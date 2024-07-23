台中美食 | 大漁迴轉壽司 大墩南店 黑鮪魚季 旬夏夢幻逸品

每年4-6月是黑鮪魚的盛產季節，台中的大漁迴轉壽司大墩南店推出季節限定-黑鮪魚季， 有黑鮪魚饗宴劇場、黑鮪魚五彩丼、黑鮪魚生魚片盛合、黑鮪魚松露鐵板燒、黑鮪魚海藻韓式沙拉。因應帶熱的天氣，推出旬夏夢幻逸品菜單，有夏夢幻生魚片盛合、鰻魚胭脂蝦雙味丼、頂級白身魚薄切飛碟盤、胭脂蝦乾杯(干貝)、魚繪壽司。豐盛的海鮮饗宴，陪伴大家涼快一夏！

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台中壽司推薦 大漁迴轉壽司

在南屯大墩南路旁，與文心南二路交叉處，大漁餐飲集團規劃一棟非常具日式風格的餐飲市集，裡頭有三間大漁餐飲的自家餐廳，這天拜訪的海鮮控最愛的大漁迴轉壽司。有專屬的停車場，用餐可以抵2小時停車費。

兩層樓的建築，一樓是大漁迴轉壽司總本店，二樓是大江戶町鰻屋，整體外觀非常具日本風情。

以大家熟知的日本鳥居打造餐廳大門，讓大家不用出國，也能感受偽出國的氛圍。

走進大門的長廊，備有紅色紙傘及座椅，搭配小石子步道及白色燈籠，整體的氣氛營造得很到位。

最吸引人的是這個氣勢磅礡的天花板，彷彿大船直接開進店裡，象徵提供的海鮮有如漁港直送般的新鮮。

規劃迴轉壽司軌道內就是開放式料理區，軌道外就是座椅區，除了個人高腳區，還有4~6人座位。

備有半開放式的包廂座位，點餐後會由服務人員送餐。

若是多人的商務聚餐，也有這樣的包廂，真的迎合了各種需求。

每張餐桌附玄米茶包、筷子、醬油、紅薑片等，還有按壓式熱水器，隨時都能來上一杯熱茶。而且一旁還有詳細圖片的點餐機，非常地方便。

除了特定菜單之外，還有依當日食材推出各種推薦餐點。

也有排行榜可以參考，我們是湯控，就肯定不會錯過蛤蜊湯。

大漁迴轉壽司 黑鮪魚季

這系列有五種餐點可選。

喜愛鮪魚的人千萬別錯過，不用跑到東港，就能夠輕鬆吃到全鮪魚大餐。

大漁迴轉壽司 黑鮪魚生魚片盛合

之前去東港吃鮪魚大腹，真的是一口就250元。這天可以的口氣吃到大腹、中腹及鮪魚背肉，每一部位都不同的油脂及甜份，吃來好過癮喔！

大漁迴轉壽司 黑鮪魚五彩丼

主角是炙燒黑鮪魚大腹，搭配了黑鮪魚肉泥、特選海膽、鮭魚卵、花枝細麵，色彩繽紛好誘人食慾！

黑鮪魚大腹的油脂豐富，炙燒過多了香氣，味道很高級！一旁的鮪魚泥超綿密，拌著白飯及鮭魚卵，真的超好吃！還有花枝細麵，吃來好脆口，好適合夏天啊！

大漁迴轉壽司 黑鮪魚饗宴劇場

有炙燒黑鮪魚、極上大鮪魚腹、黑鮪魚中腹、黑鮪魚生魚片、黑鮪魚背肉泥軍艦，一次滿足所有黑鮪魚各種美味。

握壽司跟生魚片不同之處，就是多了醋飯的甜，在口中釋放不同的美味。

大漁迴轉壽司 韓式黑鮪魚海藻沙拉

若是平常很愛韓式的微辣感，很推薦這道沙拉。以韓式辣醬，拌上鮪魚生魚丁，搭上清脆的洋蔥，滿滿的香油香氣，越吃越開胃。

大漁迴轉壽司 黑鮪魚松露鐵板燒

吃多了生食，此時來上一碗熱騰騰的砂鍋，真的超讚的，尤其是一開鍋，那松露的香氣撲鼻而來，實在太迷人了！底層還有菇類及各式蔬菜，全沾染了松露的香氣，調味也極佳，非常地可口！

大漁迴轉壽司 旬夏夢幻逸品

喜愛海鮮的人，也一定要試試旬夏夢幻逸品。

大漁迴轉壽司 夏夢幻生魚片盛合

包含黑鮪魚、鮭魚、海鱺、花枝細麵、海膽、生蠔和牡丹蝦，璀璨有如海底珠寶盒，太令海鮮控尖叫了！

每一種海鮮都新鮮不已，尤其是這生蠔，肥美無比，蒜末細蔥都讓滿滿的鮮味都豐富。

大漁迴轉壽司 胭脂蝦乾杯(干貝)

取干貝的諧音，以玻璃杯盛裝干貝及胭脂蝦，呈現輕盈的夏日風情。

生食級的碩大干貝，稍微炙燒後，大口吃下太滿足了！

胭脂蝦經由炙燒後，軟嫰香甜，令人好喜愛！

大漁迴轉壽司 魚繪壽司

這個一上桌，就令我們驚呼！這個手藝太巧了吧！以醋飯搭配蟹肉及透抽雕花，有如藝術品一般地上桌，令人不忍心破壞！新鮮的透抽吃來Q彈且鮮甜。

大漁迴轉壽司 鰻魚胭脂蝦雙丼

剛從日本回來的艾方妮，實在太想念蒲燒鰻的美味了！這奢侈厚實的鰻魚，還加上三隻飽滿的炸胭脂蝦，整個太豪華了！

大漁迴轉壽司 胡麻風蟹味手作豆腐細麵

原本以為是山藥，入口才發現是豆腐欸！濃香的胡麻醬汁，搭配蟹肉絲、鮭魚卵，有如髮絲的冰涼豆腐，真的夏日良伴啊！

大漁迴轉壽司 頂級白身魚薄切飛碟盤

每日精選白肉魚切盤，這天是清爽甘甜的海鱺魚，一旁搭配的是酸甜的果醋。切成薄片的海鱺，吃得到脆甜，我們用紫蘇葉捲起魚肉一起入口，更具風味。

大漁迴轉壽司 蒜蓉蛤蜊湯

身為湯控，總覺得要喝碗湯，才覺得一餐得以完整。整碗湯裡滿滿的蒜蓉，搭上飽滿鮮美的蛤蜊，湯頭喝來很蒜也很鮮，令人太滿足了！

大漁迴轉壽司的餐點選擇非常多元，從刺身，握壽司、炸物、蒸物、鍋物、沙拉、丼飯、甜點、飲料等等，迎合各年齡層的喜好。舒適的環境與親切的服務，很適合三五好友或家庭聚餐，商務宴客也很有面子。夏天是鮪魚的季節，來此可以嚐到滿滿的鮪魚喔！旬夏夢幻逸品活動日期：即日起至8月30日止，大家來大漁迴轉壽司品嚐屬於夏天的美味料理吧！

大漁迴轉壽司-大墩南 (總本店) 店家資訊

FB粉絲專頁： 大漁迴轉壽司-大墩南 (總本店)

地址：台中市南屯區文心南二路1號

電話：(04)24719188

營業時間：11:30～21:30