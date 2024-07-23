說到沖繩自由行，沖繩的美國村幾乎是每個遊客都會安排到行程必去的沖繩景點，而且它的位置就靠近沖繩中部，也靠近海邊，不論往南還是往北都很方便。美國村這麼大，到底有哪些東西值得看、值得玩？現在就跟著小編一起去探索吧！

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沖繩美國村由來

首先相信大家一定會很好奇：日本為什麼會有「美國村」？美國村由來是什麼？

是這樣的，由於沖繩在第二次世界大戰後，美軍曾經在這裡紮營，即使後來已經離開，但周邊還是留有很多美式設施和居民。所以後來就慢慢規劃成一個美國文化園區，逐漸演變成現今的美國村。

美國村的佔地面積非常廣，據說有東京巨蛋的5倍大，裡面有13座購物商城、兩家飯店、電影院、餐廳等各式各樣娛樂設施，想要全部逛完搞不好一天都還不夠！

雖然看起來好像很複雜，不過美國村其實還是有區域性的，所以接下來小編就幫大家做個詳細的分區介紹，分別是已拆除的摩天輪區、America Depot、Depot Island，以及AEON 購物中心四大區域。

沖繩美國村分區介紹｜摩天輪區（已拆除）

這張照片已經成為迴響，因為美國村最廣為人知的地標摩天輪已經在2022年9月拆除，之後預計會改建成觀光飯店，所以想看沖繩摩天輪的大家，現在也只能從照片裡回憶了！

沖繩美國村分區介紹｜American Depot

若要說美國村裡面最「美國」風格的區域，小編一定會投給American Depot。American Depot又細分成A、B、C三區，分別是A區的磚紅色外牆的建築，B區的小吃商店街，以及C區的SOHO百貨。這邊有非常多美食與小吃，路邊也有不少露天咖啡廳，傍晚時氣氛更美，一定要來感受一下美式浪漫風格。

A區

American Depot的A區主要以販售美國潮流商品為主，兩層樓的建築裡賣著潮T、美國徽章、車牌、帽子圍巾等美式風格的衣著配件。由於位在大路口旁，也是大家走進美國村時第一個會遇到的購物商場，因此人潮從來沒有停過。

B區

逛累了A區，想要停下來小歇一下的話，B區的小吃商店街會是你的首選。這裡有很多美式小吃，像是塔可飯、熱狗、漢堡等，也有露天式咖啡廳、酒吧，讓遊客可以坐下來好好休息吃美食。

美國村餐廳推薦： Benson’s：沖繩第一家正宗美式熱狗店，也是第一家使用牛肉做成的店家。 Tacos Cafe Taco Loco：有各式各樣的塔可料理，還有比較少見的玉米餅甜點等。

C區

從B區繼續往下走，可以來到C區，也就是SOHO百貨。這裡同樣販售各種美國流行商品，像是潮牌、皮衣、花襯衫、軍事風衣物，以及徽章、海報、車牌等配件，很適合在這裡挑選特色紀念品帶回台灣給朋友同事。

沖繩美國村分區介紹｜Depot Island

Depot Island是美國村裡佔地最大、建築物最多的地區。這裡比較靠近海邊，所以白天傍晚氣氛十足，同時一些美國村必吃美食也在這一個區塊裡。假如你沒有太多時間在美國村逛一整天，建議可以直接把重點放在這裡，會有相當不錯的收穫喔！

由於Depot Island有太多建築和商店，因此這裡小編只精選出必逛店家和必吃美食，其他就要靠你們自己慢慢探索囉！

美國村購物商店推薦｜Depot Island

假如你前面沒有逛到American Depot，但又想看一些美國潮流商品的話，Depot Island是一個還不錯的選擇，這裡同樣也有很多美式風格的衣物、夏威夷花襯衫、雜貨、明星海報等讓你盡情挖寶。

位置：Depot Island大樓A棟 1樓 營業時間：10:00-21:00

美國村購物商店推薦｜Mihama Glass Sora

Mihama Glass Sora是一家專門販售沖繩玻璃藝術家吹製的玻璃作品，以及美國西雅圖工作室製作的太空裝飾品，還有一些日用雜貨等，喜歡藝術品、玻璃製品的你一定會喜歡。

位置：Depot Island大樓A棟 1樓 營業時間：11:00-21:00

美國村購物商店推薦｜Christmas Land

光看名字就知道Christmas Land是在賣些什麼東西，沒錯，就是所有跟聖誕節有關的物品。雖然聖誕節是12月限定節日，不過這裡一年四季都有開店。如果你是接近12月到沖繩玩，可以在這裡買一些裝飾品，讓家裡更有聖誕節的氛圍。

位置：Depot Island Seaside大樓 2樓 營業時間：11:00-20:00

美國村餐廳推薦｜Taco Rice Cafe Kijimuna

Taco Rice Cafe是沖繩必吃美食之一，這裡的招牌除了塔可飯以外，塔可蛋包飯更是受到大家喜愛，口味多樣齊全。來到美國村，點一盤塔可飯，仿佛瞬間移動到美國。

位置：Depot Island大樓C棟 2樓 營業時間：11:30-22:00

美國村餐廳推薦｜Blue Seal Icecream

Blue Seal是美國非常有名的冰淇淋品牌，而美國村裡當然也少不了這家店，在Depot Island大樓D棟和Seaside大樓各有一間分店，提供數十種冰淇淋口味、可麗餅和飲品。不僅是遊客喜歡，就連當地人也常常光顧喔！

位置：Depot Island大樓D棟 2樓 & Depot Island Seaside大樓 2樓 營業時間：10:00-22:00

美國村餐廳推薦｜ポーたま 北谷アメリカンビレッジ店

在Blue Seal Seaside分店的樓下，有著一間豬肉蛋飯糰，也是美國村必吃餐廳之一。推薦嘗試美國村獨有的限定口味：塔可飯飯糰、炸海苔佐山葵塔塔醬飯糰、炸豬排豬肉蛋飯糰，都是其他分店吃不到的限定款喔！

位置：Depot Island Seaside大樓 1樓 營業時間：7:00-20:00

沖繩美國村分區介紹｜AEON 購物中心

最後是AEON 購物中心和Mihama 7Plex電影院，其實就像一般的購物商場一樣，設立了超過50家店鋪。如果有時間的話可以走進去逛逛、吹個冷氣；假如時間不夠的話，小編也覺得不一定要走到這裡囉！

沖繩美國村住宿推薦

看到這裡，相信你一定看得出來美國村不是一兩個小時就能走完的景點。假如你希望深度體驗沖繩美國村的魅力，小編推薦你可以在這裡住上一晚，這樣時間也不會太倉促。

其實美國村附近有不少住宿選擇，這裡也做個列表給大家參考，更多住宿可以參考「沖繩住宿推薦」文章：

Condominium Hotel Monpa

La’gent Hotel Okinawa Chatan

Lequ Okinawa Chatan Spa & Resort

The Beach Tower Okinawa Hotel

Vessel Hotel Campana Okinawa

沖繩美國村怎麼去？

沖繩美國村交通方式如下：

公車：可以在那霸市搭乘20、28、29號公車，或者是那霸機場搭乘120號公車，到「桑江站」下車後步行約3分鐘即可抵達。

開車自駕：將地址定位在「沖縄県中頭郡北谷町美浜」，從那霸到美國村大約40分鐘左右的車程。

計程車：從那霸到美國村車程約45分鐘，費用約3,500-4,000日圓。

沖繩美國村常見問題

Q. 沖繩美國村餐廳推薦哪幾間？

Taco Rice Cafe Kijimuna、豬肉蛋飯糰、Blue Seal冰淇淋都是推薦必吃的美食。

Q. 沖繩美國村周邊還有什麼好玩的？

除了美國村以外，也可以到旁邊的日落海灘欣賞浪漫夕陽。

沖繩美國村是沖繩自由行不可錯過的重要景點，以上小編幫大家整理各分區的必看重點、美國村餐廳和住宿，讓你安排行程更有效率！