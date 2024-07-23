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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美食【龍山寺必吃】誠記原汁排骨湯，口感清爽，回味無窮！高麗菜飯，越嚼越香，一吃上癮！全年無休【華西街小吃推薦】有菜單

台北美食【龍山寺必吃】誠記原汁排骨湯，口感清爽，回味無窮！高麗菜飯，越嚼越香，一吃上癮！全年無休【華西街小吃推薦】有菜單

2024-07-23 00:11:00 Phyllis 17 人氣：85
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Phyllis 17

發表篇數：385篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

誠記原汁排骨湯
place台北市萬華區西昌街247號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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出國前到龍山寺拜拜祈福旅遊平安愉快，發現了一家超強的排骨湯！

誠記原汁排骨湯

地址：台北市萬華區西昌街247號

電話：02-2302-7959

時間：全年無休

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店面有分室內及室外區，餐具及醬料自取！

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誠記原汁排骨湯的菜單項目簡單清楚，主體是排骨湯及高麗菜飯，還有很多銅板價的美食小菜！

台北美食【龍山待必吃】誠記原汁排骨湯，口感清爽，回味無窮！高

跟大家分享誠記原汁排骨湯的好料理！

1號餐 NT $255

排骨貢丸湯、高麗菜飯（小）、冷菜茶、一樣小菜

2號餐 NT $185

排骨湯、高麗菜飯（小）、冷菜茶

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排骨貢丸湯

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1號餐是最豪華的~排骨湯加二顆肉感十足的貢丸，一碗湯二種口感，滿足肉控的朋友們！

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高麗菜飯

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看似平凡無奇，嚐一口卻驚艷無比！誠記的高麗菜飯，用鮮脆高麗菜、櫻花蝦還有紅蘿蔔快炒，再加入蒜頭增加風味，吃起來口感豐富！

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排骨湯

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之所以名為誠記，就是誠不欺人，誠記原汁排骨湯就是用大骨去熬煮沒有加任何添加味，所以湯頭鮮香，只加大菜頭，所以喝起來十分清爽！

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小菜

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一樣40元的銅板價，三樣100的小菜！超級親民！！！

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脆脆有嚼勁的脆腸、香香酥酥的花生小魚、以及店家自製的醃黃瓜，都超好吃，推薦給大家！

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冷泡茶NT $45

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用台灣阿里山高山茶葉的冷泡茶，夏天喝起來就是過癮又消暑！

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老闆是男的誠記原汁排骨湯已經開業6年，店裡都是女子兵，更是挺過疫情，全年無休的提供原汁排骨湯及古早味高麗菜飯，真的是來萬華必吃的在地美食！

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誠記原汁排骨湯

地址：台北市萬華區西昌街247號

電話：02-2302-7959

時間：全年無休

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063629680039&sk=about

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