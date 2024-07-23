

哈囉大家~今天要來開箱預購的中秋禮盒啦

一年一度的中秋節又快要到了！

身為歐客佬咖啡的老顧客當然要抓緊預購時間購買

才能在第一時間搶先喝到他們推出的中秋禮盒

之前在官網上下訂今天終於到貨了

因為我跟我老公都是上班族

常常需要靠咖啡來迎接一天忙碌的生活

所以家裡的咖啡用量很大於是就趁這時候趕快買齊

這次的包裝設計也很漂亮四款咖啡包口味也都喝過了～

話不多說歐客佬新出的中秋禮盒就來推薦給你們！



我之前喝過幾次歐客佬的產品

知道他們是以高品質的咖啡豆聞名

能夠在忙碌的工作日中喝上一杯香濃的咖啡

能讓我放鬆身心重新充滿動力

歐客佬的精品耳掛咖啡沖泡簡單而且攜帶也方便

有時候我都會帶個一兩包耳掛咖啡去公司

上班沒精神的時候就泡來喝

咖啡的香氣真的很治癒身心



連坐我附近的同事們都會來問我說是買哪間的咖啡

怎麼聞起來那麼香～

於是大家都被我推坑去買他們的精品耳掛咖啡！

同事們喝過也都蠻滿意的

害我們辦公室現在時不時就能聞到歐客佬咖啡的味道XD



在家自己泡手沖精品耳掛咖啡也是滿想享受的

我也蠻推薦買鮮奶回來和咖啡混在一起喝

除了有咖啡豆的香氣之外和能多喝到奶香的清甜

我也常常用咖啡來搭配早上的早餐吃～



咖啡對我來說不僅帶來精神上的滿足

也是一個很好的社交活動

我常常與朋友、家人或同事一同品味咖啡

一起評價哪間咖啡比較好喝之類的

不僅可以增進彼此的情感交流～

還能激發更多有趣的話題和討論

也讓我喜歡上再認識陌生人的時候用咖啡來帶話題！



因為同事親朋好友都滿喜歡的喝咖啡的

所以我現在過年過節送禮都買歐客佬的禮盒來送

當然這次的中秋節也不例外！

這次中秋禮盒內有四種不同的精品耳掛咖啡包

是由四種不同口味和風味的咖啡豆下去研磨的

各個都有不同的風味你們有喝過的也能在下方分享給我知道～

中秋節如果不知道要送什麼禮給親朋好友的時候

我真心推薦用歐客佬的中秋禮盒去送禮是個很不錯的選擇

因為喝咖啡的比例蠻高的基本上送禮都不太會踩雷！

除此之外他們設計的禮盒包裝都蠻精美的

禮盒的整體美感和高級感拿來送人也不會看起來不得體！



大家想要送給親朋好友或是主管、客戶都超級推薦～

下方網址是他們的官方網站再分享給你們

有興趣的可以點進去看看！

那我們就下再見啦！掰掰～



中秋禮盒推薦～歐客佬精品耳掛咖啡