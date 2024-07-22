台中蜀九品四川麻辣火鍋 老闆娘就是四川人 因為還念家鄉味道

幾乎還原當地的口味來台灣 再添加一些台灣人的味道

店家招牌鍋底「川味老火鍋」三個字麻、香、辣

喜換吃辣想來挑戰的 一定要來試看看

很多人都聞名而來 我也帶孩子來探店吃美食摟!!

先來看看店家菜單

#蜀九品 他們家最推薦的就是麻辣口味

但我跟孩子不敢吃辣 所以選擇 #松茸菌湯鍋

餐點的部分我直接店家幫我們配孩子喜歡的

看看兩隻期待的樣子 等等就準備開吃摟~~

來這裡必點串串系列 讓煮火鍋更添加了樂趣

掌中寶~他其實是雞腳中心的肉( 吃起來QQ的口感 蠻特別的 )

巴沙魚~吃起來肉口即化 真的非常鮮甜

蔥五花豬~就個煮熟直接被小孩秒殺( 我只能說好吃 哈哈 )

再來就是他們家的九宮格新鮮食材

我們直接上了2盤九宮格 今天就是要大吃特吃

請店家直接幫我們搭配推薦必點的

貢菜 千絲土豆 脆木耳 香派豬腦花 蓮藕 手工川味酥肉 腐竹

這些都是外面吃不太到的 貢菜我最有興趣^^

飲料跟醬料區自助吧

醬料有獨門配方

看到第一個香油2匙 其實我想了一下 (｡◕∀◕｡)

會不會太油膩阿~

調出來是這樣 等等我要來試看看.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ

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這個龍頭看起來很霸氣吧(✪ω✪)

加湯瞜~~

小孩的主食先下鍋搂

必點之一 #寬冬粉 這個要煮久一點 到微透明

像這樣就可以吃了 搭配獨特醬料

千絲土豆 這個下鍋8-10秒就可以吃

串串下鍋

串串就很像吃烤肉一樣

很特別來一訂要點個一把才可以

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中場休息時間 飲料是無限暢飲

喝點冬瓜茶解解熱

豬腦也是入口即化

我還第一次看到他們這麼認真吃♥(´∀` )



還有每桌抽獎活動ㄟ

每桌可以指定一人抽一張

折扣紅包7折至9.5折不等

重點是可以當日直接折抵喔!!

我家兒子抽到8.5折٩(｡・ω・｡)﻿و

這裡空間很寬敞 非常適合帶小孩來 不敢吃辣的就跟我一樣點養生鍋

怕辣又想嘗試看看的 可以點鴛鴦鍋

湯底精心嚴選數十種食材，費時熬煮八小時以上

蜀九品他們都會很留意每一桌的湯量 不用擔心需要叫服務員加湯

食材的部分選擇也很多樣 可以吃到四川道地味道

吃飽也是要拍一張到此一遊 下次揪團跟朋友一起來

店家資訊

粉絲專頁:蜀九品麻辣火鍋

地址:台中市南屯區大墩十一街642號1樓

訂位電話:04-2251-1697

營業時間:11:30-00:00（最後收客23:00 )



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