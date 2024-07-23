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高雄市六龜區高雄六龜荖濃溪生態之旅：體驗品茗與自然的完美結合，六龜旅遊指南

2024-07-23 10:25:05 旅咖 人氣：24
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窩客好文

旅咖

發表篇數：96篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 六龜區

1.6K

當想到六龜，大家通常會聯想到寶來溫泉，但這裡有更多值得探索的地方。這次，我們來到了高雄六龜鄉進行踩線活動。高雄的天氣依然熱情如常。這次行程包括了新威森林公園的桃花心木步道十八羅漢山的生態走讀植物鑰匙圈DIY品茗茶以及荖濃大武壠族傳統文化體驗。這一天的行程充實而豐富，讓我們跟隨旅遊專家一起深入了解六龜的歷史與文化吧！

探索高雄六龜的自然美景

來桃花心木步道體驗森林浴

當我們來到桃花心木步道時，這個景點真的是旅咖第一次來。以前只是在旅遊手冊上看過，這裡的桃花心木真的很美，成排的樹木形成了一條長長的自然隧道，大約有2公里長。而且三月中(冬末春初)的時候，桃花心木的葉子會轉成黃色，這樣整條隧道變得很美喔，感覺走在隧道長廊，而且也很多遊客慕名而來這邊拍照。

照片由梓辰文化創造提供

這條桃花心木大道兩旁種了約1100棵桃花心木，也是新威森林公園的招牌景點喔！所以來這裡的遊客都會特地來這裡走走。走在這條隧道裡，真的可以用你的五感來完全感受森林的美妙。建議可以安排大約1小時的時間，好好享受這段寧靜又美麗的森林漫步喔！

走著走著，你就會來到茂林國家風景區管理處的新威遊客中心。這裡不只有多元展示空間和多媒體室，二樓還有紫斑蝶的展示資訊喔！走完了那條長達2公里的桃花心木大道後，如果感覺有些累了，不妨到遊客中心逛逛。在這裡，你可以享受微風拂面，聆聽鳥鳴，喝杯飲料，好好放鬆一下！

在這裡我了解到為什麼這個地方叫做六龜。原來，當荖濃溪河水漲潮時，河床上的六座大石頭會高於水面，從遠處看起來就像六隻烏龜停在河中。所以當地居民看到這個景象後，就簡稱這裡為「六龜」。另外一種說法是，這裡主要是平埔族大武壠族的居住地，他們稱這個地方為「LAKURI」，後來漢人把它翻譯成「六龜里」，所以就簡稱這裡為「六龜」。

知名甜點師，同時是六龜子弟的江舟航，這幾年一直在推廣六龜的食農教育與飲食教育。他本身也是甜點師，所以經常會帶領一些與甜點相關的行程。自日治時期以來，這裡的林業和農業開始發展。六龜有兩種重要的木資源，一種是金雞納樹，它可以提煉奎寧，奎寧能夠預防瘧疾。由於北、中部無法種植金雞納樹，京都帝國大學就在六龜建立了實驗林，並大量種植金雞納樹來提煉奎寧。

另一種重要的木資源是樟木，可以提煉出樟腦油、樟腦丸和腦砂腦砂是製作火藥的安定劑，當時日本人來南部是因為要進攻菲律賓，戰爭期間腦砂的經濟價值非常高。此外，樟腦丸可以防蟲、防潮，所以當時樟腦在六龜發展得非常興盛。

所以金雞納樹和樟木是六龜林業當時的經濟主軸，隨後觀光產業也逐漸發展起來，例如荖濃溪泛舟等活動。

照片由梓辰文化創造提供

GO~十八羅漢山的生態走讀

接下來，我們來到了十八羅漢山，準備邊騎車邊聽導覽解說。天氣真的非常熱，一罐原生山茶飲真的是透沁涼啊！這樣的安排讓我們在享受美景的同時，也能了解更多十八羅漢山的歷史與生態。

六龜區的十八羅漢山因為特殊的地形，位於荖濃溪旁，由多座圓錐狀的山脈組成，因此被稱為「台灣小桂林」。這裡也是六龜的地標之一，來高雄六龜一定要來這邊看看！

相傳，荖濃溪河裡有六隻烏龜興風作浪，擾亂了居民的安寧。後來，五隻烏龜各自進入五座隧道休息，但第六隻烏龜依然擾民。為了鎮壓第六隻烏龜，菩薩派遣十八羅漢前來，並指示居民開通第六個隧道，將第六隻烏龜安置在其中，終於換來了生活的平靜。因此，這裡被命名為「十八羅漢山」，這都只是傳說啦~~~

十八羅漢山其實不只十八座山，而是由大大小小約四十座直立的圓錐狀山脈組成的。十八羅漢山自然人文協會解說員阿木大哥說，十八羅漢山位於荖濃溪旁，以礫岩形成的獨立山頭和陡峭峽谷聞名。它與苗栗三義火炎山、南投雙冬九九峰、台東卑南小黃山並稱為台灣四大礫岩地景區。因為山形猶如火炎山，十八羅漢山也被稱為台灣三大火炎山之一。阿木大哥還把這裡的地質形成過程寫成了一首歌，真的非常特別，用唱的方式就能了解這裡的地質知識，唱一唱就能明白囉！

十八羅漢山地質歌
調寄：鐵獅玉玲瓏

地質是層層擱塔塔   故事就麥講呼恁聽
山會生山甘有影     親像有腳行過岸
對面沙石崩落山     溪水將它帶到這
大水輪來是大石     小水搬來是細沙
哪積哪沈低土脚     年久月深刷結燒活
年代大約百萬外     厚度至少有五六百
地牛翻身將伊舉     二隻水刀戈直直削
削出山頭嘎絕壁     十八羅漢是依ㄟ名

那麼，這樣的地形是如何形成的呢？阿木大哥解釋道，礫石層露出水面後，因引力的作用，一塊塊礫石層崩落，再加上下切侵蝕的影響，逐漸形成了一座座獨立的山頭。仔細看，真的能看到一層一層的，非常特別的景象。聽著這樣的解說，真的是非常有教育意義喔！

前面我們提到過，在日治時代，樟木的經濟價值非常高，為了運送樟木，當時開鑿了五座隧道。然而，第六座隧道是較晚開鑿的。前五座隧道一般人是不能進入的，需要特別申請才能參觀，而第六座隧道距離休息區比較近，一般旅客都可以看到。由於保存得很好，第六座隧道成為了一個熱門的觀光景點。

在這炎熱的天氣裡，一進到隧道，就能享受免費的冷氣。在十八羅漢山的六座隧道中，只有六號隧道保持最原始的樣貌，沒有使用水泥敷牆，所以你可以看到它最真實的面貌！

隧道裡面處處都是驚喜！阿木大哥告訴我們，在這裡可以觀察到造山運動、侵蝕作用以及風化作用留下的痕跡。特別是風化環，這是一種很神奇的現象。風化環形成於水從岩石周圍滲透進去後，礦物質慢慢氧化的過程，有點像樹木年輪的成長痕跡喔！

在隧道裡面有許多小洞洞，這次我們非常幸運，還看到了蝙蝠喔！

雖然六號隧道不算很長，但透過專業導覽解說，真的會有更深的體驗喔！如果沒有專業解說的陪伴，一般人可能只會把它當作普通的隧道而已。所以推薦找導覽解說，這樣可以更豐富你的旅行體驗！

這裡的自然生態真的非常豐富！阿木大哥在路邊直接介紹了黃荊，這種植物可以製作鹼粽耶！他說，將黃荊曬乾後燒成灰，再熬煮沉澱後就可以製成鹼水，取代傳統客家鹼粽中使用的鹼粉，這樣可以確保食品的安全性，因為這是最天然的方式喔！

在這裡，我們也學到了構樹如何分辨公母。沒有人告訴過你嗎？大自然真是處處都藏著寶藏啊！

照片由梓辰文化創造提供

在這裡，我嘗了一片酸藤的葉子，真的很神奇！剛咬下去時沒什麼感覺，但越嚼越酸，真的很特別！

照片由梓辰文化創造提供

來迄檳榔屋甲奔

聽完十八羅漢山的導覽後，時間也差不多到中午了，我想大家都飢腸轆轆了吧？接下來，我們來到了檳榔屋餐廳，要開始享用美食囉！

用餐環境還不錯，也很寬敞，無論是熱炒還是小火鍋這裡都有。不管人多人少，都可以在這裡舒適地用餐喔！

紹興醉雞 酥炸豆腐
川燙鮮蝦 蔥爆山豬肉
香橙糖醋排骨 破布子清蒸鱒魚
蟲草花菇菇雞湯
熱炒龍鬚菜 冰淇淋麻糬

我們點了一桌豐盛的七菜一湯一甜點，真的是非常飽足。每道菜都各有特色：紹興醉雞嫩滑，酥炸豆腐外酥內嫩，川燙鮮蝦Q彈鮮美，蔥爆山豬肉香濃多汁，香橙糖醋排骨甜中帶酸，破布子清蒸鱒魚鹹香鮮美，蟲草花菇菇雞湯清甜滋補，熱炒龍鬚菜清脆爽口，冰淇淋麻糬冰火兩重天的口感讓人回味無窮。每一道菜都讓人滿足，這樣的一餐真的是非常享受！

照片由梓辰文化創造提供

吃飽飯後，我們準備前往下一個景點啦！

六三十八植物鑰匙圈DIY

「六山十八」是由十八羅漢山自然人文協會營運的一個多功能平台，主要是為六龜地區打造出具有吸引力的旅遊路線，名字取的真好耶，剛好跟十八羅漢山對應！

除了旅遊，一樓還展示了許多當地的農特產品和文創商品。「六山十八」致力於推廣和行銷友善地方的小農產品，像是六龜獅山獨特的胡椒園、手工採摘的山茶和梅漿等。

接下來我們在「六山十八」要來體驗植物鑰匙圈DIY囉！其實很簡單，跟著老師一步一步做，很快就能完成！

今天我們要來DIY的是仿照菊花木葉子做的鑰匙圈！在開始之前，可以先欣賞一下菊花木和它的葉子，木頭部分真的很漂亮，非常適合拍照！

準備的材料有塑膠片以及鑰匙圈。

接著，可以使用簽字筆在塑膠片上畫出葉子的葉脈，這樣你可以根據自己的想法隨心所欲地創作，能讓你製作出獨一無二的鑰匙圈。

接著使用綠色簽字筆把葉片的地方塗滿顏色。

接著在葉片上面打一個洞。

接著使用熱風槍來烘乾葉片，使葉片縮小並變硬。

裝上鑰匙圈就完成啦！這植物鑰匙圈的製作過程非常簡單，只要跟著步驟來，不到幾分鐘就可以完成了。你可以看到菊花木的木質紋理和葉子的自然美，真的很適合拍照留念哦！

照片由梓辰文化創造提供

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每位製作的鑰匙圈都是獨一無二的喔，因為每個人的創作風格和手工技巧都不同，所以最後成品都會有各自的特色和個性。

來去欣園製茶喝喝茶

六龜的欣園製茶已經有超過40年的台灣原生山茶製作經驗，這裡是喜歡台灣山茶的好去處喔！在這裡可以品嚐到少見的台灣原生山茶，絕對讓你驚艷。

目前欣園製茶由第三代主理，徐盛暘先生掌舵，秉持著阿公傳承下來的自然農法。這裡的茶葉栽培管理始終堅持自然農法，依賴天然雨水作為主要水源，確保茶葉品質純淨自然。除了茶葉外，他們還精心打造了多樣化的山茶產品～

製茶的步驟確實很繁複，從採摘到最後的包裝，中間還有萎凋、浪菁、炒菁、揉稔和烘乾等步驟，真是一個辛苦的過程呢！不過，如果你只是想品茗享受，那就不必親自動手了，直接來欣園製茶喝一杯香濃的台灣山茶吧！

除了製茶的繁瑣工序，品茗茶也有一套專業的SOP流程呢！一般在家裡我們可能只會簡單地泡茶，沒太多儀式感。但在欣園製茶，你可以體驗到完整的品茗流程，從茶具準備到品嚐每一口茶湯，都充滿了儀式感。這裡非常適合來體驗一次完整的品茗過程，讓你更深入了解茶文化的精髓。

徐盛暘先生也是一位合格的品茗師喔。你有沒有覺得專業人士泡的茶總是特別好喝呢？推薦你來這裡親自體驗一下，由徐盛暘先生親手泡出的茶，感受真正的台灣山茶風味，絕對會讓你難忘！

其實，茶的副產品非常多樣化，像是茶葉蛋、茶蛋糕等。最厲害的是，欣園製茶還把茶製成冰淇淋，有台灣原生種紅茶和原生種山茶兩種口味，堪稱欣園製茶的哈根達斯。來這裡一定要嘗試這些特別的茶冰淇淋，絕對讓你回味無窮！

門市這邊還有很多茶相關的禮盒可以購買喔！如果你是茶愛好者，不妨順便選幾款回家慢慢品嚐。這些精美的茶禮盒也非常適合送禮，讓更多人品味到台灣山茶的獨特風味。

照片由梓辰文化創造提供

在欣園製茶的體驗非常難忘，從繁瑣的製茶過程到品茗茶的專業流程，每一步都充滿了對茶葉的敬意。徐盛暘先生的泡茶技藝更是讓人驚嘆，茶香四溢，回味無窮。特別推薦茶冰淇淋，台灣原生種紅茶和山茶口味的結合，令人驚喜。

平埔原住民/荖濃大武壠族文化習俗體驗

接著我們要來體驗平埔族群文化，綁頭布和學習傳統舞蹈啦！在開始之前，可以看到荖濃文化工作室的韋騰雅老師全身上下的行頭，這就是大武壠族的傳統服裝，完全是一針一線繡出來的，連這個小包包都要花超過一個月的時間製作呢！每個細節都展示了工藝的精湛和對文化的尊重。這樣的文化體驗，不僅有趣，還能讓人更深入了解大武壠族的傳統和歷史。

現場還展示了很多平埔族群當時使用的器具，讓你更深入了解他們的生活方式。看到這些歷史遺物，彷彿回到了過去，感受平埔族的日常。是不是很想親自體驗一下呢？

攝影師兼地誌學家、旅遊探險家及作家等多重身分的約翰·湯姆生（John Thomson）在旅行途中從甲仙經過荖濃，再到六龜，他捕捉的影像將台灣平埔族群的文化展現給全世界。透過他的鏡頭，我們可以看到當時平埔族群的服飾、住宅、捕魚狩獵的場景以及日常生活的風貌。在這裡，你也可以探索更多相關的資訊喔！

大武壠族人在早年上山砍材時，會就地取材手作「柴舉」，方便將木材背下山。這項古老的生活技藝如今幾乎被遺忘。製作柴舉時，通常會挑選羅氏鹽膚木，而且必須是「Y」字型的木材，才能符合製作要求。

羅氏鹽膚木是早期的鹽巴。

桂竹菸斗是一種以桂竹製成的舊式煙斗，通常比較長、比較粗，早期幾乎是耆老的象徵之一。

照片由梓辰文化創造提供

其實綁頭巾沒有固定的步驟，只要能牢牢地固定在頭上就行啦！每個人可以依自己的方式綁出獨特的風格，這也是平埔族文化的一部分。綁好頭巾後，整個人都充滿了傳統的氣息，這樣的體驗既有趣又有深度。

最後，我們跟著潘鳳英耆老一起跳傳統舞蹈。據說，以前跳舞前要先喝一杯，這樣才能真正體會到那種歡樂的氛圍！聽起來是不是很想試試看呢？如果你喜歡探索古老文化，不妨跟著荖濃文化工作室，一起走一趟，探索大武壠族的往日風華。這段旅程絕對會讓你感受到傳統文化的魅力！

照片由梓辰文化創造提供

在體驗平埔族群文化的過程中，我深刻感受到他們豐富多彩的傳統和獨特的生活方式。從他們精湛的製作工藝到日常生活的每一個細節，都展現了對自然的深刻理解和無比的尊重。這次體驗讓我更珍惜文化的多樣性和歷史的豐富內涵。

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