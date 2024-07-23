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泰國曼谷六天五夜包車行程分享

透過旅行社包車，玩得超輕鬆

各大景點、熱門餐廳事先預約訂位，節省超多時間

完整記錄行程安排和費用的明細

就是希望可以給目前要去曼谷但還在做功課的你

有一個方向感和參考

【泰國曼谷六天五夜包車行程規劃】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



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2024年泰國曼谷六天五夜影片

—————————————

曼谷六天五夜費用

以下是我個人的親自消費費用整理，因為行程和餐廳都會因為安排有所差異

僅供參考，結算機票+飯店+包車費用+吃吃喝喝＝45000元左右/人，明細如下：

泰國航空商務艙機票費用

使用ANA哩程兌換星空聯盟泰國航空商務艙：兩人13094元

泰國曼谷飯店費用

：9731元/每人三晚

：8523元/每人兩晚

接機和送機皆為1500元+100元小費：3200/4=800元/人

在包車費用中，會看到一些景點或餐廳的訂金

因為金剛旅行社貼心的是會盡可能幫客人提早預訂，以免久候

所以會產生訂金，不過都可以抵當天的消費，所以請放心

司機小費：機場接送機100泰銖/車、每日行程300泰銖/車

6/16 佛統一日遊：4000/4人=1000/人

-Bubble 預約押金200*4

6/17 大城動物園一日遊：4700/4人=1175/人

-長頸鹿套票1500*4

6/18 曼谷一日遊：3800/4人=950/人

6/19 曼谷一日遊：3800/4人=950/人

-The Mustang Blu 預約押金500*4

曼谷包車行程找哪間？

最近超多人分享金剛旅行社的包車服務

於是乎，這次就找上金剛旅行社做泰國包車的服務

怎麼開始?

一開始先加入金剛旅行社的官方LINE：https://page.line.me/639djuly

接著把出發日期和初步景點和飯店資訊提供給對方

旅行社會提供機場接送價格和包車行程服務的價格

另外也會預估協助餐廳訂位所需要的訂金

訂金皆可在當天消費抵用

付訂金

覺得對方報價合理，可以接受的話就可以先行付款

時間安排及訂位

付完訂金之後，旅行社就會開始協助訂位以及動物園套票等等

並且會回傳訂位憑證及訊息，當天就可以出示給相關單位

我覺得這對於一些熱門景點或咖啡廳超好用

就像BUBBLE我們就訂到第一排絕佳視野的位置

動物園的套票也是超划算的

另外，行程上就會安排更細膩，細膩到幾點出發幾點離開

車程和曼谷會塞車的預設時間都會算計進去

所以按照旅行社的時間走，就不會耽誤到下一個景點或訂位時間

真的很方便，在車上就可以繼續補眠!

出發前兩天提供司機資訊

在出發前兩天，旅行社就會提供機場接送和包車行程的司機、車牌及聯絡方式

一切都安排得好好的，一點都不用擔心

官方LINE隨時提供服務

當地司機其實人都滿好的，每天早上第一個行程

總是會提早到飯店門口等我們

官方LINE也都會傳來司機的動態提醒

另外司機每到一個景點都會拍照，立即回傳給旅行社

確保旅客都有安全抵達，如有調整行程也可以透過LINE解決

包車一天使用多久？超時需有超時費

泰國當地包車原則上是一天12小時，也就是早上09:00出發

晚上09:00司機必須下班，如果不小心超時怎麼辦

沒關係，一個小時只要300泰銖/車，其實滿划算的

就像我們有一天購物，然後按摩不小心超過時間，就乾脆付超時費給司機

另外也有一天我們去酒吧，也是超時，但幸好有請司機等我們

因為忽然下大雨，這時候你會發現一小時300泰銖是值得的

當人家在雨中叫計程車，你只需要在門口等包車前來迎接，這種尊榮感很重要

曼谷小費怎麼給？

飯店每天早上打掃床頭：20泰銖(紙鈔)/房(禁止硬幣以表禮貌)

機場接送機司機小費：100泰銖/車

機場包車行程每天：300泰銖/車

其他的部分就隨各由心證給予小費囉

哪裡換泰銖比較好?

請直接從台灣帶台幣過去曼谷機場換匯櫃台兌換泰銖就好

網路上與金剛旅行社推薦都是以SUPERRICH匯率較佳

從出境出來後，要先到B1然後經過機場捷運後

在繼續往前走的旁邊走道就有SUPERRICH櫃台

當然金剛旅行社就直接帶我們到目的地

泰國曼谷E-SIM網卡

泰國當地最大的電信業者就是AIS和Truemove

而我個人這次是使用這張

不但網路夠用以外，還有贈送通話費用，可以打當地電話

所以像我們臨時要聯絡司機就可以用得上喔

曼谷六天五夜行程總覽

因為六天五夜全包車，所以事前功課就是把自己想要的景點和美食

甚至有時候不知道吃什麼，都可以請金剛旅行社推薦

排好大約行程後，金剛就會開始幫您順行程，且on上時間點，以便控制時間

6/15(六) 曼谷接機

16:50抵達BKK機場(TG633)→

6/16(日) 佛統一日遊

10:00飯店出發→11:00 Bubble→恰圖恰→17:30 Shamballa Somtam Ari→

Tribe sky beach club (20:45離開)→21:00 Nature Thai Massage Soi 24

→回飯店Eastin Grand Hotel Phayathai

6/17(一) 大城動物園一日遊

08:00出發→大城動物園→Pa Lek Boat Noodle 船麵→瑪哈泰寺

→Sala coffee Ayutthaya (16:30離開)→Phed Mark 打拋豬飯

→Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧→→回飯店Eastin Grand Hotel Phayathai

6/18(二) 曼谷一日遊

10:40出發Eastin Grand Hotel Phayathai*請提早退房行李上車

→11:00 The Mustang Blu→Wat Traimit 金佛寺→% Arabica Bangkok Empire Tower (17:30前離開)

→悅榕莊番紅花號遊河晚餐(18:00要到ICONSIAM 2號碼頭)→回飯店

6/19(三) 曼谷一日遊

09:00出發→LV the place@Gaysorn→步行至Central world→四面佛 (13:10離開)

→14:00 Nana photo studio→ICONSIAM→回飯店

6/20(四) 曼谷送機

09:00 →BKK機場 (TG634 12:40起飛)

———————–我是分隔線————————

第一天(6/15)

泰國航空商務艙

今天搭乘泰國航空TG 633 商務艙從桃園出發到曼谷當地16:50抵達

分享一下泰國航空商務艙是採1-2-1的座位

泰國航空的商務艙行李計算是以公斤數為主

每人40公斤，不限件數，也就是你也可以分三四袋行李

總計不要超過40公斤即可

在台灣，泰國航空商務艙的第一航廈貴賓室

是使用寰宇貴賓室

機上的餐點，就像是法式餐點一樣

從前菜、主餐、麵包、飲品甚至到甜點

一道一道上，滿有儀式感的~哈

機場換錢

與金剛旅行社人員碰面後，與人員趙知要先換錢後

人員會詢問有要換哪一家嗎?!網路介紹匯率較好的就是SUPERRICH

於是人員直接幫我們帶路直接到櫃台前換匯

機場接送

為了省麻煩，機場接送一樣請金剛旅行社 處理

一車1500元加上100泰銖小費

當天到入境大廳後，找到二號出口，看到金剛旅行社的牌子

報上自己的中文名字就可以報到囉

詳細介紹：https://jasonslife.tw/eastingrandhotelphayathai/

地址：18 Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok(The Unicorn Building)

電話：+6624832899

我個人非常推薦這間飯店，地理位置就在市中心

而且有個空鐵站(Phaya Thai)有天橋可直通飯店，非常方便

個人推薦一定要訂個含行政酒廊(LOUNGE)的方案，開放到19:30

但這空間24小時開放，平時有零食和飲品(非酒精)可用

因為備感尊榮，而且房價非常可以，因為我們有含假日

入住三個晚上(含早餐)，雙人房有浴缸，只要18000元(平均每晚6000)

這行政酒廊頓時讓我們取消夜市行程，乾脆這邊就可以吃飽了!

含LOUNGE的房型，你的CHECK IN櫃台是在22樓的VIP室內

直接從一樓就有人帶你上去，整個虛榮心上來!哈

VIP室是有限制的，特定房型的房卡才能進入

找個位置坐下來，就可以享用BUFFET

會有人桌邊辦理入住事宜，是不是超棒

而且BUFFET有甜食、鹹食，重點還有調酒啊且無限暢飲

這次入住的房型為一大床房型，大小有46 平方米/495 平方呎

同時備有浴缸

飯店公共設施比較酷的是居然有兩座游泳池

一座在22樓，另一座則是在37樓

但比較好拍照的話應該是22樓，因為比較沒有遮蔽物

第二天(6/16)

飯店早餐

如果你住行政套房的話，飯店的兩間餐廳都可以享用早餐

一間是位於5樓的『Market@5』，主題就像是模擬當地市場一樣

料理種類有非常多樣，同時也有當地料理小吃

另一間是入住含有行政酒廊的房型才可以進入的Trattoria@22

是屬於套餐+自助吧的形式，而且環境超清幽，不太會有吵雜和排隊情形

可以輕輕鬆鬆的享用早餐

Bubble in the Forest Cafe

營業時間：10:00~21:00

地址：170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom

電話：+66657276888

來到曼谷，第一當然要安排目前最夯的景點

也就是有俗稱『小馬爾地夫』的咖啡廳

因金剛旅行社所賜，已經事先預約好位置了

到了咖啡廳櫃台報到後，就可以拿到這張座位表，且上方有註明付款800訂金

恰圖恰市集

營業時間：

週三~週四 07:00~18:00 (僅植物店家)

週五 18:00~00:00 (批發限定)

週六~週日 09:00~18:00 (全市場開放)

(週一~週二公休)

地址：587, 10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Khwaeng Chatuchak, Chatuchak, Bangkok

早有所聞，恰圖恰市集非常好買

但要注意一下它的營業時間，開放給一般觀光客的話只有限定六日

市場會全部開放，如果要買衣服、飾品、藥品應有盡有

就看大家需求去購買囉，記得要殺價

我們比較多的戰利品都是買給小朋友的衣服

平均衣服+褲子都只要100多元

Shamballa Somtam Ari

營業時間：10:30~22:00

地址： 71/1 Phahonyothin Soi 7, Phaya Thai, Bangkok

電話：+66 2 357 1597

這間餐廳是我請金剛旅行社推薦的

Ari區似乎有超多餐廳和小店，這間是在當地滿有人氣的泰式料理餐廳

重點是口味不錯又便宜，我們四個人點了8菜一湯才1000多泰銖，吃的超飽

Tribe sky beach club

營業時間：11:00~01:00

地址：628 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok

電話：+66 62 595 6046

這間酒吧是最近滿紅火的，是高空泳池池畔酒吧

同時結合泳池和酒吧，氣氛很HIGH，且有Dancer表演

滿多人準備比基尼來，泡一下水，順便在中間酒吧喝點小酒

Nature Thai Massage Soi 24

營業時間：10:00~00:00

地址：1, 6 Sukhumvit 24 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok

電話：+66 80 616 2464

喝完小酒以後當然要安排一下按摩囉

一樣請金剛旅行社協助預約包廂

這間Nature也是在當地的連鎖店，滿多地方有的

技術上覺得力道和手法可能比較弱一點點

第三天(6/17)

大城動物園(獅子王親子動物園)

營業時間：08:30~17:00

地址：91, Nong Khanak, Tha Ruea District, Phra Nakhon Si Ayutthaya

電話：+66 35 246 929

泰國最近流行與長頸鹿合照，目前就兩間動物園最夯

其一就是北碧府，但單趟車程就要3小時，真的超遠，但照片品質和景色似乎比較優

另一就是大城動物園，車程只要一個多小時，礙於時間，選擇大城

除了長頸鹿以外，另外還有很多互動與拍照體驗

特別是MINI monkey我個人超愛，小小隻的猴子，以為會有指甲的尖銳感

但其實全身都是軟軟的觸感，而且趴在我手臂上休息的模樣，太療癒了

Pa Lek Boat Noodle 船麵

營業時間：08:30~17:00(週三公休)

地址：9H49+4JX, Bang Ian Rd, Tambon Tha Wa Su Kri,

Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya

電話：+66 89 804 7418

大城動物園結束後，可以安排當地傳統米其林推薦小吃：船麵

這邊有個訣竅要告訴大家，一碗船麵只有20泰銖

所以每碗的麵食量真的只有一點，但還是有肉和丸子

個人建議：男生可能要5-6碗才有飽足感，女生要3-4碗才夠

備餐時間很久，所以建議一次點滿

瑪哈泰寺

開放時間：08:00~18:30

地址：9H49+P85 Wat Mahathat, Naresuan Rd, Tha Wasukri,

Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya

就離船麵大概只有幾分鐘的車程，就可以來到列入世界遺產的寺廟

來到這你會發現很多神像已經都遭受到破壞

是因為這西元1767年，大城遭緬甸軍入侵毀壞，放火焚燒寺廟佛像

王朝終至滅亡，僅留下斷垣殘壁，所剩餘的完整佛像寥寥無幾

瑪哈泰寺最受遊客青睞的莫過於佛殿前的「樹中佛像」

此佛像閉目安詳、沈靜從容，與無花果樹合為一體。

據傳當時泰軍與緬甸軍戰爭時，節節敗退，緬甸軍為了展示軍威

便將大城佛寺裡石刻佛像的佛首盡數砍下，其中一顆佛首滾到了無花果樹的樹根底部

經年累月後，佛首被樹根包裏了起來，形成今日天然的「樹中佛」奇觀，引起觀光遊客爭相留影

Sala coffee Ayutthaya

地址：เลขที่ 19 หมู่ 5 ซอย อู่ทอง ประตูชัย, Phra Nakhon Si Ayutthaya District,

Phra Nakhon Si Ayutthaya

電話：+66 35 242 588

因為泰國炎熱的天氣大家眾所周知，所以景點後都會安排咖啡廳

躲一下太陽，這間咖啡廳也是在瑪哈泰寺附近

這裡的賣點是有昭拍耶河河景和對面的寺廟群，構成一幅很漂亮的景象

Phed Mark 打拋豬飯

營業時間：10:00~19:00

地址：300 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok

電話：+66 83 893 8989

去酒吧之前，還是得填飽一下肚子，這間也是金剛旅行社推薦

是個當地網紅開設的餐廳，全都是賣打拋豬飯，但肉類可以有豬肉、牛肉和雞肉選擇

辣度也可以選擇，因為我們都不敢嚐試泰國的辣，所以點去辣的

但事實證明，可能還是要有一點辣才會凸顯打拋豬的美味

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧

詳細介紹：https://jasonslife.tw/tichucarooftopbar/

營業時間：

週日~週四 17:00~23:45

週五~週六 17:00~01:30

地址：ตึก T one 8 ชั้น 46 Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok

電話：+66 65 878 5562

另一個有名的酒吧插旗了，位於46樓的高空

隨著微風飄逸的燈飾就像是水母一樣，而且隨著時間變化顏色

搭配後方的高空夜景真的美呆

Let’s Relax

營業時間：10:00~00:00

地址：47/3-6 Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok

Airport Link ：帕亞泰（Phyathai）站4號出口

BTS：帕亞泰（Phyathai）站5號出口

電話：66 -2126 6840

在飯店的斜對面就有一間Let’s Relax，同時也是一間超多連鎖的按摩店

即便你在KKDAY購買憑證後，還是要在前一天先到店家預約喔

無法當天前去直接按摩喔，這間的力道和手法，我們超愛

而且結束還有免費的芒果糯米飯可以吃

第四天(6/18)

The Mustang Blu

營業時間：11:00~22:00

地址：721 Maitri Chit Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok

電話：+66 62 293 6191

這間早午餐餐廳是太后指定，因為也是最近超火紅的餐廳

我們一早就去了，一樣有預約和付訂金，馬上就有位置

這間餐廳位在中國城附近，看了菜單介紹，這棟建築物前身居然是醫院

內部保持的就像是中古世紀般，陳舊帶有神秘的氛圍

餐點上，無論是視覺或味覺都不錯，是會讓你驚豔的一間餐廳

怪不得生意超好

Wat Traimit 金佛寺

開放時間：08:00~17:00

地址： 661 Charoen Krung Road, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok

電話：+66 89 002 2700

號稱世界上最大的金佛就在這，人都已經在中國城這裡了

當然也要來看一下，主要門票有兩種，一種是金佛，另一種是博物館

可以兩樣都買或只單買其中一種門票皆可

相傳金佛是在某一次搬遷時，原為石灰外觀的神像，不小時搬遷摔到

進而從剝落的石灰外觀，看到內層的黃金，才發現原來這座神像是黃金打造

% Arabica Bangkok Empire Tower

營業時間：07:00~21:00

地址：Level 55, EA, Empire Tower, 1 S Sathon Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok

電話：+66 65 937 2100

2023年12月剛開幕，位於55樓高空的的曼谷% Arabica

是目前世界上最高的門市，可以一看夕陽和夜景的咖啡廳

對面就是王權大廈，一整片的落地窗，市景映入眼簾

Millennium Hilton Bangkok

地址：123 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok

電話：+66 2 442 2000

離開市區的飯店，接下來兩晚想要嘗試住在河景的飯店

希爾頓品牌相信大家也不陌生

房間內的景色就可以一飽湄南河河景景色

這次入住的房型為行政套房，房間大小為67 平方公尺/720 平方英尺

套房配有一張特大號 Hilton Serenity 床和帶全景窗戶的寬敞獨立起居室

典雅的浴室配有獨立浴缸、花灑淋浴和豪華盥洗用品

重點是希爾頓擁有絕佳的地理位置，因為ICONSIAM就在希爾頓的後方

直接走路過去就到了

悅榕莊番紅花號遊河

詳細介紹：https://jasonslife.tw/saffron/

報到時間：18:00

報到地點：ICONSIAM二號碼頭

登船時間：19:00

既然來泰國，稍微對自己好一點，湄南河有超多的遊艇遊輪搭乘體驗

這次選擇的比較有質感一些，同時也可以享用四道菜的晚餐

同時遊河可以看到鄭王廟的夜景以及河岸的景色

第五天(6/19)

LV the place

營業時間：10:00~22:00

地址：496 Gaysorn Amarin, Unit GF-S01-B, Ground Floor, 502 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok

電話：+66982795240

預約網址：https://www.sevenrooms.com/reservations/lecafelouisvuitton

如果論咖啡廳的話，這間LV咖啡廳也是近期最夯的話題之一

建議提早於上述的網路預約先行訂位

如果沒有訂到位，可能就要像我們一樣10點開門前去現場排隊登記

以自身經驗，10點開門後，現場登記姓名和電話

人員告知約莫11:30再過來就可以了，所以你可以先登記然後再去附近逛逛

當然你就可以先去隔壁的LV特展先逛先拍照囉

LV特展一樣必需取得預約QR CODE，但別擔心，現場排隊人員就會拿給你掃

然後填寫資料及最近的場次，就可以得到入場QR CODE

LV咖啡廳一人一杯飲品+甜點，大約均價每人1000泰銖左右

現場有很多LV相關的餅乾禮盒，包裝非常精緻

而且買了餅乾就會用LV經典的紙袋和紙盒包裝，滿有質感的

在等待的時間，可以步行至旁邊的四面佛和CentralwOrld逛街

四面佛可以拜一下，CentralwOlrd可以買CareBear當禮物

四面佛

開放時間：06:00~22:00

地址：494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok

電話：+6622528750

沒想到四面佛是在大馬路旁的角落，但擠入非常多的信徒來敬拜

來這就看你的需求，如果單純想要手拜一拜也可以

或者是去旁邊買供品，每面拜完以後就供奉供品

供品一樣有價格之分，就看自己的需求去購買

然後從入口進來那面先拜，依照順時針拜，依序為：

第一面代表事業，可以祈求學業事業升官等

接下來順時針第二面代表感情，可祈求愛情、親情、人緣等

第三面代表財富，可以祈求正財也可以求偏財

第四面代表健康，可祈求自己跟親友健康、或是疾病好轉等

CentralwOrld

營業時間：10:00~22:00

地址：999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok

電話：+6626407000

四面佛的斜對面就是CentralwOrld百貨公司

來這除了耗時間外，當然也有一個重要的任務

六樓有個CareBear的咖啡廳啦，也就是泰國的彩虹熊專賣店

可以買個禮物或買給自己相關週邊商品，挺可愛的

買完逛完，就剛好可以走回去LV咖啡廳吃甜點囉

Nana photo studio

詳細介紹：https://jasonslife.tw/nanaphotostudio/

營業時間：09:00~18:00

地址：392, 15 Tha Suphan Alley, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok

電話：+66 97 137 0168

第一次來泰國曼谷應該也滿多人會安排拍攝泰服

這間工作室是在小紅書上非常有名，生意超好

也在店內可以看到大部分的顧客都是台灣人和大陸人

同時也打聽到台灣人拍攝完的心得分享

雖然價格比其他店家貴了一點，妝容和服妝搭配真的厲害，品質好多了

全部價位：

服裝是一人300

女生化妝可以分淡妝(60分鐘)和濃妝(80分鐘)，價格為1500泰銖和2000泰銖

攝影師：可拍攝3~5位(2000泰銖/小時)，照片現場全部給(無精修)

所以我們兩男兩女，女生選擇濃妝，還有一位攝影師

300*4+2000*2+2000=7200泰銖

拍攝地點可以選擇鄭王廟(需搭船)或臥佛，只能選一處

我們選擇的是鄭王廟，以下就是分享照片囉

ICONSIAM

營業時間：10:00~22:00

地址： 299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok

電話：+66 2 495 7080

我們把最後一晚就安排在ICONSIAM內的水上市場享用晚餐

體驗一下當地猶如市場夜市的小吃

整體消費起來，餐點都落在百元左右，可能是因為在百貨公司的關係

但食物和環境就乾淨衛生許多

我們喝了果汁、椰子水、豬腳麵線、粿條、串燒等等

口味都滿不錯

第六天(6/20)

09:00 Millennium Hilton Bangkok→BKK機場 (TG634 12:40起飛)

泰國航空商務艙

不得不說在泰國當地的航空公司商務艙就是厲害

首先CHECK IN櫃台居然還有沙發椅

而且背後就是獨立的快速通關的海關

大概前後花不了5分鐘吧!真的是待遇差很多

搭乘商務艙可以到貴賓室稍作休息及享用餐點

最後回程的菜單，主餐是完全不一樣，可以體驗到不同的菜餚

我點的是【虎蝦拌龍蝦醬】，虎蝦超大一隻，吃的超爽

以上就是詳細的紀錄，這次六天五夜所安排的行程

隨手紀錄相關重要資訊，就是希望可以對各位讀者有幫助

也歡迎分享給即將或規劃去曼谷的朋友們

交通資訊

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