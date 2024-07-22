台中蜀九品四川麻辣火鍋 老闆娘就是四川人 因為還念家鄉味道
幾乎還原當地的口味來台灣 再添加一些台灣人的味道
店家招牌鍋底「川味老火鍋」三個字麻、香、辣
喜換吃辣想來挑戰的 一定要來試看看
很多人都聞名而來 我也帶孩子來探店吃美食摟!!
先來看看店家菜單
#蜀九品 他們家最推薦的就是麻辣口味
但我跟孩子不敢吃辣 所以選擇 #松茸菌湯鍋
餐點的部分我直接店家幫我們配孩子喜歡的
看看兩隻期待的樣子 等等就準備開吃摟~~
影片介紹 點我點我
來這裡必點串串系列 讓煮火鍋更添加了樂趣
掌中寶~他其實是雞腳中心的肉( 吃起來QQ的口感 蠻特別的 )
巴沙魚~吃起來肉口即化 真的非常鮮甜
蔥五花豬~就個煮熟直接被小孩秒殺( 我只能說好吃 哈哈 )
再來就是他們家的九宮格新鮮食材
我們直接上了2盤九宮格 今天就是要大吃特吃
請店家直接幫我們搭配推薦必點的
貢菜 千絲土豆 脆木耳 香派豬腦花 蓮藕 手工川味酥肉 腐竹
這些都是外面吃不太到的 貢菜我最有興趣^^
飲料跟醬料區自助吧
醬料有獨門配方
看到第一個香油2匙 其實我想了一下 (｡◕∀◕｡)
會不會太油膩阿~
調出來是這樣 等等我要來試看看.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ
這個龍頭看起來很霸氣吧(✪ω✪)
加湯瞜~~
小孩的主食先下鍋搂
必點之一 #寬冬粉 這個要煮久一點 到微透明
像這樣就可以吃了 搭配獨特醬料
千絲土豆 這個下鍋8-10秒就可以吃
串串下鍋
串串就很像吃烤肉一樣
很特別來一訂要點個一把才可以
中場休息時間 飲料是無限暢飲
喝點冬瓜茶解解熱
豬腦也是入口即化
我還第一次看到他們這麼認真吃♥(´∀` )
還有每桌抽獎活動ㄟ
每桌可以指定一人抽一張
折扣紅包7折至9.5折不等
重點是可以當日直接折抵喔!!
我家兒子抽到8.5折٩(｡・ω・｡)و
這裡空間很寬敞 非常適合帶小孩來 不敢吃辣的就跟我一樣點養生鍋
怕辣又想嘗試看看的 可以點鴛鴦鍋
湯底精心嚴選數十種食材，費時熬煮八小時以上
蜀九品他們都會很留意每一桌的湯量 不用擔心需要叫服務員加湯
食材的部分選擇也很多樣 可以吃到四川道地味道
吃飽也是要拍一張到此一遊 下次揪團跟朋友一起來
店家資訊
粉絲專頁:蜀九品麻辣火鍋
地址:台中市南屯區大墩十一街642號1樓
訂位電話:04-2251-1697
營業時間:11:30-00:00（最後收客23:00 )
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