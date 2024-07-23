前言

這篇大略介紹這次行程在雪梨去了哪些地方與餐廳，跟個人認為好玩程度分享，每個人感受不一樣，僅供參考唷！

行程表與注意事項放在這篇 👉 ｜澳洲自由行｜雪梨墨爾本六天五夜 交通、簽證、跨年總整理（上）

發現這次其實去了不少地方，索性將雪梨與墨爾本拆開分享，本篇分享雪梨的景點，下篇主要分享墨爾本！

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雪梨景點介紹

雪梨市位澳洲於新南威爾斯州，是澳洲人口最多的城市，佔地1,687平方公里，只比2000多平方公里的新北市小一點。 （每次出國前我都會稍微抓一下大小，這樣會更好理解該城市有多大，以及通勤大概要抓多久。）

比較多人會去的景點大概是雪梨歌劇院、維多利亞女王大廈、雪梨港灣大橋、達令港、雪梨塔，想購物的話可以以雪梨塔為中心，附近有許多大型購物中心，像是樓下就連接著Westfield Sydney，從海德公園出來後旁邊的Pitt st.就是主要逛街的地方，不過那邊的商場大概都7、8點關門，甚至更早，比較好的安排大概是吃完早午餐後就可以出發逛街，東西蠻多的一天真的逛不完，喜歡採買的人不要錯過。

Pitt st. 上大多是大型商場跟精品，繁華的一條街

Sydney Tower Eye 雪梨塔

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

雪梨塔高約305公尺，是南半球第二高的建築（第一高是紐西蘭的天空塔），市區的著名景點之一，上去可以俯瞰市區景色。

門票分時段也有控管進場人數，該時段賣完就不開放購票了，如果已安排行程，可以事先在官網預訂。官網有各種combo票，有些是可以去塔外面Skywalk；有些是動物園跟水族館的combo，其他票券在你參觀完雪梨塔之後的30天內用掉就好。

入場後就是排隊上去，中途會拍個綠幕照片，拍完後可以用手機下載，照片蠻ㄎㄧㄤ的。上塔後可以俯瞰市區風景，塔內沒有很大，走一圈大概不到半小時，拍拍照極限大概1個小時就可以結束。

這個景點就有點像去東京要去東京鐵塔、去台北要去101那樣，算是到此一遊的里程碑，不然裡面其實沒什麼東西。

膽子大的人可以走走Skywalk，會穿著裝備到塔外面走路，要體驗Skywalk在樓下買票時就需要一併購買，上去後就沒辦法再加價進場。

關於雪梨塔的餐廳

雪梨塔上有兩間餐廳，一間是比較多人知道的旋轉餐廳 SkyFeast，另一間是酒吧 Bar 83，如果有時間其實都蠻想去的，旋轉餐廳以自助餐為主，海鮮的種類不少。

酒吧則是偏高單價，有提供單點的海鮮魚子醬那些，兩者都有保證靠窗的餐點package，可以在塔上俯瞰市區的景觀，逛累了來吃吃小點看日落，看起來都很吸引人。

地址 Westfield Sydney, Level 5/108 Market St, Sydney NSW 2000澳洲 營業時間 10am – 8pm（7pm最後入場）

有時為10am – 7pm（6pm最後入場）

*最好事先到官網確認營業時間

Sydney Fish Market 雪梨魚市場

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

南半球第一大的魚市場，這裡每天會進行許多漁獲拍賣，據說今年新的魚市場會開幕，裡面會更大更適合觀光客，不過確切時間還未定。

魚市場裡是琳瑯滿目的商家，裡面有賣海鮮、賣酒、賣果汁、生食、熟食都有，可以安排這裡作為作早午餐，錢包或信用卡夠厚就可以了😂

這裡的話比較不建議太晚出發，因為越晚越多人，我們大約10點到，裡面就已經快水泄不通了，點餐什麼的都需要排一下隊，最後是大家分頭行動，才有辦法在12點前吃到東西。

關於魚市場的價格

每家店都擺滿了各種新鮮漁貨，看起來都超級誘人，這裡價格可能不是最便宜的，但可以說是最新鮮的，所以要有點心理準備一餐吃下來不會太便宜。

市場內的價格幾乎沒啥差別，價格都清楚的標示在前面，也不能殺價，所以看到想吃的就買，不用太糾結要比價這件事。這裡幾乎所有店家都可以刷卡，加上人多處雜的地方不建議帶太多現金在身上，所以能用信用卡就用吧！

這裡買海鮮算是蠻實在的，不太會灌水放冰塊什麼的，不會英文也沒關係，就跟店員比你要哪種，數量要幾隻，店員會秤好之後幫你裝盒。

雖說室內看似有許多座位，不過大多是店家自己的，要在該店消費才能入坐，有些甚至標示不能帶其他食物。其實魚市場外有一區戶外座位就是公共座位，不用消費也可以坐，天氣好可以看看海港，很愜意，但要提防那些貪吃的海鷗，超多隻海鷗在旁邊打量你的食物。

個人比較推薦來這裡吃生鮮，食材真的新鮮，同樣的價格可以在這裡買到比台灣更大隻的龍蝦、生蠔，感覺吃熟食有點浪費，不過這是個人喜好啦。

然後我比較不推薦會講中文的店家，一旦你用中文溝通就會一直推薦你買更貴的海鮮，我自己就被帶到旁邊水族箱問要不要升級更新鮮的海鮮，一問價格就是超級貴，大概能理解那些海鮮是真的不錯，但真的貴到吃不起啊～個人比較著重體驗，秉持著有吃到就好，不太喜歡被推銷。

來魚市場必吃

除了生蠔、龍蝦，我超級推薦來這裡一定要買scampi來吃，由於生長於南極的深海，紐西蘭政府對於捕撈數量也有限制，所以出口量不多，除了貴之外也不容易買到，加上台灣只有冷凍的，真的只有到紐澳才有機會嚐到。

肉質超甜、入口即化帶點creamy的感覺，比起台灣吃過的甜蝦肉質更彈一些，一公斤大概129.99澳幣，一隻的價格大概在400~500多台幣之間，但吃下去真的是覺得人生到達巔峰了，此生無憾（誇張了），也是少數回台灣後念念不忘的海鮮。

主打一個入口即化，超級鮮甜

其他像是生蠔也算新鮮，但不知道是放久了還是怎樣，反而沒有比在NOUR中東菜那家餐廳吃的還好吃，但是也是很新鮮，只是沒那麼飽滿跟鮮甜。

還有很多人都會點的大閘蟹蟹腿跟龍蝦堡，一份300多台幣，龍蝦肉給很多，不過美乃滋也不少，有點蓋過龍蝦的味道，算是小小推薦。

地址 Corner Pyrmont Bridge Rd &, Bank St, Pyrmont NSW 2009澳洲 營業時間 7am – 4pm（聖誕假期不營業）

Blue Mountains National Park 藍山國家公園

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

藍山國家公園應該是來澳洲都會去的一個景點，被聯合國教科文組織列為世界遺產，這裡以壯麗的景觀與豐富的天然名勝而聞名。

裡面非常適合徒步健行，也是露營愛好者會來的地方，身為觀光客的我們就是來踩踩點搭搭著名的纜車、看看三姐妹峰與52度傾斜小火車。

我們事先在KKday了買一日票行程，行程內包含導遊解說、來回的遊覽車接送、門票和纜車車票，對我們來說比較方便。

導遊是中文導遊，帶隊外也會解說，整個行程結束後會在附近的小鎮放大家自己逛逛再回市區，不過小鎮人很多，預留的自由時間很短，逛的有點侷促，很怕趕不上回去的遊覽車，這是唯一比較遺憾的地方，除此之外的體驗都不錯。

如果是自己過來走走的，時間可以安排的鬆散一點，官網裡有不少推薦步道，可以依據難度（Grade ）來規劃要走哪條。





kkady一日遊大致的行程是：

地址 New South Wales, 澳洲 營業時間 7am – 4pm 官方網址 國家公園： https://www.nationalparks.nsw.gov.au/visit-a-park

Scenic world： https://www.scenicworld.com.au

Hyde Park 海德公園

推薦程度：⭐️⭐️

位於商業中心東側的公園，是澳洲最古老的公園，東側為聖母主教教堂，由於地理位置的緣故，或多或少都會經過，來這裡拍拍照很不錯，中央的林蔭大道拍起來很壯觀，陽光灑落樹葉間隙的光線非常動人。

中間的阿奇博爾德噴泉（J. F. Archibald Memorial Fountain），是由一位藝術家設計來紀念第一次世界大戰中澳洲與法國的聯繫，以一座阿波羅銅像為中心，四周環繞著神話角色，有點獵奇又有點好玩，同時這裡也是許多婚紗照或是政治集會的地方。

地址 Elizabeth St, Sydney NSW 2000澳洲 營業時間 24小時

St Mary’s Cathedral 聖母主教座堂

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

位於雪梨市中心的主教教堂，哥德式建築，也是澳洲最大的教堂，裡面敬奉澳洲的主保聖人永援聖母aka聖母瑪莉亞。

於1838年落成，中間經歷教堂大火、重建又燒毀再重建，於2000年蓋了雙塔，爾後成為許多觀光客必去的地標。緊鄰海德公園又在市中心裡，這邊建議跟逛街行程排一起，可以安排早上參觀，吃完午餐再去逛街。

我們去的時候剛好的遇到彌撒時間，這時段是不開放遊客參觀，這也成了趟旅行的一點遺憾。

地址 2 St Mary’s Road, Sydney NSW 2000 營業時間 週一～五：6:30am – 6:30pm

週六～日：6:30am – 7pm

（彌撒時間不開放）

雪梨餐廳介紹

澳洲的多元的移民造就了豐盛的飲食總類，基本上想吃什麼都找得到，這裡分享我在雪梨這幾天吃的餐廳，也許有其他更好的選擇，大家自己斟酌囉。

San Churro Glebe 吉拿棒咖啡廳

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

澳洲的咖啡廳的密集度基本可以媲美台灣的便利商店，基本上每走幾步就有咖啡廳，裡面的東西隨便都好吃，而且到了澳洲一定要吃遍他們的冰淇淋！他們的冰淇淋超多口味，稍微偏甜但又不像歐美那麼死甜。

這家是我們住宿附近隨便找的，咖啡香醇、用料實在，每個甜點都想吃一口。

最後點了招牌吉拿棒跟一個微辣的巧克力冰淇淋，這個口味還真的驚為天人，甜中帶辣，兩者交織交成互相成就，驚奇又好吃。

地址 47 Glebe Point Rd, Glebe NSW 2037澳洲 營業時間 週日～四：12:00–22:00

週五～六：11:00–23:00

Chowon Korean BBQ 韓式烤肉

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

這家韓式烤肉也是落地後隨便找的，這次在雪梨都沒有先預訂餐廳，一來是我們人多，大多餐廳都要求電話預約，二來是我們行程其實很彈性，所以想說吃飯這活動先不要綁太死。

餐廳內除了烤肉外也有比較精緻的Omakase，最後決定還是大口吃肉比較過癮，就點了韓式烤肉。

這家的沾醬跟小菜可以無限續，韓式烤肉我們點了幾份肉類套餐，肉很大塊，基本沒什麼騷味，肉質還行，水準算中上，不是特別厲害的烤肉，但也不難吃。但他的春川辣雞很好吃，起司跟肉都給很多，醬汁也夠香，一上桌就先被掃光。

地址 Shop 7/6 Central Park Ave, Chippendale NSW 2008澳洲 營業時間 星期一～日：12:00–15:30、17:00–22:00

Nour 精緻中東菜

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

這家網紅餐廳是我在雪梨的朋友推薦的，超級熱門，訂位也是請在地的朋友打電話訂位，我們算很幸運剛好有位子，沒辦法電話訂位的朋友可以提早去排隊，如果只有一兩位應該是排得到。

中東菜系相對在台灣比較少見，在澳洲好像很普遍，我也無從比較吃起來正不正宗，但從調味、外觀、食材可以保證真的好吃，口味偏重，香料豐富且濃郁，很推薦的餐廳。

餐廳有特別說明7人以上只能點套餐，也規定大家都要點一模一樣的套餐，明明有兩種套餐還不能選，這點真的有點扣分，不過也只能尊重。

地址 3/490 Crown St, Surry Hills NSW 2010澳洲 營業時間 星期一～三：17:30–20:30

星期四～六：12:00–14:15、17:30–21:00

星期日：12:00–14:30、17:00–20:00

The Brothers 澳式早午餐

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️

位於公共圖書館一樓，看到長得像鳥巢一樣的建築就是了，附近是唐人街跟商場，一走到這區就有濃濃亞洲味，國字出現的機率大幅飆升，還有經典的中式牌坊和石獅子😆。

這家是越南人開的早午餐店，去的時候已有不少人排隊點餐，主要結合澳式大早餐與東亞風味，口味很特殊，運用了大量東南亞的香料，再結合可頌與西式餐點，吃起來鹹甜辣都有，份量偏大，一份餐點男生吃完也會覺得飽那種。

這裡的舒芙蕾聽說是必吃，又鬆軟又好吃，不過吃完鹹的完全吃不下甜的，只好作罷。

地址 Shop T.03/1 Little Pier St, Haymarket NSW 2000澳洲 營業時間 週一～週三：09:00–16:00

週四～週日：09:00–20:00

Opera bar 跨年派對

推薦程度：⭐️⭐️⭐️

這家餐廳平常是單點式的餐廳，就在歌劇院正下方，可以來這裡安排半天吃吃生蠔喝喝小酒，順便逛歌劇院。

我們這次跨年訂這家，一方面是他離歌劇院近，很適合看煙火，另一方面是在我們訂位時，這家算是跨年派對裡相對便宜的，雖說一人599澳幣不算便宜，但其他餐廳隨便都要1000澳幣左右。

表定入場時間是6點，其實最好提早1~2小時去排隊，當天我們只早半小時到隊伍至少繞了三排，因為座位是先到先佔，沒有位子就只能用小桌站著，幾乎跨年當天所有派對的餐廳都這樣，到後面我還看到有人為了座位吵架，超瘋。

入場時會驗票然後給手圈，憑手圈出入場，管制蠻嚴格。

這裡的跨年event算是辦得還可以，現場有些小活動，像是畫臉啊、拍大頭貼、live band唱歌直到跨年，整體氣氛很活躍。

跨年當天沒有提供單點的餐點，酒水要另外買，現場提供的餐點全都是小吃，服務員會端著小吃盤子到處走動，品項很少不要太期待，最好先吃點東西再來。

其次要注意的是，歌劇院附近非常早就封路，要進到歌劇那區，要先給封路的保全人員看你購買的票券才會放人，餐廳內不能自帶酒水或食物，有很大機率會請你丟掉。

地址 Sydney Opera House, Lower Concourse Level, Sydney NSW 2000澳洲 營業時間 星期一～四：11:00–00:00

星期五～日：11:00–00:30

Marble Bar

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️

在雪梨希爾頓樓下的酒吧，就在海德公園正旁邊，附近就是維多莉亞女王大廈與逛街的Pitt st.，如果有時間可以過來體驗一下都市的夜生活。

裡面的裝潢是仿羅馬式建築，紅木的雕刻與圓拱玻璃天花板打造成別樹一格的酒吧，現場除了提供飲品，還有live band在現場演奏，不會太嘈雜很有情調。

當天點的調酒都蠻濃的，但酒味不會很重，酒香與果味平衡的很好，不會讓你一口下去像在喝消毒酒精，也不會讓你覺得水到懷疑人生，酒的品質也很不錯，喝完不會頭痛，蠻推的一家酒吧！

地址 Level B1/488 George St, Sydney NSW 2000澳洲（雪梨希爾頓酒店B1） 營業時間 星期一～四：16:00–00:00

星期五～六：16:00–01:00

星期日：16:00–22:00

雪梨遊記結語

雪梨這座城市的氛圍跟台北有70%的相像，這裡給人的感覺就是很都市化，路上的行人步伐很快，擁有一貫的城市風格，不過相比台北還是稍微鬆弛一點。鬧區的百貨公司林立，有點像信義區，缺點是真的很早就關店了，當你還逛得意猶未盡的時候就要回家了。

來這裡看雪梨歌劇院蠻推薦乘坐渡輪觀看，這裡的渡輪可以想像成海上的捷運，有固定的站點與路線，渡輪很大坐起來不會很暈。我們從藍山回來後就是乘坐渡輪回到市區，會從雪梨海港大橋下經過，在船上就能看到歌劇院全貌。

跨年那時正值澳洲的夏天，幾乎都是晴天很少像墨爾本那樣下雨，太陽看起來很大但沒有台灣那麼毒辣，加上氣溫大概在26度上下，算是穿短褲很舒服的天氣，不過防曬必不可少，該有的紫外線是一點沒少。