久違石頭火鍋｜好朋友久違相約，就是要吃火鍋｜超澎湃2人套餐｜逢甲美食推薦｜台中火鍋吃到

久違石頭火鍋｜好朋友久違相約，就是要吃火鍋🍲

┺ 建議提前預約訂位：請點我

這年頭見到久違的朋友，第一想到的聚餐地點就是吃火鍋，位在逢甲的久違石頭火鍋，剛好與這氛圍相呼應，主打華麗又大份量的肉肉鳥籠，還有附自由選幸福吃的自助吧，新鮮時蔬、熟食小點、火鍋麵食、飲料和冰淇淋等歡樂助攻，今日聚餐就選這吧！訂位請點我～

Table of Contents

久違石頭火鍋｜環境介紹

位於河南路上的久違石頭火鍋，開幕至今已有六個年頭，是逢甲有名的吃到飽火鍋，目前全台有六家分店。店內走一個復古風華，皮椅件與木色吧檯呼應出時代懷舊感，

而吧檯上的懸吊式高腳杯架也成了一道風景，在燈光的投射下，好似謎情燈海，還有老闆的老物收藏增加靚點，轉譯出台式獨有的情懷浪漫

久違石頭火鍋主推個人份特色鍋物與份量海派的肉肉鳥籠套餐，還有食材豐富鮮蔬吧、飲料台與冰淇淋櫃歡樂陪伴，

不定期舉辦好康加價購活動，像這次暑假就有Hi吃一夏超殺優惠，點鳥籠套餐即可199加購龍蝦，難怪深受鄰近居民與在地學生的愛戴，出發Go～！逢甲美食、台中火鍋底加、吃到飽推薦再加一

久違石頭火鍋｜菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 久違石頭火鍋 官方)

久違石頭火鍋｜活動好康

▎好康優惠｜Hi吃一夏

▸ 活動時間：即日起-8/31

▸ 任點鳥籠套餐-即可＄199加購龍蝦

(需提前2天預訂｜每組套餐限購2隻)

▸ 逢甲店限定｜消費滿千元-即可＄99加購大干貝

▎消費方式

▸ 成人低消一鍋

▸ 酌收+10%清潔費

▸ 兒童100cm以下｜免收基本費

▸ 兒童100cm-140cm｜自助百匯120

▸ 兒童140cm以上｜自助百匯200

▸ 食材及湯底無提供打包服務

久違石頭火鍋｜餐程介紹

◍━━ 套餐內容 ​━━◍

▎自助吧

▸ 醬料區｜副食區｜熟食吧｜飲料台｜冰淇淋

◍━━ 2人肉肉鳥籠-牛豬雙拼｜＄1199 ​━━◍

▎湯底

▸ 蒜香奶油鮮蛤鍋｜+＄69

▸ 田園番茄鍋｜+＄39

▎套餐超值加價

▸ 加購龍蝦+＄199｜加購大干貝+＄99

▎爽嗑肉-牛豬雙拼(30盎司肉量)

▸ 巴拉圭板腱牛｜梅花豬肉

▎自助吧

▸ 醬料區

醬料台提供16款蘸料，其中特別推薦柑橘醬油、橄欖油青蔥醬與柚香胡麻醬，尤其喜歡柑橘醬油，拿來涮肉片滋味特別清爽甘甜，吃鍋好愛沾這一碟；鹹香的柚香胡麻醬也不錯，多了股清新果香，和炎熱夏天非常速配；而橄欖油青蔥醬帶有迷人蔥香鹹潤，也是今天最尬意的沾醬！

▸ 麵食副食區

麵食區種類也很豐富，包含泡麵、蒸煮麵、意麵、雞絲麵、大甲拉麵、中農細粉和寬粉等！中農冬粉口感不錯，個人滿喜歡的，也有白飯與加價購雞蛋和特色主食

▸ 時蔬吧

蔬食吧有超過30種選項，食材保存新鮮，選擇也蠻豐富的，拿來煮番茄湯底超鮮甜對味，還要放入米最愛的清脆萵苣和水蓮！

▸ 熟食

還有提供麻油米血與鴨血豆腐等熟食，米血黏糯且充斥著濃郁麻油香，配米飯很是唰嘴，鴨血豆腐的口感感覺可以再調整一下

▸ 飲料吧

飲料台除了可樂、汽水和綠茶等基本品項，也有清暑冰沙和季節限定，本日是楊枝甘露~

▸ 冰淇淋

吃飽喝足後，再來兩球明治冰淇淋歡樂收尾，吃火鍋最愛這段happy環節

◍━━ 2人肉肉鳥籠-牛豬雙拼｜＄1199 ​━━◍

▎基本湯底

▸ 蒜香奶油鮮蛤鍋｜+＄69

▸ 田園番茄鍋｜+＄39

蒜頭以奶油爆出香氣後，煮入大把蛤蜊，蛤蠣雖然小顆，煮出來的湯卻特別鮮甜，這鍋拿來煮海鮮一定很讚

以新鮮番茄熬出這鍋火紅色湯頭，滾煮後湯頭散發著天然的酸甘甜，涮出來的肉片有種果香與爽感，這田園美味是意料之外的驚喜，好喝！

▎超值海鮮加價

▸ 任點鳥籠套餐-即可＄199加購龍蝦

(需提前2天預訂｜每組套餐限購2隻)

▸ 逢甲店限定｜消費滿千元-即可＄99加購大干貝

強力推薦有點套餐的朋朋，起手式就是要加購這兩樣，價格超級甜！龍蝦拿來煮蛤蜊鍋會有迷人的奶油香，肉質扎實肥彈，肉汁也很鮮甜，加購價只要199，俗啦！

逢甲店獨家限定的大干貝加購優惠，尺寸也超滿意，絕對超過五十塊硬幣大小，貝肉細緻且成嫩絲狀，咀嚼鮮嫩帶有自然甘甜，幸福值秒破表～

▎爽嗑肉-牛豬雙拼(30盎司肉量)

▸ 巴拉圭板腱牛｜梅花豬肉

足足30盎司肉量的鳥籠肉肉，份量沒在客氣的超大方！內含肉質軟嫩且飽含牛味的板腱牛；

另一款梅花豬有著清新豚香，厚度與嫩Q度也不錯，重點是這肉量給的超多超派，應該超過三人份了吧，好適合肉控啊！

▎單點-蔥肉飯｜＄19

▎單點-手工麻油麵線｜＄45

▎逢甲限定-臭豆腐｜＄19

除了基本白飯之外，也有特色主食可以加價點，提供牛味十足的蔥肉飯，也有米的最愛，香QQ的麻油麵線，有加麻油的食物就是讚。逢甲店還有限定推出久臭傳千里，違你齒留香的臭豆腐喲！

久違石頭火鍋｜店家資訊

久違石頭火鍋逢甲店

評分： / 4.6

地址：407台灣台中市西屯區河南路二段245號( 地圖 )

電話：04 2706 0680

營業時間

星期一: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00,



星期二: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00,



星期三: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00,



星期四: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00,



星期五: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00,



星期六: 11:30 – 22:00,



星期日: 11:30 – 22:00

星期一: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00, 星期二: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00, 星期三: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00, 星期四: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00, 星期五: 11:30 – 15:30, 16:30 – 22:00, 星期六: 11:30 – 22:00, 星期日: 11:30 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram

┺ 建議提前預約訂位：請點我

🅿️ 鄰近收費停車場：逢福停車場、福上停車場

久違石頭火鍋｜店家地圖