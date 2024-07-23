繡球花季的尾端，許家茶園的微浪漫！

梅山鄉有許多的茶園，每座茶園隨著地型而有著不同面貌，許家茶園有繡球花也是臨時發現，心理嘀咕繡球花也該謝了吧！但反正來了，就到處走走！

許家茶園民宿露營區

嘉義縣梅山鄉瑞里村74號



到訪「許家茶園」的時候，看著他們正在製茶，看似有自己的茶廠，跟他們借了停車場，他們不但很客氣，還把遮陽簾給開到能為我們車子遮陽的位置，向他們了解目前繡球花的花況，怎麼去等等，讓我對許家茶園充滿好印象，加上昨日阿漢的家的熱情，覺得梅山鄉的居民們都好親切啊！一定要好好向大家推薦一下！

許家茶園地型不像瑞峰1314那麼居高臨下，但卻像個小森林般的樣貌存在，搭著「繡球花的林道」與延伸至「綠色隧道」，走走看看大半天是可以的！

入口處的繡球花為數不多，但整顆飽滿的花況看起來還是很美呀！

花期雖過仍新鮮著～

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茶聚x藍色小精靈x繡球花的浪漫邂逅！

這次帶著茶聚與藍色小精靈的週邊上山玩，藍色小精靈公仔杯、便當袋(完售)、藍色小精靈杯提袋們一同入境真好看！

早上，阿漢的家老闆還丟了茶葉在我杯裡請我喝，是可以冷泡的綠茶，聽他說，好的茶葉不會讓人睡不著與心悸！這泡茶真的到了晚上喝也還不會苦澀！

這林道目前只剩綠葉，若是繡球花開時，與茶園會是非常美麗的組合！

時間還很多，我們慢慢往裡頭走！

這裡再往前走會接到「梅山竹林綠色隧道」，剛有聽居民與旅客聊到竹林綠色隧道，許家茶園也可以走路到達，但那群旅客是選擇直接開車到綠色隧道路口，原以為散步要走很遠，其實還蠻快就到了！

認真走，就能看到最美的風景！

走過一段小竹林，沒想到剛居民說再繞下去的繡球花會比較多應該就是在說這裡了，而且花很新鮮飽滿，紫、黃、藍綠潮變拍起來真是浪漫！

沒想到今年有機會見到繡球花本人，真是開心！

藍色小精靈公仔杯身是老爹帶著藍精靈奔跑的圖案，以簡潔白藍色為主，好CUTE～

這裡好好拍，照片又捨不得刪啦～

接近中午時分，遇到了岔路，我們往右邊的竹林綠色隧道走，感覺蠻消暑的山林，但因為我們預約了一點的午餐，也因此沒有再往下走，我猜這個路口應該是竹林綠色隧道的尾端吧！

梅山竹林綠色隧道，消暑的好地方！

是說，認識梅山鄉之後，真的會愛上他，原以為只有太平雲梯，原來還有這些美景存在，附近還有吊橋、瀑布幾個地標我還想去，幾天幾夜應該玩不完，之後來找女兒就知道能往哪兒跑了！

不過就一小段路口，就這麼好拍了，台灣的竹林走起來也是漂漂亮亮的，不同在日本直立立竹林的感覺，夏天就是適合往山林跑啊～



阿婗快門下的照片真不好挑，每張都好喜歡，一年度跟婗爸的合照大概就這些了吧！

帶著藍色小精靈旅行告一段落了，藍精靈真的帶我回憶到種種小時候，不過30幾年間的事，但生活環境變了好多，科技的進步讓我們幾乎忘了單純的美好，每天資訊曝棚，靜下心來，藉由療癒小物安撫心靈，就像藍精靈快樂單純的靈魂般，面對任何困難總能迎刃而解！



若是從竹林綠色隧道的主要入口進來，也能從這裡往許家茶園的方向去走走！

許家茶園除了民宿，還有露營區，環境整潔度看起來很不錯，當天，二處的營地都是滿的，客人正在收帳，喜歡露營的朋友可以參考看看唷！



希望我們都不要因為複雜的世界，擾亂原本單純的心靈，每個人心中都有個孩子，好好善待那分屬於自己的靈魂！

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