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和牛涮 環境介紹

和牛涮自助吧

70種自助式食材

和牛涮 菜單

和牛涮新品推薦

和牛壽喜燒雙吃

焦糖炙燒和牛壽司

紫薯芋泥鯛魚燒

和牛涮 好不好吃

和牛涮 店家資訊

台北美食

和牛涮是王品旗下品牌，也是首間主打「和牛三吃」吃到飽的火鍋品牌。這次主要想介紹和牛涮的三種新品：「和牛壽喜燒雙吃」、「焦糖炙燒和牛壽司」、「紫薯芋泥鯛魚燒」，加上有超過70種食材隨便你挑選，愛吃肉尤其愛吃和牛的人，和牛涮絕對是非常超值的火鍋吃到飽推薦。大家對於王品集團絕對不陌生，而秉持超過30年牛肉專家的經驗，和牛涮提供的都是從眾多和牛品種中嚴選的極上和牛，結合日本和牛與美澳牛肉的優點，肉質柔嫩、油花甜美，愛吃和牛人吃過絕對都會想回訪。這次體驗的是和牛涮羅斯福店，就在古亭站6號出口一出站就會看到，走路不到1分鐘超級方便。開車的話附近有好庭車及嘟嘟房兩個停車場可以善用。和牛涮的環境我非常喜歡，感覺現在王品集團的新品牌走向都趨於年輕活潑化，和牛涮的整體裝潢以日本祭典為主，一進門就可以看到一個超大的燈籠非常吸晴。每一桌都有不同的祭典壁畫，一樓還有一間半開放式的包箱，裝潢整體超有日式氛圍。二樓為主要用餐區，適和朋友、家庭甚至團體聚餐，窗邊座位區寬敞舒適又明亮我好喜歡。如果是一群朋友或小團體要用餐的話可以直接包下一個區域，完全有屬於自己的空間非常棒。取餐動線設計的也滿好，食材都集中在中間區域，上面有相撲選手的人型標誌及各種文字告訴妳有哪些品項內容。和牛涮有70種食材都是自助吃到飽的，像是各式蔬菜、火鍋料、主食米飯、麵食、咖哩醬、飲料、冰沙、霜淇淋…等，連醬料都多到會有選擇障礙。蔬菜種類絕對讓愛吃菜的人超級開心，看上去就很新鮮外，放眼望去眼花撩亂，像是高麗菜、奶油白菜、A菜、青江菜、絲瓜、大黃瓜、玉米、玉米筍、牛番茄、金針菇、杏鮑菇、凍豆腐、南瓜、豆皮、芋頭…等，超過20種幾乎集合了所有妳在吃到飽店會看到的蔬菜及火鍋料食材。其他像是“鮮肉漿冰淇淋”和“海鮮漿冰淇淋”其實就是一般熟知的肉漿跟魚漿，只是特別弄成了像冰淇淋般的桶裝，要用挖勺弄成一球一球的放下鍋煮，創意上很加分。主食的話有麵食、白飯、豚肉燥，以及和牛涮主推的極上和牛黑咖哩，戰力強或者愛吃咖哩飯的千萬別錯過，一定要嚐一下極上和牛黑咖哩，味道濃郁又下飯，非常好吃。飲料吧選擇也超級多，有霜淇淋、甜點、茶包、汽水、咖啡、冰沙等推薦大家來和牛涮直接點「頂級和牛套餐」，除了有9種牛豬雞肉超到飽外，還有炙燒和牛壽司和鯛魚燒也是吃到飽的，非常划算。如果不是這個價位的話，光單點炙燒和牛壽司一貫要50元，鯛魚燒一支要89元。和牛涮原本就有老饕極的和牛三吃，也就是「頂級極上和牛」、「極上和牛黑咖哩」、「炙燒和牛壽司」，光這三吃其實就很強了，而這次推出的「和牛壽喜雙吃」則是結合火鍋與壽喜燒兩種吃法，採鴛鴦鍋式，一半為壽喜燒雙吃，一半為涮涮鍋湯頭。我自己本身是很喜歡吃壽喜燒跟火鍋的人，如今和牛涮推出這樣一鍋同時能有兩種吃法簡直太完美，大大滿足跟我一樣愛壽喜燒又愛喝火鍋湯的人的心願。和牛壽喜燒雙吃會先由店員幫忙製作「關西風味煎燒和牛壽喜燒」，過程有點像是石頭火鍋那樣，先將牛油抹滿鍋底，然後將洋蔥和青蔥倒進去拌炒出香氣，接著將和牛放入其中拌炒約8分熟的粉嫩色澤就可以享用了。接著倒入壽喜燒醬汁，這時候就可以自己涮入想吃的肉品，變成「關東風味涮煮和牛壽喜燒」；而一邊的涮涮鍋則是用來煮菜品，當作火鍋享用。「頂級和牛套餐」裡有6種牛肉+2種豬肉+1種雞肉：澳洲金牌純血和牛、極上和牛霜降、極上和牛雪花、極上和牛胸腹肉、安格斯雪花牛、安格斯霜降牛、國產脆皮五花豬、梅花豬肉、國產滑嫩雞腿肉。其中紅色盤子的是牛肉，黑色盤子的是豬肉和雞肉，全部都是無限點吃到飽。其中首推「澳洲金牌純血和牛」，涮壽喜燒超級好吃，超級大片色澤又美，完全不會太油膩，幾乎是入口即化，吃再多都不會膩的和牛。老實說我對於和牛的印象都是油花太多，所以吃個幾片滿足一下味蕾就夠了，可是和牛涮提供的和牛不光等級是好的，部位選擇也很厲害，像剛才說的澳洲金牌純血和牛讓完全不敢吃和牛的人都能吃上好幾盤；其他像極上系列的油花也都很美，安格斯系列不會太瘦，其實和牛只要涮個5-8秒呈粉紅色就可以吃了，千萬不要到全熟會太浪費肉質。豬肉系列我最喜歡「國產脆皮五花豬」，吃起來邊邊會有點脆度嚼勁的，很像吃酸菜白肉鍋會搭配的那種脆皮五花豬，帶點油脂卻沒有豬腥味，跟壽喜燒也超搭。原本和牛算的和牛三吃裡就有炙燒和牛壽司了，而這次更推出焦糖炙燒口味，在攤車上更能看到師傅現場炙燒和牛壽司，保證看完胃口大開，回桌立刻點個好幾貫來享用。師傅先在和牛壽司上刷上特調炙燒醬，接著灑上砂糖與美乃滋後用噴槍大火炙燒，現場就能聞到砂糖炙燒後結合著和牛散花出來的香氣。入口後鹹香的炙燒醬搭配和牛簡直入口即化，在感受到砂糖的甜和美乃滋的微酸巧妙組合，一口一貫真的超級滿足。沒想到和牛涮居然還有提供現場製作的鯛魚燒，真的超級有日式風味。基本上要點到「頂級和牛套餐」以上的價位才有焦糖炙燒和牛壽司和鯛魚燒吃到飽，而鯛魚燒的口味也會不定期更換，像現在就是新推出的「紫薯芋泥」口味。紫薯芋泥鯛魚燒的外皮是紫薯口味，內餡加入芋泥球，所以鯛魚燒看起來是馬卡龍紫色的超可愛，張著一個大嘴巴是因為可以DIY擠上北海道牛奶及獨家厚奶茶霜淇淋，等於是鯛魚燒+芋泥球+霜淇淋三重口感，好看好吃又好玩。當天還有吃到草莓口味也很棒，淡淡的草莓口味外皮，裡面包的是麻糬，外脆內軟Q的口感讓我光是鯛魚燒就吃了3.4個。王品的和牛涮是我目前吃過最好吃的和牛涮推薦，尤其是推出了「和牛壽喜雙吃」一次結合壽喜燒跟火鍋兩種吃法，加上有70種新鮮食材超級豐富，只要是點「頂級和牛套餐」以上的價位就有焦糖炙燒和牛壽司和鯛魚燒吃到飽，真的非常划算。無論是食材選擇還是口味上都非常到位，牛豬雞三種肉品都很好吃沒有雷，蔬菜更是種類多到吃不完，主食除了有激推的極上和牛咖哩外還有豚肉燥和麵食，不得不說和牛涮是我會想再回訪的火鍋吃到飽推薦。