很推薦～本身喝起來就是涼茶的風味，就像是微糖版的仙草茶，讓人愈喝愈順口。

點心是酥炸螺絲卷，剛好一人一顆，隨盤還附有香甜的煉乳。

螺絲卷的口感非常紮實，與酥脆的外表形成鮮明的反差層次，趁熱沾上煉乳好滿足呀～

最後還另外點了古早鳳梨冰，現刨的刨冰帶有顆粒感，表面不僅吃得到鳳梨果肉，同時還淋上了香甜的鳳梨果醬，想要解辣、解膩絕對必點哦！分享給你們～

蜀川香酸菜魚台中中友店

營業時間：11:00～21:30

電話：04 22251016

地址：台中市北區三民路三段161號15樓(B棟)

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