台湾ラーメン 光陽(孤獨的美食家2018 SP：京都・名古屋出差篇):愛知県名古屋市西区比良3-139，電話:+81 52-501-3243，營業時間:17:00-00:00(星期二休)

前幾天日本各大媒体強力發送，孤獨的美食家(東京電視台開播60年)紀念性第11季將於2024年10月1日上映，驚喜的是2025年1月這部一播12年的長壽日劇決定要電影化滿更讓人吃驚的是導演就是五郎自己，這下可樂壞五郎粉:於是，我決定加快「孤獨的美食家店家實訪」文的速度，看看能不能趕在電影推出前，寫到100家(目前跑完80家，還有10家沒寫);第80彈讓我們跟著五郎去名古屋去吃台灣也找不到的台灣拉麵:結論炒麵、酢鶏比拉麵好吃xd，因為拉麵有一點油、有一點鹹.....。

先來說說早幾天在個人粉絲團分享的孤獨美食家第11季和電影版的好消息，有興趣的可以自己去官網看，不然google搜一下也有，畢竟五郎粉眾多，流量也絕對是滿滿滿。詳見孤獨的美食家：東京電視台。

台湾ラーメン 光陽算得上是名古屋主打「台灣拉麵」的老字號中華料理，行前聽朋友說是家排隊名店，我查了一下離名古屋市區其實有一點距離的西區，有一點偏僻，應該不至於排很長吧，於是姍姍去遲..搞到天黑才上JR。距離最近的車站是我到名古屋七八次，但聽也沒聽過的「比良」站。是說，搞不好我連城北線也沒搭過...

比良站(ひら)屬對向式月台2面2線的高架無人車站，來回兩次碰到的人沒超過5個...查了一下每天從這上車的人數是114，顯然不是一個重點、熱鬧的車站。而這也是我喜歡追孤獨的美食家的餐廳樂趣之一，因為可以去很多不知道的小町、小地方。即便在大城市，都可以看到不同的旅遊風情，即便如五郎在八高線小宮站下車時說的「何もない」。是說，從那時候開始，我就愛上這種「何もない」的離群旅行...謝謝五郎帶我去很多何もない的地方。哦，比良站周邊其實也差不多，除了遠處的燈火。

下了比良車站，穿過一段有一點黑的任宅區，遠遠的我就看到台湾ラーメン 光陽的排隊人潮，正如名古屋友人說的不可能找不到。記得那時是6點30左右，門口排了十多人，我吃完的7點30分左右，門口已變成近20人的人龍。

店裡同樣人潮擁擠，中華料理的檯前四人方桌，加一加應該可以坐20人左右，雖然翻桌上算是蠻快的，但我還是排了快20分鐘才進去。

按照慣例先找五郎簽名，台湾ラーメン 光陽出現在2018年孤獨的美食家跨年的京都・名古屋出差SP篇，這篇是該集最後一家(共3家)，另兩家為

【孤獨的美食家地圖+實訪之四十九】【京都-銀閣寺美食】梨門邸 NASHIMOTE.炭燒料理居酒屋

【孤獨的美食家店家實訪第62家-名古屋美食】珈琲処 カラス.名古屋四十年老喫茶店.紅豆生奶油土司五郎都愛

除了五郎的簽名外，店裡也有不少五郎餐廳專有的五郎SET，於是我決定照辦煮碗。

五郎SET:

台湾ラーメン(台灣辣肉燥拉麵)

酢鶏(糖醋口味的炸雞)

にんにく炒飯(大蒜炒飯)

說來台灣沒有的「台湾ラーメン」(別再說台灣人愛無中生有如泰國月亮蝦餅、如溫州大餛飩)，名古屋普遍的說法是50年前「台灣拉麵 味仙」創始的，大概就是把台灣擔擔麵上的肉燥加辣，然後和日本拉麵結合，一般來說可以分辣度的，但在台湾ラーメン 光陽更細分為5級，比較有趣的是第一級叫「アメリカン」(美國風)，是說美國人不吃辣嗎?

除了台灣台湾ラーメン外，這裡幾乎一般中華料理可以嚐到的都有，甚至是一些炸物、炒類都有。

這一集我很乖完全照著五郎的點，台湾ラーメン、酢鶏、にんにく炒飯，結局自然是沒吃完.......。

台湾ラーメン我跟五郎一樣點了中辣。是說，這風味的台湾ラーメン，我早前在採訪名古屋時也曾吃過2、3家，大抵上風味都差不多，主要是那辣味的肉燥，和台灣人可能會覺得有一點油、一點鹹的湯頭，配料方面除了蔥花外，通常也會有日本中華料理常見的韭菜。

老實說第一口還挺油香的，特別是帶著辣椒香的肉甜，辣度則是初入口沒啥感覺，但會越來越重的辣，當然油和鹹的負壓會同時上升，吃到一半我已經受不了的猛灌冰水XD。

細直的黃麵帶一點中華料理麵條多少有的微鹼味，微帶咬勁、和咀嚼端的麵香算是我喜歡的。

酢雞，在一些中華料理或日式食堂、居酒屋也叫「油淋雞」最少是差不多的料理，更要說就是這的湯汁多了一些，炸的油酥油酥，咬下會微噴汁的的雞肉也比較大塊。第一口帶著糖醋酸甜的軟嫩雞肉確然讓我在心中叫了一聲:「好」，除了酸甜外還有一點點討喜的微邊蒜味，這醬汁我非常可以，淋在白飯上十分棒。

にんにく炒飯也就是大蒜炒飯，如五叔在節目中說的，這一盤端上來就是滿滿的蒜香，雖然視覺上不是那麼強烈，但入口的蒜香對我來說蔥薑蒜愛好者來說是相當過癮的，炒飯的鑊氣反倒成了蒜香的配角，飯炒的乾濕合宜，蛋香、肉香也都嚐得出滋與味，加上我愛的蒜味，無疑是一盤好炒飯。雖然最後我只吃了一半就陣亡了...建議可以點半份就好，如果食量不是特別大。

台湾ラーメン 光陽:愛知県名古屋市西区比良3-139，電話:+81 52-501-3243，營業時間:17:00-00:00(星期二休)

更多孤獨的美食家實訪文:

孤獨的美食家節目官網

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