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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市松山區[松山區美食] 輝葉大佬酸菜魚慶城店 首創奶香酸菜魚溫和酸爽香辣 #南京復興站美食 慶城街1號 @蛋寶趴趴go

台北市松山區[松山區美食] 輝葉大佬酸菜魚慶城店 首創奶香酸菜魚溫和酸爽香辣 #南京復興站美食 慶城街1號 @蛋寶趴趴go

2024-07-23 09:50:06 蛋寶趴趴go 人氣：37
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：859篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：

輝葉大佬酸菜魚慶城店
place台北市松山區慶城街1號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北慶城街南京復興站美食

輝葉大佬酸菜魚

由健身及按摩椅領導者「輝葉」，

跨界推出的新餐飲品牌！

提供好吃的酸菜魚、孜然風味燒肉串、缽缽雞，

可以讓人吃的滿足又過癮，

營業到01:00，更是台北宵夜的好去處，

喜歡酸菜魚的朋友們一定要來品嚐！

 

輝葉大佬酸菜魚】(慶城店)

  • 地址：台北市松山區慶城街1號4樓
  • 捷運：南京復興站7號出口步行5分鐘
  • 電話：02-27183668
  • 營業時間：11:30~01:00
  • FB：輝葉大佬酸菜魚
  • IG：@anigifish

▼店內裝潢簡約，有獨家的特色，

空間寬敞明亮，設有2~6人的桌位，

約會聚餐都合適。

 

大佬酸菜魚 菜單

提供四款主鍋可選擇：

  • 招牌奶香酸菜魚
  • 爽麻青花椒酸菜魚
  • 果香青檸酸菜魚
  • 寶寶不辣番茄魚

可自由加點配料更豐盛，

還有烤肉串、缽缽雞、私房小吃可選擇，

也有多款的專業特調茶飲可搭配餐點。

✔️使用QR Code掃碼點餐

✔️餐點需加收10％服務費

▶️ (大佬酸菜魚 菜單)

▼今日我們2人用餐，

點了滿滿一桌來享用！

 

【濃厚奶香酸菜魚】$688/中皿

大佬酸菜魚必點

大佬獨家研發的「招牌奶香酸菜魚」，

可是別間酸菜魚吃不到的口味，

有酸菜魚的酸辣感，

還帶有醇厚的奶油香氣，

讓人忍不住大快朵頤。

 

▼這一大盤的「濃厚奶香酸菜魚」裡，

已經放有魚片、木耳、五花肉片、金針菇、酸菜、寬冬粉…等，

滿滿的好料齊聚一鍋，

讓人視覺、味覺都超級滿足！

也可再自行加點配料味覺更豐盛！

▼奶黃色的湯汁，酸香鮮美且帶有奶香，

喝起來不會太油太辣，很順口，

淋在白飯上，絕對能多吃好幾碗！😋

▼選用2.5mm厚度的烏鱧魚片，

吃起來肉質柔嫩有彈性，

並帶有微酸辣的滋味，

沒有魚刺，口感很不錯！

▼店家還提供辣椒粉、山椒，

可放入酸菜魚裡調整喜愛的辣度，

也可以直接沾取增添風味！

▼酸菜魚裡的肉片、木耳、寬冬粉…等配料，

吸收了湯汁精華，也很美味！

 

【老油條】$50

這也是深受饕客喜愛的逸品！

老油條吸飽了酸菜魚的湯汁，

吃起來脆辣酸香，讓人胃口大開。

 

【濃情炸蛋】$50

外表酥香的炸蛋，放入酸菜魚裡也是一絕！

香酥脆口的蛋白吸附了酸香辣的湯汁，

半熟的蛋黃柔嫩滑順，平衡了味蕾，

讓酸菜魚吃起來更有層次感！💕

 

【幽蘭拿鐵】

吃酸菜魚，一定要來杯清涼的飲品搭配，更爽快！

這杯以鍚蘭紅茶為底的奶茶，

上層還有滿滿的奶霜及乾果碎，

喝起來奶香茶香的比例剛剛好，清涼又解辣，

完全就是手搖店等級的飲料啊~

搭配酸菜魚超對味！👍

 

【大佬新彊孜然烤肉串(牛肉)】

大佬酸菜魚必點烤串

烤肉串會持續加熱上桌，保持熱呼呼的，

吃起來肉嫩鮮美完全不乾柴，

帶有孜然的香氣，令人回味無窮！😋

 

【大佬川辣缽缽雞】

以秘製調料，搭配多樣食材的網紅美食缽缽雞，

一定要「全部來一串」才過癮！

這一大盤裡有藕片、小豆干、土豆片、魔芋、鳥蛋、雞肉、毛肚、鳳爪，

食材豐富、色香辣俱全，超誘人食慾！

▼隨意夾起一樣來品嚐，

口感豐富、香辣有層次，

是炎炎夏日的開胃料理！

 

【蔥油拌麵】

麵條Q彈有嚼勁，

醬汁濃郁、蔥香味十足，

搭配酸菜魚，好吃又有飽足感，

讓人一下子就能完食。

▼吃完酸菜魚、烤串、缽缽雞後，

再來杯店家免費自取的熱茶

「油切茶、洋甘菜菊」去油解膩，

結束這美味又飽足的一餐！

▼吃不過癮嗎？我們還外帶一組，

回家和家人、朋友們一同享用！

 

蛋寶543》

這一次來到南京復興站慶城街1號

輝葉大佬酸菜魚

整體的用餐感覺很不錯呢！

奶香酸菜魚，酸酸辣辣中還帶著奶香，有獨特的風味又好吃，

不吃辣的也有番茄魚可選擇，也好吃。

店內的淄博風味燒烤也不能錯過，

會讓人忍不住一串接一串！

來這裡約會聚餐慶生…都很合適，

大家都能吃的滿意又愉快~

喜歡酸菜魚的朋友們可別錯過！

 

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 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

 

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