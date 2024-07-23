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新北吃到飽海景早餐【 白宮行舘沙灘溫泉度假村】無敵海景吃到飽早餐/藍天白雲大海沙灘泳池/白宮行館一日遊/新北親子出遊的度假聖地

2024-07-23 08:27:00 大海愛上藍天 人氣：59
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1692篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 萬里區

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新北最美的渡假飯店非白宮莫屬，走出去就是最美的沙灘，中間還有面海泳池、SPA區，到處都設有景觀座位，不管你要躺著看、坐著看都有，這裡超有度假風，久聞白宮行館早餐超豐盛的，今日一見還真的超驚豔的，超過百樣的餐點任君挑選，光熱炒類就有數十種，小菜、湯類也有多達十幾種，咖啡機就有5台還有刨冰機、冰淇淋等早餐就可以享用，前方還有一望無際的海景，成為新北度假的夢幻首選。

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陽光、沙灘、大海、泳池、椰子樹、躺椅等集夢幻因子於一身的渡假村。

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白宮行舘真的是名符其實的沙灘溫泉度假村，有藍天、綠地、白雲、大海、沙灘、躺椅、椰子樹、泳池，讓人彷彿置身在巴里島度假～

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光大門口就超美的，走進去更是別有洞天～影片分享

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大廳櫃台擁有大片的落地窗，270環景欣賞純白沙灘和無敵海景。

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一日遊溫泉SPA券費用原價:500元/人，現場優惠價300元/人不含早餐。如需早餐可另加價$300元購買

(早餐供餐時間07:30-10:00)(不分平日假日，不分大人或孩童)。

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白宮行館一日遊票券後僅限一次性進出，可使用溫泉泳池、SPA區、沙灘、兒童玩沙區、兒童遊戲室、電玩機台區

需自備毛巾、泳裝、泳褲、泳帽及個人用品，以上資訊來自官網，更多資訊請參考官網

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一早無人的泳池超美的～超有度假的Feeling。

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四周都有桌椅可以休憩用餐，超棒的設計。

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到處都設有網美拍照打卡景點，搭配後方的大海藍天，怎麼拍都美～

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連通往海景餐廳的入口都佈置的好像星光大道喔～

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熱門的海景座位區，用餐環境寬廣舒適，採光良好～

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早餐用餐時間為: 早上07:30-10:00，建議早點來，因為餐點真的太多了～影片分享

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餐點多到讓你眼花撩亂，感覺比五星飯飯店還要多樣式，上面還寫著可以"請看看，菜色樣式太多，多看看再決定"～

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這是真的，放眼望去還看不完～樣式多到驚人，重點是很多都是新鮮熱炒，我喜歡的菜色有蒜泥白肉、宮保雞丁、花椰菜、魚香茄子、糖醋里肌、麻辣鴨血豆腐、絲瓜等太多數不完。

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美景當前，感覺食物都變美味了～

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甜點類居然還有台式馬卡龍小西點 

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咖啡機居然有五台可以使用。

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還有杏仁茶、宇治金時抺茶、各種冰淇淋可以享用，也太幸福了吧～

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窗外看出去的美景，在這裡可以一邊吹冷氣、一邊吃美食、一邊看海，真的超享受的～

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最特別的是居然連刨冰都有，還可以自己DIY，超好玩的～

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吃到飽的海景早餐只要300元，CP值太高了~

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餐廳只營業到10:00，旁邊還有提供冷氣休憩區可以免費使用，超貼心的～影片分享

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溫泉SPA區

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半戶外兒童玩沙區 

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還設有沖洗及噴沙區可以使用。

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室內免費電玩機台區

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溫泉泳池區及SPA區

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烤箱和蒸氣室區，天氣太熱則不開放。

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室內兒童遊戲區球池，開放時間為早上11:00-20:00

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投籃機也可以免費使用

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烤肉區僅供住宿客使用。

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周邊美食：米粉海灣。

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看似不起眼的鐵皮屋，裡面的美食相當好吃。

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想吃要早點來，賣完就沒了～

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招牌必點：酥炸小卷米粉湯140元

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白宮行舘沙灘溫泉度假村：新北市萬里區瑪鋉路264號

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白宮行舘沙灘溫泉度假村 白宮行館一日遊 白宮行館 白宮行館早餐 白宮行館2024 新北海景早餐 萬里海景早餐 萬里景點
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