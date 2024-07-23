新北最美的渡假飯店非白宮莫屬，走出去就是最美的沙灘，中間還有面海泳池、SPA區，到處都設有景觀座位，不管你要躺著看、坐著看都有，這裡超有度假風，久聞白宮行館早餐超豐盛的，今日一見還真的超驚豔的，超過百樣的餐點任君挑選，光熱炒類就有數十種，小菜、湯類也有多達十幾種，咖啡機就有5台還有刨冰機、冰淇淋等早餐就可以享用，前方還有一望無際的海景，成為新北度假的夢幻首選。

陽光、沙灘、大海、泳池、椰子樹、躺椅等集夢幻因子於一身的渡假村。

白宮行舘真的是名符其實的沙灘溫泉度假村，有藍天、綠地、白雲、大海、沙灘、躺椅、椰子樹、泳池，讓人彷彿置身在巴里島度假～

光大門口就超美的，走進去更是別有洞天～影片分享

大廳櫃台擁有大片的落地窗，270環景欣賞純白沙灘和無敵海景。

一日遊溫泉SPA券費用原價:500元/人，現場優惠價300元/人不含早餐。如需早餐可另加價$300元購買

(早餐供餐時間07:30-10:00)(不分平日假日，不分大人或孩童)。

白宮行館一日遊票券後僅限一次性進出，可使用溫泉泳池、SPA區、沙灘、兒童玩沙區、兒童遊戲室、電玩機台區

需自備毛巾、泳裝、泳褲、泳帽及個人用品，以上資訊來自官網，更多資訊請參考官網

一早無人的泳池超美的～超有度假的Feeling。

四周都有桌椅可以休憩用餐，超棒的設計。

到處都設有網美拍照打卡景點，搭配後方的大海藍天，怎麼拍都美～

連通往海景餐廳的入口都佈置的好像星光大道喔～

熱門的海景座位區，用餐環境寬廣舒適，採光良好～

早餐用餐時間為: 早上07:30-10:00，建議早點來，因為餐點真的太多了～影片分享

餐點多到讓你眼花撩亂，感覺比五星飯飯店還要多樣式，上面還寫著可以"請看看，菜色樣式太多，多看看再決定"～

這是真的，放眼望去還看不完～樣式多到驚人，重點是很多都是新鮮熱炒，我喜歡的菜色有蒜泥白肉、宮保雞丁、花椰菜、魚香茄子、糖醋里肌、麻辣鴨血豆腐、絲瓜等太多數不完。

美景當前，感覺食物都變美味了～

甜點類居然還有台式馬卡龍小西點

咖啡機居然有五台可以使用。

還有杏仁茶、宇治金時抺茶、各種冰淇淋可以享用，也太幸福了吧～

窗外看出去的美景，在這裡可以一邊吹冷氣、一邊吃美食、一邊看海，真的超享受的～

最特別的是居然連刨冰都有，還可以自己DIY，超好玩的～

吃到飽的海景早餐只要300元，CP值太高了~

餐廳只營業到10:00，旁邊還有提供冷氣休憩區可以免費使用，超貼心的～影片分享

溫泉SPA區

半戶外兒童玩沙區

還設有沖洗及噴沙區可以使用。

室內免費電玩機台區

溫泉泳池區及SPA區

烤箱和蒸氣室區，天氣太熱則不開放。

室內兒童遊戲區球池，開放時間為早上11:00-20:00

投籃機也可以免費使用

烤肉區僅供住宿客使用。

周邊美食：米粉海灣。

看似不起眼的鐵皮屋，裡面的美食相當好吃。

想吃要早點來，賣完就沒了～

招牌必點：酥炸小卷米粉湯140元

白宮行舘沙灘溫泉度假村：新北市萬里區瑪鋉路264號

北海岸新景點│山海芳園景觀咖啡廳(國聖埔9號)│可以喝咖啡看海景│萬里小站雞蛋仔│新北秘境咖啡廳│超Chill放空舒壓好所在│新北萬里看海秘境

2024新北瑞芳最新打卡點│水豚君岩前身象鼻岩│免費腳架道具可以合影│享受碧海藍天海天一色絕美海景

北台灣最美的車站 |八斗子車站|山海鐵道之旅 |八斗子美食|瑞芳車站美食|80元平溪線一日無限搭乘|新北火車一日遊

2023萬里免費景點│可以喝咖啡看海景的萬里圖書館│瑪蟹文創館萬禮閣│礦坑海洋3D彩繪牆│超Chill放空舒壓好所在│萬里美食海景一日遊

2023萬里免費泡湯景點|大鵬足湯公園|萬金自行車道|中山溫泉公園|夏日限定隱藏版美食紅棗嬸涼麵|頂寮秘境沙灘|北海岸最新玩法

萬里最新海景飯店【群策翡翠灣溫泉飯店】海景第一排藍白地中海建築/萬里翡翠灣沙灘旁/走路一分鐘就到沙灘/北海岸最佳度假聖地

北海岸最浪漫景點|萬里情月老廟|愛神丘比特|全台唯一愛神快遞|情人最佳約會聖地

北海岸超值吃到飽【野柳薆悅酒店漁人廚房】看海景吃海鮮/自助海鮮百匯吃到飽不到400元/新北CP值高吃到飽餐廳

北海岸必遊景點|駱駝峰|萬里寧靜小漁村|台版海岸村恰恰恰|野柳地質公園

新北萬里秘境|鏡湖|一處被遺忘的人間仙境|隱覓於深山小湖泊|幽靜小村莊環湖步道

全台最美海岸線在萬里│新北絕美秘境│維納斯海岸線│駱駝峰稜線步道│螃蟹主題公園│碧海藍天跟我們一起看海去

萬里平價海景餐廳【三明美食】海景第一排海鮮餐廳/石角沙灘最新水上鋼鐵人/龜吼海灘秘境/北海岸CP值高海景餐廳

2021新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

基隆最新打卡點【松萱休閒咖啡館】外木山沙灘海景第一排／座擁基隆無敵海景/喵喵咖啡遊客服務站/絕美觀景台欣賞海天一色美景

北海岸最浪漫景點|萬里情月老廟|愛神丘比特|全台唯一愛神快遞|情人最佳約會聖地

萬里海景咖啡廳【藍藍海咖啡】峇里島風情咖啡館/龜吼漁港小秘境/180度無敵海景咖啡廳/充滿幸福滋味下午茶饗宴

世界級的景觀步道│龍洞灣岬步道│絕美海天一色山海美景盡收眼底│東北角最美無邊際觀景台│新北輕鬆好走CP值超高的親民步道

北海岸最浪漫求婚地點│芝蘭公園海上平台│巨大鑽戒象徵愛情一生一世│走到海中央感受海天一色絕美海景