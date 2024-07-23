廣田神社

來到日本青森看睡魔祭可不要錯過 廣田神社 ，每到睡魔祭時神社會在鳥居掛起金魚睡魔燈籠，整個看起來相當壯觀，我們這次是自駕前來，旁邊就有停車場相當方便，從青森車站走到廣田神社大約17分鐘。



廣田神社

地址：〒030-0861 青森市長島2丁目13-5

電話：017-776-7848

廣田神社環境介紹

走進神社會先看到御鎮座一千年的紀念碑，這個碑是在平成八年時所設立。

另一側的庭園造景，呈現出禪風的氛圍。

神社裡有販售手持的睡魔金魚燈籠，看起來好可愛喔！

青森是出產蘋果的地方，這裡也有著蘋果籤詩，可以來抽個籤看看運勢如何。

還有好可愛的扇貝籤詩。

還有放著幾盆蘋果盆栽，這些蘋果已經開始慢慢轉紅。

竹子上掛滿了睡魔金魚造型的許願牌，把自己內心的願望許願在此，上傳給神明希望願望能達成。

廣田神社睡魔金魚燈籠介紹

廣田神社的鳥居掛滿了睡魔金魚，會有睡魔金魚據說是在津輕藩這裡的富有人家會飼養津輕特有的「津輕錦」金魚，在那時候這類的金魚非常昂貴，一般的平民是無法飼養，平民們只好製作相似「津輕錦」的燈籠，現在大多給小朋友提的小燈籠。

整齊劃一的燈籠看起來就超美，夜晚點燈時又是不同的感覺，大約在每年7月底至8月7日舉辦睡魔獻燈祭。

廣田神社手水舍

進入神社參拜記得先到手水舍洗手再參拜，這裡的手水舍相當特別，是以大塊岩石當成容器，青龍的口裡有著水流，水池裡還鋪滿著青蘋果，也只有在蘋果的故鄉裡才能看到用這滿滿的蘋果來洗手啊！

從鳥居到主殿有著整排的金魚睡魔燈籠座，在每個座底有著水藍色的小石頭，上面擺放幾隻小魚，看起來添了幾分沁涼感。

廣田神社主殿介紹

主殿所祭祀的是開拓青森的大恩人進藤莊兵衛政次的神靈，這裡也是全國唯一能驅除厄運、疾病和災難的神社，歷史相當悠久的神社。

總結

廣田神社是全國的病厄除守護神，來到這裡可以來祈求身體健康，每到睡魔祭時就會有金魚睡魔燈籠掛在鳥居上，手水舍也很有青森特色，神社夏天所推出的御朱印相當漂亮很值得收藏喔！

GRACE幸福漫步的美食與旅遊觀感都是純屬個人意見及心情發表，

每人口味都不相同，請以資訊參考閱讀，謝謝~

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店家/景點資訊

店家名稱：廣田神社

所在地址：030-0861日本青森市長島2丁目13-5

營業時間：日 一 二 四 五 六 08:30-16:30

店家電話： 017-776-7848

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