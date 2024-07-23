當想到六龜，大家通常會聯想到寶來溫泉，但這裡有更多值得探索的地方。這次，我們來到了高雄六龜鄉進行踩線活動。高雄的天氣依然熱情如常。這次行程包括了新威森林公園的桃花心木步道、十八羅漢山的生態走讀、植物鑰匙圈DIY、品茗茶以及荖濃大武壠族傳統文化體驗。這一天的行程充實而豐富，讓我們跟隨旅遊專家一起深入了解六龜的歷史與文化吧！

探索高雄六龜的自然美景

來桃花心木步道體驗森林浴

當我們來到桃花心木步道時，這個景點真的是旅咖第一次來。以前只是在旅遊手冊上看過，這裡的桃花心木真的很美，成排的樹木形成了一條長長的自然隧道，大約有2公里長。而且三月中(冬末春初)的時候，桃花心木的葉子會轉成黃色，這樣整條隧道變得很美喔，感覺走在隧道長廊，而且也很多遊客慕名而來這邊拍照。

照片由梓辰文化創造提供

這條桃花心木大道兩旁種了約1100棵桃花心木，也是新威森林公園的招牌景點喔！所以來這裡的遊客都會特地來這裡走走。走在這條隧道裡，真的可以用你的五感來完全感受森林的美妙。建議可以安排大約1小時的時間，好好享受這段寧靜又美麗的森林漫步喔！

走著走著，你就會來到茂林國家風景區管理處的新威遊客中心。這裡不只有多元展示空間和多媒體室，二樓還有紫斑蝶的展示資訊喔！走完了那條長達2公里的桃花心木大道後，如果感覺有些累了，不妨到遊客中心逛逛。在這裡，你可以享受微風拂面，聆聽鳥鳴，喝杯飲料，好好放鬆一下！

在這裡我了解到為什麼這個地方叫做六龜。原來，當荖濃溪河水漲潮時，河床上的六座大石頭會高於水面，從遠處看起來就像六隻烏龜停在河中。所以當地居民看到這個景象後，就簡稱這裡為「六龜」。另外一種說法是，這裡主要是平埔族大武壠族的居住地，他們稱這個地方為「LAKURI」，後來漢人把它翻譯成「六龜里」，所以就簡稱這裡為「六龜」。

知名甜點師，同時是六龜子弟的江舟航，這幾年一直在推廣六龜的食農教育與飲食教育。他本身也是甜點師，所以經常會帶領一些與甜點相關的行程。自日治時期以來，這裡的林業和農業開始發展。六龜有兩種重要的木資源，一種是金雞納樹，它可以提煉奎寧，奎寧能夠預防瘧疾。由於北、中部無法種植金雞納樹，京都帝國大學就在六龜建立了實驗林，並大量種植金雞納樹來提煉奎寧。

另一種重要的木資源是樟木，可以提煉出樟腦油、樟腦丸和腦砂。腦砂是製作火藥的安定劑，當時日本人來南部是因為要進攻菲律賓，戰爭期間腦砂的經濟價值非常高。此外，樟腦丸可以防蟲、防潮，所以當時樟腦在六龜發展得非常興盛。

所以金雞納樹和樟木是六龜林業當時的經濟主軸，隨後觀光產業也逐漸發展起來，例如荖濃溪泛舟等活動。

照片由梓辰文化創造提供

GO~十八羅漢山的生態走讀

接下來，我們來到了十八羅漢山，準備邊騎車邊聽導覽解說。天氣真的非常熱，一罐原生山茶飲真的是透沁涼啊！這樣的安排讓我們在享受美景的同時，也能了解更多十八羅漢山的歷史與生態。

六龜區的十八羅漢山因為特殊的地形，位於荖濃溪旁，由多座圓錐狀的山脈組成，因此被稱為「台灣小桂林」。這裡也是六龜的地標之一，來高雄六龜一定要來這邊看看！

相傳，荖濃溪河裡有六隻烏龜興風作浪，擾亂了居民的安寧。後來，五隻烏龜各自進入五座隧道休息，但第六隻烏龜依然擾民。為了鎮壓第六隻烏龜，菩薩派遣十八羅漢前來，並指示居民開通第六個隧道，將第六隻烏龜安置在其中，終於換來了生活的平靜。因此，這裡被命名為「十八羅漢山」，這都只是傳說啦~~~

十八羅漢山其實不只十八座山，而是由大大小小約四十座直立的圓錐狀山脈組成的。十八羅漢山自然人文協會解說員阿木大哥說，十八羅漢山位於荖濃溪旁，以礫岩形成的獨立山頭和陡峭峽谷聞名。它與苗栗三義火炎山、南投雙冬九九峰、台東卑南小黃山並稱為台灣四大礫岩地景區。因為山形猶如火炎山，十八羅漢山也被稱為台灣三大火炎山之一。阿木大哥還把這裡的地質形成過程寫成了一首歌，真的非常特別，用唱的方式就能了解這裡的地質知識，唱一唱就能明白囉！

十八羅漢山地質歌 調寄：鐵獅玉玲瓏 地質是層層擱塔塔 故事就麥講呼恁聽 山會生山甘有影 親像有腳行過岸 對面沙石崩落山 溪水將它帶到這 大水輪來是大石 小水搬來是細沙 哪積哪沈低土脚 年久月深刷結燒活 年代大約百萬外 厚度至少有五六百 地牛翻身將伊舉 二隻水刀戈直直削 削出山頭嘎絕壁 十八羅漢是依ㄟ名

那麼，這樣的地形是如何形成的呢？阿木大哥解釋道，礫石層露出水面後，因引力的作用，一塊塊礫石層崩落，再加上下切侵蝕的影響，逐漸形成了一座座獨立的山頭。仔細看，真的能看到一層一層的，非常特別的景象。聽著這樣的解說，真的是非常有教育意義喔！

前面我們提到過，在日治時代，樟木的經濟價值非常高，為了運送樟木，當時開鑿了五座隧道。然而，第六座隧道是較晚開鑿的。前五座隧道一般人是不能進入的，需要特別申請才能參觀，而第六座隧道距離休息區比較近，一般旅客都可以看到。由於保存得很好，第六座隧道成為了一個熱門的觀光景點。

在這炎熱的天氣裡，一進到隧道，就能享受免費的冷氣。在十八羅漢山的六座隧道中，只有六號隧道保持最原始的樣貌，沒有使用水泥敷牆，所以你可以看到它最真實的面貌！

隧道裡面處處都是驚喜！阿木大哥告訴我們，在這裡可以觀察到造山運動、侵蝕作用以及風化作用留下的痕跡。特別是風化環，這是一種很神奇的現象。風化環形成於水從岩石周圍滲透進去後，礦物質慢慢氧化的過程，有點像樹木年輪的成長痕跡喔！

在隧道裡面有許多小洞洞，這次我們非常幸運，還看到了蝙蝠喔！

雖然六號隧道不算很長，但透過專業導覽解說，真的會有更深的體驗喔！如果沒有專業解說的陪伴，一般人可能只會把它當作普通的隧道而已。所以推薦找導覽解說，這樣可以更豐富你的旅行體驗！

這裡的自然生態真的非常豐富！阿木大哥在路邊直接介紹了黃荊，這種植物可以製作鹼粽耶！他說，將黃荊曬乾後燒成灰，再熬煮沉澱後就可以製成鹼水，取代傳統客家鹼粽中使用的鹼粉，這樣可以確保食品的安全性，因為這是最天然的方式喔！

在這裡，我們也學到了構樹如何分辨公母。沒有人告訴過你嗎？大自然真是處處都藏著寶藏啊！

照片由梓辰文化創造提供

在這裡，我嘗了一片酸藤的葉子，真的很神奇！剛咬下去時沒什麼感覺，但越嚼越酸，真的很特別！

照片由梓辰文化創造提供

來迄檳榔屋甲奔

聽完十八羅漢山的導覽後，時間也差不多到中午了，我想大家都飢腸轆轆了吧？接下來，我們來到了檳榔屋餐廳，要開始享用美食囉！

用餐環境還不錯，也很寬敞，無論是熱炒還是小火鍋這裡都有。不管人多人少，都可以在這裡舒適地用餐喔！

紹興醉雞 酥炸豆腐 川燙鮮蝦 蔥爆山豬肉 香橙糖醋排骨 破布子清蒸鱒魚 蟲草花菇菇雞湯 熱炒龍鬚菜 冰淇淋麻糬

我們點了一桌豐盛的七菜一湯一甜點，真的是非常飽足。每道菜都各有特色：紹興醉雞嫩滑，酥炸豆腐外酥內嫩，川燙鮮蝦Q彈鮮美，蔥爆山豬肉香濃多汁，香橙糖醋排骨甜中帶酸，破布子清蒸鱒魚鹹香鮮美，蟲草花菇菇雞湯清甜滋補，熱炒龍鬚菜清脆爽口，冰淇淋麻糬冰火兩重天的口感讓人回味無窮。每一道菜都讓人滿足，這樣的一餐真的是非常享受！

照片由梓辰文化創造提供

吃飽飯後，我們準備前往下一個景點啦！

六三十八植物鑰匙圈DIY

「六山十八」是由十八羅漢山自然人文協會營運的一個多功能平台，主要是為六龜地區打造出具有吸引力的旅遊路線，名字取的真好耶，剛好跟十八羅漢山對應！

除了旅遊，一樓還展示了許多當地的農特產品和文創商品。「六山十八」致力於推廣和行銷友善地方的小農產品，像是六龜獅山獨特的胡椒園、手工採摘的山茶和梅漿等。

接下來我們在「六山十八」要來體驗植物鑰匙圈DIY囉！其實很簡單，跟著老師一步一步做，很快就能完成！

今天我們要來DIY的是仿照菊花木葉子做的鑰匙圈！在開始之前，可以先欣賞一下菊花木和它的葉子，木頭部分真的很漂亮，非常適合拍照！

準備的材料有塑膠片以及鑰匙圈。

接著，可以使用簽字筆在塑膠片上畫出葉子的葉脈，這樣你可以根據自己的想法隨心所欲地創作，能讓你製作出獨一無二的鑰匙圈。

接著使用綠色簽字筆把葉片的地方塗滿顏色。

接著在葉片上面打一個洞。

接著使用熱風槍來烘乾葉片，使葉片縮小並變硬。

裝上鑰匙圈就完成啦！這植物鑰匙圈的製作過程非常簡單，只要跟著步驟來，不到幾分鐘就可以完成了。你可以看到菊花木的木質紋理和葉子的自然美，真的很適合拍照留念哦！

照片由梓辰文化創造提供

由左而右水瓶鯨魚、安琪拉夜未眠的百寶盒、Fresa’s Time Machine 覓秘食。小旅行 、菓子の幸福週記、旅咖543趴趴走、廣信旅行社高雄分公司

每位製作的鑰匙圈都是獨一無二的喔，因為每個人的創作風格和手工技巧都不同，所以最後成品都會有各自的特色和個性。

來去欣園製茶喝喝茶

六龜的欣園製茶已經有超過40年的台灣原生山茶製作經驗，這裡是喜歡台灣山茶的好去處喔！在這裡可以品嚐到少見的台灣原生山茶，絕對讓你驚艷。

目前欣園製茶由第三代主理，徐盛暘先生掌舵，秉持著阿公傳承下來的自然農法。這裡的茶葉栽培管理始終堅持自然農法，依賴天然雨水作為主要水源，確保茶葉品質純淨自然。除了茶葉外，他們還精心打造了多樣化的山茶產品～

製茶的步驟確實很繁複，從採摘到最後的包裝，中間還有萎凋、浪菁、炒菁、揉稔和烘乾等步驟，真是一個辛苦的過程呢！不過，如果你只是想品茗享受，那就不必親自動手了，直接來欣園製茶喝一杯香濃的台灣山茶吧！

除了製茶的繁瑣工序，品茗茶也有一套專業的SOP流程呢！一般在家裡我們可能只會簡單地泡茶，沒太多儀式感。但在欣園製茶，你可以體驗到完整的品茗流程，從茶具準備到品嚐每一口茶湯，都充滿了儀式感。這裡非常適合來體驗一次完整的品茗過程，讓你更深入了解茶文化的精髓。

徐盛暘先生也是一位合格的品茗師喔。你有沒有覺得專業人士泡的茶總是特別好喝呢？推薦你來這裡親自體驗一下，由徐盛暘先生親手泡出的茶，感受真正的台灣山茶風味，絕對會讓你難忘！

其實，茶的副產品非常多樣化，像是茶葉蛋、茶蛋糕等。最厲害的是，欣園製茶還把茶製成冰淇淋，有台灣原生種紅茶和原生種山茶兩種口味，堪稱欣園製茶的哈根達斯。來這裡一定要嘗試這些特別的茶冰淇淋，絕對讓你回味無窮！

門市這邊還有很多茶相關的禮盒可以購買喔！如果你是茶愛好者，不妨順便選幾款回家慢慢品嚐。這些精美的茶禮盒也非常適合送禮，讓更多人品味到台灣山茶的獨特風味。

照片由梓辰文化創造提供

在欣園製茶的體驗非常難忘，從繁瑣的製茶過程到品茗茶的專業流程，每一步都充滿了對茶葉的敬意。徐盛暘先生的泡茶技藝更是讓人驚嘆，茶香四溢，回味無窮。特別推薦茶冰淇淋，台灣原生種紅茶和山茶口味的結合，令人驚喜。

平埔原住民/荖濃大武壠族文化習俗體驗

接著我們要來體驗平埔族群文化，綁頭布和學習傳統舞蹈啦！在開始之前，可以看到荖濃文化工作室的韋騰雅老師全身上下的行頭，這就是大武壠族的傳統服裝，完全是一針一線繡出來的，連這個小包包都要花超過一個月的時間製作呢！每個細節都展示了工藝的精湛和對文化的尊重。這樣的文化體驗，不僅有趣，還能讓人更深入了解大武壠族的傳統和歷史。

現場還展示了很多平埔族群當時使用的器具，讓你更深入了解他們的生活方式。看到這些歷史遺物，彷彿回到了過去，感受平埔族的日常。是不是很想親自體驗一下呢？

攝影師兼地誌學家、旅遊探險家及作家等多重身分的約翰·湯姆生（John Thomson）在旅行途中從甲仙經過荖濃，再到六龜，他捕捉的影像將台灣平埔族群的文化展現給全世界。透過他的鏡頭，我們可以看到當時平埔族群的服飾、住宅、捕魚狩獵的場景以及日常生活的風貌。在這裡，你也可以探索更多相關的資訊喔！

大武壠族人在早年上山砍材時，會就地取材手作「柴舉」，方便將木材背下山。這項古老的生活技藝如今幾乎被遺忘。製作柴舉時，通常會挑選羅氏鹽膚木，而且必須是「Y」字型的木材，才能符合製作要求。

羅氏鹽膚木是早期的鹽巴。

桂竹菸斗是一種以桂竹製成的舊式煙斗，通常比較長、比較粗，早期幾乎是耆老的象徵之一。

照片由梓辰文化創造提供

其實綁頭巾沒有固定的步驟，只要能牢牢地固定在頭上就行啦！每個人可以依自己的方式綁出獨特的風格，這也是平埔族文化的一部分。綁好頭巾後，整個人都充滿了傳統的氣息，這樣的體驗既有趣又有深度。

最後，我們跟著潘鳳英耆老一起跳傳統舞蹈。據說，以前跳舞前要先喝一杯，這樣才能真正體會到那種歡樂的氛圍！聽起來是不是很想試試看呢？如果你喜歡探索古老文化，不妨跟著荖濃文化工作室，一起走一趟，探索大武壠族的往日風華。這段旅程絕對會讓你感受到傳統文化的魅力！

照片由梓辰文化創造提供

在體驗平埔族群文化的過程中，我深刻感受到他們豐富多彩的傳統和獨特的生活方式。從他們精湛的製作工藝到日常生活的每一個細節，都展現了對自然的深刻理解和無比的尊重。這次體驗讓我更珍惜文化的多樣性和歷史的豐富內涵。

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