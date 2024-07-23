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媽呀這個夏天也太熱！每天下午都下大雨

中南部想要找個安全可玩水除了麗寶樂園外也可以選擇來九族西班牙海岸，玩水超舒服

這次WILLIAM跟著公司員工旅遊來到這久違的九族文化村，記得之前是國中畢業旅行來過

沒想到事隔快30年（媽的）又再次踏上九族文化村，這事隔也太久了！！

這次跟著導遊一起先往園內的纜車直接衝到最上面，這次來發現也有一堆公司員工旅遊來到這，等纜車也是等了快10分鐘才能上車

在搭纜車往上走時，看到這個九族玩水必來的區域-西班牙海岸，那個主打的大漩渦設施真讓人感到興奮，這也太清涼啦

當初也不知道為何要先搭纜車上來

結果搭上來後說，導遊說要繼續搭往日月潭的纜車，但之前有跟DONG搭過，就沒有再花時間繼續搭，直接折返往回走

不得不說在這邊搭纜車還挺漂亮的

但沒冷氣也真的是很熱

我跟同事一起往下搭到乘車處後就直接往西班牙海岸前進，真的是太熱，超想碰水的啦

在前往西班牙海岸的路上也有些許的路段會噴乾冰，看起來清涼許多

夏天來九族必玩-西班牙海岸

我記得以前國中來玩的時候沒有這個設施

網路爬文看到是在2018年13月開幕

斥資6億元打造這美麗的玩水區域

會把遊客吞沒的大漩渦

因為想要更詳細看清楚這西班牙海岸的整體景觀，我先坐園區內的小火車繞行西班牙園區一週，靠近大旋渦的時候，看到遊客繞行進去漩渦內部時快速被轉進去時大尖叫，看起來似乎相當刺激

在這園區內到處都充滿水

好熱！有這些水感覺就讓人覺得超清涼

在遠端還能看到比較幼幼級的水戰船設施

我的年紀現在比較適合玩這個幼幼級設施

拍照的途中剛好看到即將有遊客要被漩渦吞入

看的出來這位遊客似乎有點緊張兒

後來為了更能看清楚整個西班牙海岸園區

後來選擇搭乘飛行船設施，直接高空俯瞰整個園區

幼幼班玩水設施-水戰船

首先躍入眼簾的是剛剛說的水戰船

這邊適合一般親子跟長輩們玩得飄飄船

在游行的過程中可以利用船上的水炮攻擊其他船的遊客

也可看到另一邊是急流湍急的大漩渦

這兩個刺激感真的落差很大

我覺得這個園區厲害的是這兩個設施的水道顏色不一樣，水戰船是偏綠色，但大漩渦是偏藍

在這兩個顏色的照映下，再搭配遠方西班牙式建築，真的讓人有身處在國外的感覺

刺激度爆表的無敵艦隊

除了大漩渦外，另一個更刺激的水上設施就是無敵艦隊，這個設施就是乘坐一艘戰船從高處直接沖俯而下，在往下衝的時候真的會覺得心臟瞬間會停住，衝下來的時候也會被大片水花濺濕，真的超清涼

要玩這個設施記得要買一件雨衣來穿喔

要不然真的沖下來真的會整身濕答答

尤其路上還有路人會開砲射擊，濺起的水花也是會把衣服弄溼

雖然這個九族文化村的西班牙海岸已經開放近五年的時間，但對於我來說真的是很新奇

在炎炎夏日想安全玩水，也可以來九族文化村西班牙海岸哦

店家/景點資訊

店家名稱：九族文化村-西班牙海岸

所在地址：555臺灣南投縣魚池鄉金天巷45號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-17:30

店家電話：0492895361 Google即時導航





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