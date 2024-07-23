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大阪必吃美食|道頓堀章魚燒草莓糖葫蘆|道頓堀水上觀光船|唐吉訶德摩天輪|心齋橋超好買|大阪必去景點

2024-07-23 08:28:00 大海愛上藍天 人氣：68
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1692篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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從沒想過自由行也會如此好玩，去自己喜歡去的，吃自己喜歡吃的，感覺一天可以當好幾天用，只要你有體力不怕你沒地方玩，只要你胃夠大，不怕沒東西吃，光難波、道頓堀、心齋橋、戎橋筋等，就讓你逛得腳軟，買到手軟，愈夜愈熱鬧，愈晚愈美麗，必搭道頓堀水上觀光船、唐吉訶德摩天輪讓你用不同的角度欣賞大阪繁華的景色，成為大阪必去景點。

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大阪打卡景點：道頓堀跑跑人，沒來過別說你來過大阪。

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大阪打卡景點：道頓堀美食牆螢幕，哇！我們上電視了～ 

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大阪打卡景點：唐吉訶德摩天輪，搭乘一次成人日幣600元。

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大阪必搭：道頓堀水上觀光船，從船上欣賞繁華的大阪風景。

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大阪第一站：難波車站

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我們從機場搭南海地鐵到難波，一出站就開始吃，因為到大阪難波愛電王換地鐵票，發現九樓一整層有拉麵一條街，各種拉麵聚集於此。

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哇！各種特色拉麵都有，且佈置相當有日式氛圍，超好拍的～

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到處都是網美打卡景點。

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最後我們選了吉山商店拉麵，因照片DM拍的最美

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炙燒豚骨看起來好無敵～ 影片分享

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滿滿的炙燒豚骨看起來是不是很誘人，一碗居然只要日幣1280元，大約台幣250元就可以享用。

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座位環境乾淨舒適。

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喜歡吃拉麵千萬不要錯過，各種品牌拉麵都有。

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接著走到戎橋筋商店街，這裡各種美食小吃都有～讓人每樣都想嚐鮮。 

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大阪必吃美食：RIKURO’S老爺爺蛋糕店，超好吃起司蛋糕。

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蛋糕都是當天出爐，拿到手上還熱熱的，又細又綿密的口感，讓人忍不住一口接一口，停不下來～

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我還買了布丁和千層派蛋糕，銅板價就能享用。影片分享

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夜晚點燈後的跑跑人跟白天完全不一樣的氛圍。

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大阪必逛：心齋橋 

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愈夜愈熱鬧，愈晚愈美麗，所以最新最潮最好玩的都在這裡，影片分享

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大阪必吃美食：章魚燒，這裡到處都有賣。

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大阪必吃：草莓大福 

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大阪必吃：草莓糖葫蘆

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大阪必吃美食：CREMIA冰淇淋

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大阪必吃美食：小泡芺和會呼吸的巧克力。影片分享

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道頓堀水上觀光船日幣1200元，大阪周遊卡或樂遊劵免費兌換。

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在船上與跑跑人合影。影片分享

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白天與夜晚呈現強列的對比，影片分享

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大阪戰利品，沒想到連行李箱都買。

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