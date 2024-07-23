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澳洲｜澳洲旅遊｜自由行去哪玩 雪梨魚市場 雪梨塔 逛吃懶人包（中）

2024-07-23 09:40:04 愛吃女子 人氣：53
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窩客好文

愛吃女子

發表篇數：30篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：大洋洲 > 澳洲

  1. 前言
  2. 雪梨景點介紹
    1. Sydney Tower Eye 雪梨塔
      1. 關於雪梨塔的餐廳
    2. Sydney Fish Market 雪梨魚市場
      1. 關於魚市場的價格
      2. 來魚市場必吃
    3. Blue Mountains National Park 藍山國家公園
    4. Hyde Park 海德公園
    5. St Mary’s Cathedral 聖母主教座堂
  3. 雪梨餐廳介紹
    1. San Churro Glebe 吉拿棒咖啡廳
    2. Chowon Korean BBQ 韓式烤肉
    3. Nour 精緻中東菜
    4. The Brothers 澳式早午餐
    5. Opera bar 跨年派對
    6. Marble Bar
  4. 雪梨遊記結語

前言

這篇大略介紹這次行程在雪梨去了哪些地方與餐廳，跟個人認為好玩程度分享，每個人感受不一樣，僅供參考唷！

行程表與注意事項放在這篇 👉 ｜澳洲自由行｜雪梨墨爾本六天五夜 交通、簽證、跨年總整理（上）

發現這次其實去了不少地方，索性將雪梨與墨爾本拆開分享，本篇分享雪梨的景點，下篇主要分享墨爾本！

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雪梨景點介紹

雪梨市位澳洲於新南威爾斯州，是澳洲人口最多的城市，佔地1,687平方公里，只比2000多平方公里的新北市小一點。（每次出國前我都會稍微抓一下大小，這樣會更好理解該城市有多大，以及通勤大概要抓多久。）

比較多人會去的景點大概是雪梨歌劇院、維多利亞女王大廈、雪梨港灣大橋、達令港、雪梨塔，想購物的話可以以雪梨塔為中心，附近有許多大型購物中心，像是樓下就連接著Westfield Sydney，從海德公園出來後旁邊的Pitt st.就是主要逛街的地方，不過那邊的商場大概都7、8點關門，甚至更早，比較好的安排大概是吃完早午餐後就可以出發逛街，東西蠻多的一天真的逛不完，喜歡採買的人不要錯過。

Pitt st. 上大多是大型商場跟精品，繁華的一條街
Sydney Tower Eye 雪梨塔

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

雪梨塔高約305公尺，是南半球第二高的建築（第一高是紐西蘭的天空塔），市區的著名景點之一，上去可以俯瞰市區景色。

門票分時段也有控管進場人數，該時段賣完就不開放購票了，如果已安排行程，可以事先在官網預訂。官網有各種combo票，有些是可以去塔外面Skywalk；有些是動物園跟水族館的combo，其他票券在你參觀完雪梨塔之後的30天內用掉就好。

入場後就是排隊上去，中途會拍個綠幕照片，拍完後可以用手機下載，照片蠻ㄎㄧㄤ的。上塔後可以俯瞰市區風景，塔內沒有很大，走一圈大概不到半小時，拍拍照極限大概1個小時就可以結束。

這個景點就有點像去東京要去東京鐵塔、去台北要去101那樣，算是到此一遊的里程碑，不然裡面其實沒什麼東西。

膽子大的人可以走走Skywalk，會穿著裝備到塔外面走路，要體驗Skywalk在樓下買票時就需要一併購買，上去後就沒辦法再加價進場。

關於雪梨塔的餐廳

雪梨塔上有兩間餐廳，一間是比較多人知道的旋轉餐廳 SkyFeast，另一間是酒吧 Bar 83，如果有時間其實都蠻想去的，旋轉餐廳以自助餐為主，海鮮的種類不少。

酒吧則是偏高單價，有提供單點的海鮮魚子醬那些，兩者都有保證靠窗的餐點package，可以在塔上俯瞰市區的景觀，逛累了來吃吃小點看日落，看起來都很吸引人。

地址 Westfield Sydney, Level 5/108 Market St, Sydney NSW 2000澳洲
營業時間 10am – 8pm（7pm最後入場）
有時為10am – 7pm（6pm最後入場）
*最好事先到官網確認營業時間
Sydney Fish Market 雪梨魚市場

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

南半球第一大的魚市場，這裡每天會進行許多漁獲拍賣，據說今年新的魚市場會開幕，裡面會更大更適合觀光客，不過確切時間還未定。

魚市場裡是琳瑯滿目的商家，裡面有賣海鮮、賣酒、賣果汁、生食、熟食都有，可以安排這裡作為作早午餐，錢包或信用卡夠厚就可以了😂

這裡的話比較不建議太晚出發，因為越晚越多人，我們大約10點到，裡面就已經快水泄不通了，點餐什麼的都需要排一下隊，最後是大家分頭行動，才有辦法在12點前吃到東西。

關於魚市場的價格

每家店都擺滿了各種新鮮漁貨，看起來都超級誘人，這裡價格可能不是最便宜的，但可以說是最新鮮的，所以要有點心理準備一餐吃下來不會太便宜。

市場內的價格幾乎沒啥差別，價格都清楚的標示在前面，也不能殺價，所以看到想吃的就買，不用太糾結要比價這件事。這裡幾乎所有店家都可以刷卡，加上人多處雜的地方不建議帶太多現金在身上，所以能用信用卡就用吧！

這裡買海鮮算是蠻實在的，不太會灌水放冰塊什麼的，不會英文也沒關係，就跟店員比你要哪種，數量要幾隻，店員會秤好之後幫你裝盒。

雖說室內看似有許多座位，不過大多是店家自己的，要在該店消費才能入坐，有些甚至標示不能帶其他食物。其實魚市場外有一區戶外座位就是公共座位，不用消費也可以坐，天氣好可以看看海港，很愜意，但要提防那些貪吃的海鷗，超多隻海鷗在旁邊打量你的食物。

個人比較推薦來這裡吃生鮮，食材真的新鮮，同樣的價格可以在這裡買到比台灣更大隻的龍蝦、生蠔，感覺吃熟食有點浪費，不過這是個人喜好啦。

然後我比較不推薦會講中文的店家，一旦你用中文溝通就會一直推薦你買更貴的海鮮，我自己就被帶到旁邊水族箱問要不要升級更新鮮的海鮮，一問價格就是超級貴，大概能理解那些海鮮是真的不錯，但真的貴到吃不起啊～個人比較著重體驗，秉持著有吃到就好，不太喜歡被推銷。

來魚市場必吃

除了生蠔、龍蝦，我超級推薦來這裡一定要買scampi來吃，由於生長於南極的深海，紐西蘭政府對於捕撈數量也有限制，所以出口量不多，除了貴之外也不容易買到，加上台灣只有冷凍的，真的只有到紐澳才有機會嚐到。

肉質超甜、入口即化帶點creamy的感覺，比起台灣吃過的甜蝦肉質更彈一些，一公斤大概129.99澳幣，一隻的價格大概在400~500多台幣之間，但吃下去真的是覺得人生到達巔峰了，此生無憾（誇張了），也是少數回台灣後念念不忘的海鮮。

主打一個入口即化，超級鮮甜

其他像是生蠔也算新鮮，但不知道是放久了還是怎樣，反而沒有比在NOUR中東菜那家餐廳吃的還好吃，但是也是很新鮮，只是沒那麼飽滿跟鮮甜。

還有很多人都會點的大閘蟹蟹腿跟龍蝦堡，一份300多台幣，龍蝦肉給很多，不過美乃滋也不少，有點蓋過龍蝦的味道，算是小小推薦。

地址 Corner Pyrmont Bridge Rd &, Bank St, Pyrmont NSW 2009澳洲
營業時間 7am – 4pm（聖誕假期不營業）
Blue Mountains National Park 藍山國家公園

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

藍山國家公園應該是來澳洲都會去的一個景點，被聯合國教科文組織列為世界遺產，這裡以壯麗的景觀與豐富的天然名勝而聞名。

裡面非常適合徒步健行，也是露營愛好者會來的地方，身為觀光客的我們就是來踩踩點搭搭著名的纜車、看看三姐妹峰與52度傾斜小火車。

我們事先在KKday了買一日票行程，行程內包含導遊解說、來回的遊覽車接送、門票和纜車車票，對我們來說比較方便。

導遊是中文導遊，帶隊外也會解說，整個行程結束後會在附近的小鎮放大家自己逛逛再回市區，不過小鎮人很多，預留的自由時間很短，逛的有點侷促，很怕趕不上回去的遊覽車，這是唯一比較遺憾的地方，除此之外的體驗都不錯。

如果是自己過來走走的，時間可以安排的鬆散一點，官網裡有不少推薦步道，可以依據難度（Grade ）來規劃要走哪條。

kkady一日遊大致的行程是：

地址 New South Wales, 澳洲
營業時間 7am – 4pm
官方網址 國家公園： https://www.nationalparks.nsw.gov.au/visit-a-park
Scenic world： https://www.scenicworld.com.au
Hyde Park 海德公園

推薦程度：⭐️⭐️

位於商業中心東側的公園，是澳洲最古老的公園，東側為聖母主教教堂，由於地理位置的緣故，或多或少都會經過，來這裡拍拍照很不錯，中央的林蔭大道拍起來很壯觀，陽光灑落樹葉間隙的光線非常動人。

中間的阿奇博爾德噴泉（J. F. Archibald Memorial Fountain），是由一位藝術家設計來紀念第一次世界大戰中澳洲與法國的聯繫，以一座阿波羅銅像為中心，四周環繞著神話角色，有點獵奇又有點好玩，同時這裡也是許多婚紗照或是政治集會的地方。

地址 Elizabeth St, Sydney NSW 2000澳洲
營業時間 24小時
St Mary’s Cathedral 聖母主教座堂

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

位於雪梨市中心的主教教堂，哥德式建築，也是澳洲最大的教堂，裡面敬奉澳洲的主保聖人永援聖母aka聖母瑪莉亞。

於1838年落成，中間經歷教堂大火、重建又燒毀再重建，於2000年蓋了雙塔，爾後成為許多觀光客必去的地標。緊鄰海德公園又在市中心裡，這邊建議跟逛街行程排一起，可以安排早上參觀，吃完午餐再去逛街。

我們去的時候剛好的遇到彌撒時間，這時段是不開放遊客參觀，這也成了趟旅行的一點遺憾。

地址 2 St Mary’s Road, Sydney NSW 2000
營業時間 週一～五：6:30am – 6:30pm
週六～日：6:30am – 7pm
（彌撒時間不開放）  

雪梨餐廳介紹

澳洲的多元的移民造就了豐盛的飲食總類，基本上想吃什麼都找得到，這裡分享我在雪梨這幾天吃的餐廳，也許有其他更好的選擇，大家自己斟酌囉。

San Churro Glebe 吉拿棒咖啡廳

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

澳洲的咖啡廳的密集度基本可以媲美台灣的便利商店，基本上每走幾步就有咖啡廳，裡面的東西隨便都好吃，而且到了澳洲一定要吃遍他們的冰淇淋！他們的冰淇淋超多口味，稍微偏甜但又不像歐美那麼死甜。

這家是我們住宿附近隨便找的，咖啡香醇、用料實在，每個甜點都想吃一口。

最後點了招牌吉拿棒跟一個微辣的巧克力冰淇淋，這個口味還真的驚為天人，甜中帶辣，兩者交織交成互相成就，驚奇又好吃。

地址 47 Glebe Point Rd, Glebe NSW 2037澳洲
營業時間 週日～四：12:00–22:00
週五～六：11:00–23:00
Chowon Korean BBQ 韓式烤肉

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

這家韓式烤肉也是落地後隨便找的，這次在雪梨都沒有先預訂餐廳，一來是我們人多，大多餐廳都要求電話預約，二來是我們行程其實很彈性，所以想說吃飯這活動先不要綁太死。

餐廳內除了烤肉外也有比較精緻的Omakase，最後決定還是大口吃肉比較過癮，就點了韓式烤肉。

這家的沾醬跟小菜可以無限續，韓式烤肉我們點了幾份肉類套餐，肉很大塊，基本沒什麼騷味，肉質還行，水準算中上，不是特別厲害的烤肉，但也不難吃。但他的春川辣雞很好吃，起司跟肉都給很多，醬汁也夠香，一上桌就先被掃光。

地址 Shop 7/6 Central Park Ave, Chippendale NSW 2008澳洲
營業時間 星期一～日：12:00–15:30、17:00–22:00
Nour 精緻中東菜

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

這家網紅餐廳是我在雪梨的朋友推薦的，超級熱門，訂位也是請在地的朋友打電話訂位，我們算很幸運剛好有位子，沒辦法電話訂位的朋友可以提早去排隊，如果只有一兩位應該是排得到。

中東菜系相對在台灣比較少見，在澳洲好像很普遍，我也無從比較吃起來正不正宗，但從調味、外觀、食材可以保證真的好吃，口味偏重，香料豐富且濃郁，很推薦的餐廳。

餐廳有特別說明7人以上只能點套餐，也規定大家都要點一模一樣的套餐，明明有兩種套餐還不能選，這點真的有點扣分，不過也只能尊重。

地址 3/490 Crown St, Surry Hills NSW 2010澳洲
營業時間 星期一～三：17:30–20:30
星期四～六：12:00–14:15、17:30–21:00
星期日：12:00–14:30、17:00–20:00
The Brothers 澳式早午餐

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️

位於公共圖書館一樓，看到長得像鳥巢一樣的建築就是了，附近是唐人街跟商場，一走到這區就有濃濃亞洲味，國字出現的機率大幅飆升，還有經典的中式牌坊和石獅子😆。

這家是越南人開的早午餐店，去的時候已有不少人排隊點餐，主要結合澳式大早餐與東亞風味，口味很特殊，運用了大量東南亞的香料，再結合可頌與西式餐點，吃起來鹹甜辣都有，份量偏大，一份餐點男生吃完也會覺得飽那種。

這裡的舒芙蕾聽說是必吃，又鬆軟又好吃，不過吃完鹹的完全吃不下甜的，只好作罷。

地址 Shop T.03/1 Little Pier St, Haymarket NSW 2000澳洲
營業時間 週一～週三：09:00–16:00
週四～週日：09:00–20:00
Opera bar 跨年派對

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

這家餐廳平常是單點式的餐廳，就在歌劇院正下方，可以來這裡安排半天吃吃生蠔喝喝小酒，順便逛歌劇院。

我們這次跨年訂這家，一方面是他離歌劇院近，很適合看煙火，另一方面是在我們訂位時，這家算是跨年派對裡相對便宜的，雖說一人599澳幣不算便宜，但其他餐廳隨便都要1000澳幣左右。

表定入場時間是6點，其實最好提早1~2小時去排隊，當天我們只早半小時到隊伍至少繞了三排，因為座位是先到先佔，沒有位子就只能用小桌站著，幾乎跨年當天所有派對的餐廳都這樣，到後面我還看到有人為了座位吵架，超瘋。

入場時會驗票然後給手圈，憑手圈出入場，管制蠻嚴格。

這裡的跨年event算是辦得還可以，現場有些小活動，像是畫臉啊、拍大頭貼、live band唱歌直到跨年，整體氣氛很活躍。

跨年當天沒有提供單點的餐點，酒水要另外買，現場提供的餐點全都是小吃，服務員會端著小吃盤子到處走動，品項很少不要太期待，最好先吃點東西再來。

其次要注意的是，歌劇院附近非常早就封路，要進到歌劇那區，要先給封路的保全人員看你購買的票券才會放人，餐廳內不能自帶酒水或食物，有很大機率會請你丟掉。

地址 Sydney Opera House, Lower Concourse Level, Sydney NSW 2000澳洲
營業時間 星期一～四：11:00–00:00
星期五～日：11:00–00:30
Marble Bar

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️

在雪梨希爾頓樓下的酒吧，就在海德公園正旁邊，附近就是維多莉亞女王大廈與逛街的Pitt st.，如果有時間可以過來體驗一下都市的夜生活。

裡面的裝潢是仿羅馬式建築，紅木的雕刻與圓拱玻璃天花板打造成別樹一格的酒吧，現場除了提供飲品，還有live band在現場演奏，不會太嘈雜很有情調。

當天點的調酒都蠻濃的，但酒味不會很重，酒香與果味平衡的很好，不會讓你一口下去像在喝消毒酒精，也不會讓你覺得水到懷疑人生，酒的品質也很不錯，喝完不會頭痛，蠻推的一家酒吧！

地址 Level B1/488 George St, Sydney NSW 2000澳洲（雪梨希爾頓酒店B1）
營業時間 星期一～四：16:00–00:00
星期五～六：16:00–01:00
星期日：16:00–22:00

雪梨遊記結語

雪梨這座城市的氛圍跟台北有70%的相像，這裡給人的感覺就是很都市化，路上的行人步伐很快，擁有一貫的城市風格，不過相比台北還是稍微鬆弛一點。鬧區的百貨公司林立，有點像信義區，缺點是真的很早就關店了，當你還逛得意猶未盡的時候就要回家了。

來這裡看雪梨歌劇院蠻推薦乘坐渡輪觀看，這裡的渡輪可以想像成海上的捷運，有固定的站點與路線，渡輪很大坐起來不會很暈。我們從藍山回來後就是乘坐渡輪回到市區，會從雪梨海港大橋下經過，在船上就能看到歌劇院全貌。

跨年那時正值澳洲的夏天，幾乎都是晴天很少像墨爾本那樣下雨，太陽看起來很大但沒有台灣那麼毒辣，加上氣溫大概在26度上下，算是穿短褲很舒服的天氣，不過防曬必不可少，該有的紫外線是一點沒少。

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