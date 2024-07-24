戽斗魯肉飯有30多年的歷史，深受在地人喜愛，店面重新裝潢後變得更文青了

除了仁德街總店，其他家族成員在城隍廟和南寮都有開設分店。

從一早開始營業到中午都可以看到絡繹不絕的人潮，小米很久以前嚐過後就成了我的愛店

店面重新裝潢後第一次回訪，一樣可以看到滿滿人潮~

招牌魯肉飯、炸肉和鴨蛋煎成的半熟荷包蛋，非常對小米的胃

沒吃過的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉戽斗魯肉飯-仁德總店位置及停車方式

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戽斗魯肉飯-仁德總店位於仁德街上。

開車的朋友建議把車停在仁化街停車場再走過來

👉戽斗魯肉飯-仁德總店環境介紹

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每次來都可以看到滿滿人潮

8、9年前小米前來時還是舊裝潢，現在變得更文青明亮、用餐起來也更舒適了

內用人多的話需要共桌喔！

便當菜色看起來很精緻。

仁德總店由姐姐、姐夫掌廚，每次都可以看到老闆不停地切切切

特別推薦他們的大腸，真的很好吃，每到假日都是最早賣完的~

這是荷包蛋的美味所在，使用新鮮鴨蛋煎出來的半熟荷包蛋，味道特別香濃

👉戽斗魯肉飯-仁德總店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

滷肉飯是招牌，還有控肉飯、飯食等選擇，加入新鮮滿滿蚵仔的飯食、麵食也是必點的

小菜像是炸肉、大腸、粉沯都是他們的招牌

喜歡吃便當的朋友可以點炸肉便當、爌肉飯便當，可以選三種配菜還附一顆蛋。

👉戽斗魯肉飯-仁德總店用餐心得分享

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開動吧！

之前小米有去南寮回味他們的魯肉飯，現在終於有時間來總店回味囉

炸肉、滷肉飯和蚵仔米粉都是必點的啦。

滷肉飯(小35元)記得要加點荷包蛋(20元)。

滷肉屬於半肥瘦、偏鹹香的風味，帶微微膠質甘甜，搭配粒粒分明的白飯，讓人一口接一口吃不停~

滷肉飯加入香菜一點也不違和，不過不愛香菜的朋友，點餐時記得告知不要加喔

用鴨蛋煎出的半熟荷包蛋，蛋黃色澤特別深，黃澄澄的蛋液流到白飯上超誘人的

半熟蛋液增加了滑溜的口感，愛吃滷肉飯的朋友來這一定不會踩雷~

喜歡蚵仔的朋友，蚵仔飯、蚵仔麵和蚵仔米粉都很熱門。

蚵仔米粉只要70元就可以吃到滿滿的蚵仔，加上油蔥酥的湯頭有客家風味~

雖然現在不是蚵仔的季節，不過Size也不小，有鮮甜味

搭配米粉和清甜的湯頭是小結巴最愛

來到這邊小菜是必點的，嘴邊肉(小40元)、炸肉(小40元)。

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炸肉(小40元)三層肉裹粉油炸，冷掉還是有外酥內嫩的口感。

三層肉油脂甘甜搭配鹹香炸皮，跟魯肉飯是絕配

重口味的朋友可以沾上紅醬提味。

嘴邊肉(小40元)也是必點的~

大家看到綠綠的不用擔心，因為豬肉含有豐富礦物質及鐵質，加熱煮熟之後產生氧化作用，才會出現這種顏色

肉質不肥有嫩嫩的口感，加上蒜泥醬，配飯配麵都超讚的。

小米對大腸喜程度大於炸肉，大腸(小40元)非常嫩，滷製很入味

金針肉羹湯(小35元)和蚵仔湯等湯品也是熱門餐點喔！

新鮮豬肉製成的肉羹，雖然偏瘦，不過嫩又有肉汁，加上金針和清爽甜美的湯頭，吃完滷肉飯後喝上一碗湯，飽足感十足

以上是我們的心得分享，愛吃魯肉飯的在地朋友一定不會不知道戽斗魯肉飯。

還沒吃過的朋友，建議必點滷肉飯+荷包蛋+炸肉或大腸喔

👉戽斗魯肉飯-仁德總店營業時間地址

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🌟店家資訊：戽斗魯肉飯-仁德總店

🏠地址：新竹市北區仁德街88號

☎電話：03 524 1849

⏰營業時間：06:00–13:00 (週二公休)

粉絲團：戽斗魯肉飯

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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