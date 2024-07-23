這幾年在外旅遊，一直有感受到飯店、民宿，越來越朝著環保永續的方向前進，旅宿不再提供一次性備品，提倡旅人自行攜帶備品，床單、毛巾也不會再每天主動更換，節能省碳的綠色永續旅行正流行。七月開始是台灣暑假的旅遊旺季，台東各大旅宿業者響應了台東縣政府推動永續觀光推動的 SDGs Inn (Sustainable Development Goals) 永續觀光發展計畫，邀請遊客們 Visit Our Taitung 一起體驗台東的美，一共有三十家旅宿業者入圍，入圍的業者大多都有採用節電、節能、省水設備，還有使用當地食材以及推廣原住民文化，與台東在地特色做結合，販售當地特色農產以及手工藝製品，讓旅人們在盡情享受台東大山大海壯麗美景之餘，也能感受到台東推動永續觀光的用心，大家可以上Visit Our Taitung 網站，有更詳細的永續觀光計畫介紹唷！

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台東永續旅宿

1. 台東桂田喜來登酒店

萬豪集團旗下台東第一家五星級渡假酒店，從台南起家的桂田集團，以「桂田心、在地情」的經營初衷，在台東繼續延續這這份理念永續傳承。台東桂田喜來登酒店座落於熱鬧的台東市區，距離鐵花村也不遠僅需步行七分鐘，地理位置優越，五星級飯店設備齊全，不論是住宿、商務或者是餐飲都非常有水準，有多種房型可選擇，還有長期住宿專案可以好好的漫遊台東。餐飲選用台東新鮮在地食材，使用可循使用的餐具，並與在地藝術家合作，支持在地文化產業發展，來到台東桂田喜來登酒店，不僅僅是可以體驗的五星飯店的豪華度假享受，更能體驗的對於永續觀光的用心。

2.日暉國際渡假村

池上日暉國際渡假村座落於花東縱谷中心，鄰近伯朗大道及天堂路。連續二年獲選為全台最美飯店及國際特色旅宿的殊榮。距離池上火車站只需要五分鐘的車程，交通便利，地理位置優越，並擁有五星評等及溫泉標章認證。渡假村客房點心以及沐浴香氛備品，皆使用台東在地品牌，並且陸續加裝節能設備，實際落實節能環保永續觀光的理念。來到日暉國際渡假村，盡享溫泉、稻香、森林浴的愜意假期。

3. 雲舍 Cloud Zen

隱身於台東鹿野鄉間的雲舍民宿，簡約質樸風格並秉持著慢食精神，除了自家栽種製作的香草茶，也盡可能運用在地食材，提供純蔬食餐點，在這住宿謝絕一切葷食入內，不提供一次性用品，並且使用環境友善的洗沐用品，照顧好每一位訪客也照顧地球。民宿內還有貓貓狗狗作陪，房間數僅有三間，提供給想安靜休息的旅人，也可預約靜心體驗，讓身心靈都沈澱下來，是可以好好享受靜謐旅行的好選擇。

4. 池上民宿 莊稼熟了

台東池上風格獨特的老屋田野旅宿莊稼熟了，建築使用大量木材以及藤蔓，將山巒田野美景融合進建築設計裡，民宿座落於伯朗大道、天堂路旁，稻子成熟時更是最美的時刻，可以眺望800公頃黃金稻浪以及南橫山景，壯麗美景盡收眼底。早餐使用在地食材，不使用一次性餐具，並獲得環保旅店的認證。提供旅人們體驗農事及蔬果採摘、野炊製作活動，讓繁忙的城市人難得體驗農忙時的田間野趣，樂活田野生活可以在這感受得到。

5. 有點田民宿

距離台東關山火車站僅十分鐘車程，鄰近關山自行車道與親水公園，位於關山鎮最精華的地段，交通十分便利，並且提供免費自行車租借、接駁的服務，可以讓旅人們輕鬆暢遊關山鎮美景，民宿主人熱情好客，滿滿人情味，還會貼心的主動提供旅客服務及建議。民宿也相當適合親子客群入住，備有親子溜滑梯，環境質樸乾淨，全館不使用一次性用品，以及遠端冷氣節能、定時器空款等設備，推動永續觀光不遺餘力，另外還有獲得服務品質、友善運動賽事、樂齡親善環境、特色旅宿等認證唷！

6. 茶田關舍民宿貳館

位於台東關山鎮的茶田關舍民宿貳館，是觀光局認證的好客民宿。男主人有著建築背景，返鄉後在老家後方一磚一瓦親手打造兩棟現代風格的建築，分別是茶田關舍民宿及茶田關舍貳館，客房空間寬敞舒適，山景房可看到群山稻浪，民宿亦有附遊戲空間的親子房，嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋等設備一應俱全，是關山少有的親子友善民宿。為了推動永續觀光的理念，全館不使用一次性備品，餐具都是可重複利用的容器。

晨間女主人親手製作無菜單早餐，使用在地食材及當季時蔬，以最短的食物里程為考量，為的就是讓旅客吃到最新鮮的味道，入住當天還有四宮格迎賓下午茶點可以享用喔！

7. 陽光滿屋民宿

陽光滿屋民宿現代古典式的暖暖鵝黃色建築外觀，有如地中海邊的整體走的是南歐鄉村風格，建築使用在地建材以及自然素材，室內還有著地中海式大片窗戶設計，採光良好，讓空間內每個角落都能感受到自然陽光灑落。一旁步行五分鐘的距離就是台東森林公園以及海濱公園，可以在這散步、看海、觀星、騎自行車，台東森林公園內還有一處因潮汐而自然形成的自然湖泊「琵琶湖」，湖水清澈見底，天氣好時加上藍天倒映，有如置身歐洲莊園，悠閒慢活的度假時光非常愜意。館內無提供一次性用品，入住提供免費的本地茶農所製作的紅烏龍、清香烏龍茶包，讓南來北往的遊客們，也能品嚐到台東在地紅烏龍茶的甘醇風味。

8. 歐拉民宿

歐拉民宿距離台東火車站步行五分鐘就到，要前往台東各處景點交通十分便利，設有2~6人多種房型選擇，每間套房的裝潢佈置都不盡相同，大片落地窗自然採光，光線充足明亮，溫暖舒適的木質地板，民宿內還有提供孩童遊戲區以及親子手作課程，帶著小朋友來到歐拉民宿，可以立刻開啟渡假模式。民宿內加裝了遠端智能節電APP、冷水回收再利用系統，除此之外還有節水設備、太陽能以及空調遠端設備，節省能源、減少碳排放不遺餘力，餐食方面還使用自家栽種蔬菜做為餐食，更實現了生態永續環保的理念。

9. 禾風新棧度假飯店

座落於台東火車站前，地理位置優越，一房一景坐擁山海美景，房間空間12坪起，飯店內休閒設施齊全，有絕美無邊際泳池，親子禾童樂園、氣墊城堡、全台唯一氣墊賽車甩尾飄移，以及銀髮族可在雲端健身房伸展筋骨、享受頂級按摩沙發的紓壓療程。飯店內設有飲水機，鼓勵旅客自備環保杯循環使用，不提供瓶裝礦泉水，確保環境永續發展，節能省水續住期間不會主動更換床單，並使用在地產品紅烏龍，還有回收咖啡渣製成的永續拖鞋、環保杯，飯店不使用一次性備品，旅人需自備牙膏牙刷，並將責任旅人永續旅行的觀念推廣分享給每位旅客，以期實踐至每一次旅行中。

10. 拉芬朵兒民宿

拉芬朵兒民宿位於台東火車站附近，主人別出心裁佈置，整體悠閒度假感十足，更獲得好客民宿獎章、銅級環保標章、ISQM國際服務品質認證、MFS健康照護友善職場（旅宿）認證、FTH友善鐵人旅宿認證等多項認證。拉芬朵兒民宿距離觀光景點相當近，台東森林公園、卑南遺址公園、史前博物館、鐵花村，都在10分鐘車程內。來包棟住宿的旅客，還能在民宿的前庭烤肉、唱歌、打麻將等，盡情享受和家人、三五好友歡聚的快樂時光。全館未使用一次性備品，樓梯走道採用感應燈泡節約能源，積極響應永續理念。

11. 木木宿宿

位於台東市區外圍，開車至熱鬧的台東市中心也僅需六分鐘的車程，周圍是讓人放鬆身心的靜憩田園景色，稻米成熟時還可看到金色稻浪美景，民宿備有停車場且建築設計具有現代感，木木宿宿因採綠建築設計，空間規劃不適合幼童，故無接待未成年旅客，提倡綠色旅遊，倡導優先使用低碳交通工具，並備有電動車充電樁。為了環境永續發展，使用遠端智能節電APP，且民宿內提供台東在地茶包與免費零食，不以商業利益為目標，努力實踐永續觀光理念

12. 自由之丘民宿

自由之丘民宿位於台東市區，鄰近鐵花村、微光集、正氣路觀光夜市、海濱公園、森林公園等觀光景點，民宿周圍好停車是優點，是親子友善也是寵物友善旅宿，客房風格日系簡約，整潔乾淨，舒適溫馨，民宿主人精通英日語，自由之丘支持環保永續發展計畫，提倡節能減碳，不主動提供一次性備品，民宿內備有非一次性餐具、碗盤，可供旅人使用，自由之丘民宿還獲得觀光局好客民宿標章以及ISQM國際服務品質、友善鐵人、親善Long Stay、健康照護友善旅宿等國際特色旅宿認證。

13.緣羊軒民宿

緣羊軒民宿位於台東市區，距離各個景點皆約十分鐘的車程就到，地理位置方便，房間佈置如同取名一樣，每間房間都有專屬羊咩咩油畫，獨特又帶有童趣。民宿致力於永續觀光的推動，包含不使用一次性產品、使用環保成分洗滌用品、使用在地食材及推動遊程，提供在地迎賓果茶支持永續行動，民宿內處處可見用心手寫的永續行動提醒小卡，提醒旅人們環境永續發展的重要。民宿獲頒好客民宿、環保標章、ISQM國際特色旅宿等認證唷！

節能減碳環境友善的永續觀光已漸漸為主流趨勢，打造低碳的旅遊環境與觀光產業就從台東開始，大家有計畫到台東旅遊的話，推薦可以參考