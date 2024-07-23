《三角窗小吃》一定沒有多少台中人吃過！而有吃過三角窗小吃的，大多是大雅在地人！就算《三角窗小吃》開了40年傳了3代人，有吃過這間台中美食的人，還是少之又少，說起來也真有趣，《三角窗小吃》在網路的評價不多，更是沒多少人寫過，但吃過的人都說好，更有饕客為了記憶中的好味道，特別回大雅品嚐，還沒吃《三角窗小吃》前阿偉不懂，吃過後真的被這間台中小吃店給折服，肉絲蛋炒飯、什錦麵是真的夠厲害，滷菜更是必吃大推～

三角窗小吃

這次來三角窗小吃吃飯，空檔時間有跟《三角窗小吃》老闆哈拉了一下，果然《三角窗小吃》就如很多不起眼的台中小吃一樣，是實實在在的台中老店，傳承至今已是第三代老闆了！至於開了多久，就老闆自己知道的時間，就有40年了～離開後阿偉問了住大雅的在地友人，還真有不少都吃過三角窗小吃這間台中美食，而他們最初還是爸媽帶去大雅郵局或去大雅市場買菜，順道吃的🤣

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三角窗小吃資訊

電話：0425681388

時間：一～五 10:00–18:00；六 10:00–12:30；週日公休

地址：428台中市大雅區中清東路186號 / 地圖

三角窗小吃在哪

所以《三角窗小吃》在哪呢？看到照片一定有不少大雅在地人，一眼就認出來《三角窗小吃》的位置了，果然就如店名一樣，位在交叉路的三角地帶，據說以前還是無名小吃店，後來因為位置關係，直接被稱為三角窗小吃。

若到大雅附近出差工作、遊玩路過或你是專為台中美食而行動的美食老饕，可以記住三角窗小吃對面就是台中大雅郵局，這算是超超超超明顯的地標建築了！

《三角窗小吃》店門口至今都還是重要的台中公車站點，還有善心人士提供椅子，讓在這等車的長輩，可以坐著等公車。

三角窗小吃內用

《三角窗小吃》人潮真的很誇張，前10分鐘還沒到用餐時間，店內乾乾淨淨座位還多可選。

但10分鐘後，快到中午12點，人潮就很快拉滿，客人看到有空位就直接店內吃，沒座位就外帶離開，更有幾個熟客，早早就透過線上點餐先點好了，來了直接掃QR cord付錢，《三角窗小吃》這間台中小吃，真的刷新了阿偉的台中小吃店上限。

三角窗小吃只有兩個人在經營，但分工非常明確，老闆負責大鍋快炒，老闆娘則是鍋煮湯品，所以就算在巔峰用餐時間，出餐速度也依舊快速。

想吃《三角窗小吃》的滷菜，只需要夾到盤子上，再交給老闆就可以了，自己來會比劃單送餐來的快很多。

《三角窗小吃》身受大雅在地人跟上班族的喜愛，不管年輕老少，只要有吃過，都會愛上它，當然三角窗小吃餐點價格也是相對平價很多，而且又能吃得很飽。

三角窗小吃線上點餐

三代接手後，以前只能現場點的模式也升級了，現在想吃三角窗小吃可以透過線上點餐或兩大外送平台，直接外送到家～

三角窗小吃菜單

三角窗小吃菜單相當簡單，以前還有更多品項，三代接手後，先求專項精準美味，希望更多的《三角窗小吃》好味道，日後慢慢在新增添上，現在三角窗小吃最高人氣招牌，就是蛋炒飯跟什錦麵，湯品則是豬肝、蛋花跟餛飩湯，滷菜當然是《三角窗小吃》必點小菜。

三角窗小吃 / 肉絲蛋炒飯

肉絲蛋炒飯真的很厲害！難怪被網友推為三角窗小吃招牌，其實在吃蛋炒飯之前，有看到炒飯過程，當時就感覺到這炒飯很不一般，果然剛吃一口肉絲蛋炒飯，直接讓美味程度給震驚！

從側面看，肉絲蛋炒飯份量更是可觀，厚實的像是一個小蛋糕。

另外三角窗小吃炒飯上桌時，是沒有淋上甜辣醬的，是台中人靈魂自主操控了右手淋上的🤣對了！店家使用的甜辣醬，是比東泉甜辣醬歷史更久的台中甜辣醬品牌源美甜辣醬，源美跟東泉不同之處在於源美是偏甜，而東泉是偏辣一點。

炒飯是真的很厲害！米飯粒粒分明，吃起來不油不膩，吃起來有鍋氣，蛋香味更加迷人。

三角窗小吃 / 什錦麵

另一道三角窗小吃招牌就是什錦麵！裡面放了豬肉、豬肝、鴨胗跟花枝，份量更是差點滿出碗公。

豬肉緊實清甜、豬肝新鮮、花枝Q彈鮮嫩，單吃就非常美味。

什錦麵遵循創始人阿嬤的熬湯做法，先把洋蔥等食材爆炒出香甜味，再加入大骨高湯平衡鮮甜，所以什錦湯頭喝起來更顯淡雅，清香甘甜而不掩蓋食材味道，香氣濃郁非常好喝！

麵條是黃麵，本身有淡淡的麵香氣，在湯頭及配料襯托下，不會很搶眼，反而互不干擾，若一口麵搭一口湯兩兩越吃越合拍。

三角窗小吃 / 豬肝湯

豬肝湯裡的豬肝也是真的多！阿偉夾起來的也只是一部分，豬肝特有的鮮味，帶點粉嫩的口感，是老饕最愛的湯品之一。

豬肝湯湯體略微深褐，喝起來有清淡的豬肝甘甜味，喝起來蠻清爽的，阿新很愛直喝吃光喝光。

三角窗小吃 / 滷味

三角窗小吃的滷味也是一絕～這次點了隔間肉、粉腸、豆干、海帶都讓我很喜歡，粉腸的美味程度讓我大為驚豔。

阿偉自己對粉腸味道蠻敏感的，吃起來的味道不行，直接會打槍整份粉腸，但《三角窗小吃》的粉腸有滷香無騷味，吃起來非常香嫩，很厲害！

隔間肉嫩口帶點韌度，滷汁有被隔間肉吸收，吃起來香氣與口感都極為美味。

不得不說《三角窗小吃》滷汁很加分！雖然豆干本身不會入味，但還是會吸附一些在上面，搭配蔥花醬油，香氣滋味更是美妙。

海帶是厚片軟軔那種類型，吃起來的口感真的很棒！

配點辣椒好像更好吃了！尤其天氣熱的時候，加上一點點更開胃。

三角窗小吃評價

《三角窗小吃》這間台中老店真的厲害！蛋炒飯好吃程度根本就飯店等級，三角窗小吃的滷菜、什錦麵跟豬肝湯的豬肝也強，無腥無臊很好吃！難怪在《三角窗小吃》用餐時，有不少客人都點什錦麵或點了豬肝湯。

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店家/景點資訊

店家名稱：三角窗小吃

所在地址：428臺灣台中市大雅區中清東路186號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：0425681388

評價：★★★★★

備註資訊：

一～五 10:00–18:00；六 10:00–12:30；週日公休 Google即時導航





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