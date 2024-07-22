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台中探店|蜀九品四川麻辣火鍋|養生鍋|四川家鄉味|嚴選食材| | PopDaily 波波黛莉

2024-07-22 22:07:00 詹騟橤 人氣：93
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窩客好文

詹騟橤

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

蜀九品麻辣火鍋
phone04-22511697
place台中市南屯區大墩十一街642號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中蜀九品四川麻辣火鍋  老闆娘就是四川人  因為還念家鄉味道
幾乎還原當地的口味來台灣  再添加一些台灣人的味道
店家招牌鍋底「川味老火鍋」三個字麻、香、辣
喜換吃辣想來挑戰的  一定要來試看看
很多人都聞名而來  我也帶孩子來探店吃美食摟!!

先來看看店家菜單

#蜀九品 他們家最推薦的就是麻辣口味
但我跟孩子不敢吃辣  所以選擇 #松茸菌湯鍋
餐點的部分我直接店家幫我們配孩子喜歡的
看看兩隻期待的樣子  等等就準備開吃摟~~

影片介紹 點我點我

來這裡必點串串系列 讓煮火鍋更添加了樂趣
掌中寶~他其實是雞腳中心的肉( 吃起來QQ的口感 蠻特別的 )
巴沙魚~吃起來肉口即化  真的非常鮮甜
蔥五花豬~就個煮熟直接被小孩秒殺( 我只能說好吃 哈哈 )

再來就是他們家的九宮格新鮮食材
我們直接上了2盤九宮格  今天就是要大吃特吃
請店家直接幫我們搭配推薦必點的
貢菜  千絲土豆  脆木耳  香派豬腦花  蓮藕  手工川味酥肉  腐竹
這些都是外面吃不太到的  貢菜我最有興趣^^

飲料跟醬料區自助吧

醬料有獨門配方
看到第一個香油2匙  其實我想了一下  (｡◕∀◕｡)
會不會太油膩阿~

調出來是這樣  等等我要來試看看.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ

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這個龍頭看起來很霸氣吧(✪ω✪)

加湯瞜~~

小孩的主食先下鍋搂

必點之一 #寬冬粉 這個要煮久一點  到微透明

像這樣就可以吃了  搭配獨特醬料  

千絲土豆 這個下鍋8-10秒就可以吃

串串下鍋 

串串就很像吃烤肉一樣
很特別來一訂要點個一把才可以

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中場休息時間  飲料是無限暢飲
喝點冬瓜茶解解熱

豬腦也是入口即化

我還第一次看到他們這麼認真吃♥(´∀` )

還有每桌抽獎活動ㄟ
每桌可以指定一人抽一張
折扣紅包7折至9.5折不等
重點是可以當日直接折抵喔!!
我家兒子抽到8.5折٩(｡・ω・｡)﻿و

這裡空間很寬敞  非常適合帶小孩來  不敢吃辣的就跟我一樣點養生鍋
怕辣又想嘗試看看的  可以點鴛鴦鍋 
湯底精心嚴選數十種食材，費時熬煮八小時以上
蜀九品他們都會很留意每一桌的湯量  不用擔心需要叫服務員加湯
食材的部分選擇也很多樣  可以吃到四川道地味道
吃飽也是要拍一張到此一遊  下次揪團跟朋友一起來

店家資訊
粉絲專頁:蜀九品麻辣火鍋
地址:台中市南屯區大墩十一街642號1樓
訂位電話:04-2251-1697
營業時間:11:30-00:00（最後收客23:00 )

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