之前每次去赤峰街總會看到赤鐵廣島燒客滿之餘還有超多排隊等候人潮

後來店家在民權西路跟八德路附近陸續開了分店

赤峰街也轉型變成甜食日式糰子店後還是沒機會去吃

這次因為跟朋友相約想吃類似居酒屋的食物而能來赤鐵八德店

門簾跟木門很有日式風情

店內座位以圍繞廚房鐵板呈現L型的吧檯為主

可以近距離觀賞廚師技藝多了表演性質

如果入座鐵板區可以看到抽油煙機上還有吃廣島燒的步驟插畫

一旁也有個小看板一層層解體廣島燒說明食材

雖然排氣系統蠻健全但用餐後還是不免全身油煙味

店裡還有少許桌椅座位方便多人聚餐聊天

我們卡位的最後一組圓桌搭配高腳椅

不是非常舒適但蠻有大正浪漫的復古感

事先在店外等候時就可以一邊研究菜單準備點餐

如果不想現場候位也可以直接外帶

餐點品項不多主要是各種口味廣島燒跟一些鐵板料理下酒菜

店裡會收取10%服務費

不過這次用餐服務人員很常會幫忙添水留意用餐進度還蠻積極

也會提供一桌一小盤毛豆真的很像日本居酒屋常見的お通し

明太子廣島燒 360元

廣島燒的製作過程比大阪燒複雜許多

最主要是廣島燒最大特色就在於層層堆疊的層次感

明太子廣島燒中底部有著酥脆麵糊

疊上蔬菜、豬肉、炒麵、煎蛋後最上層淋上滿滿多福燒醬跟美乃滋

用鏟子切成六等份跟朋友分食感受酥脆、清脆、柔軟等不同口感交織的豐盛饗宴

頂部的明太子微辣刺激只可惜份量有點偏少

月見廣島燒 320元

另一款挑的是相對口味溫和的月見半熟蛋口味

同樣有蔬菜、豬肉片、中華麵跟煎蛋

差別在最上層是一顆半熟溫泉蛋與滿滿蔥花芝麻香

切開的時候溫泉蛋的蛋液也會順著流入廣島燒之間

比起明太子我意外更喜歡這款蛋香溫和了一點重口味的鹹度

吃起來更濕潤帶著醬汁的酸甜感

蔥鹽松阪豬 240元

鐵板料理的配菜份量比想像多了點

松阪豬肉煎至外表有著酥脆的焦痕

口感很有嚼勁帶股脆度

搭配蔥鹽跟底下辛辣的生洋蔥爽口很適合下酒

蒜味豆苗 140元

很台味的蒜味豆苗非常台式熱炒口味

不僅用蒜油炒菜更添上炸蒜片讓蒜味濃郁到極致

豆苗清爽但吃到底部會偏油

如果可以稍微把油瀝乾點會更好

可爾必思 60元

鹹度實在太高讓我忍不住還是多點了一杯飲品解渴

杯墊的插圖很歡快生動

可爾必思喝起來有點偏水乳酸感偏淡

赤鐵的Logo是很能代表廣島燒特點的小鏟子

店家其實很貼心位處學區附近還有特別貼了一張日文的注意小朋友奔跑而出的告示

廣島燒的味道跟我以前在廣島吃到的很相像道地

但真的蠻重口味為了我的腎著想大概只能久久一次聚餐放縱一下

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/01/30

花費: TWD1210(文中餐點各1)

赤鐵 廣島燒專賣店 八德店

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Lunch: 12:00-15:00 (L.O. 14:30)

Dinner: 17:00-21:00 (L.O. 20:00)

公休日: 週一

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人280元)

多元支付: 可 (信用卡、悠遊付)

可否訂位: 否

地址: 〒 105 台北市松山區八德路二段366巷30號

電話: 02-2740-0358



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