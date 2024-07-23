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大塊ㄟ魯肉飯

今天要來介紹一家2023年11月才剛開幕的傳統小吃店，於捷運「新莊站」2號出口走約3分鐘就能抵達。

在慈祐宮對面，走到店門口能聞到一股令人垂涎欲滴的香氣時，你就能找到我想介紹的店家「大塊ㄟ魯肉飯」，一家用真材實料征服饕客味蕾的美食小吃店。

小小店面但店內明亮，乾淨又舒服，讓人用餐起來很自在，還餐具自取區。

菜單

現在 也可以吃到它們家的美食。商品種類多元，除主食之外，還提供多種小菜及湯品讓人品嚐。

也推出新菜品讓老客戶也有新選擇。

整體來說價位蠻實惠，CP值算很高。

焢肉飯

首先，我得介紹一下他們的招牌，大塊ㄟ魯肉飯的焢肉飯，顧名思義，那塊焢肉真的「大塊」，厚實的五花肉經過細火慢燉，肉質嫩滑，肥而不膩。

用筷子夾起一塊，肉汁便會順著筷子滴下來，再配上香Q粒粒分明的白米飯及酸菜、豆干及滷蛋的搭配，鹹香滋味讓人每一口都是大大滿足又有飽足感。

勁辣雙椒麵

對了，還有一碗勁辣雙椒麵，這可是真正嗜辣味愛好者的福音。

每日自炒辣椒及醬汁和新鮮配料，使用青椒及甜椒搭配，炒出香氣撲鼻，交疊出具有層次的辣度，辣度偏中強度，不會讓你辣得滿頭大汗，但又能讓你過足辣癮。

麵條Q彈，豆芽菜又吸滿了辣醬湯汁，每一口都會讓人欲罷不能，配菜也半顆滷蛋及貢丸做搭配，份量十足很有誠意。

滷肉飯

至於滷肉飯，那可是滷肉迷的最愛。在餐檯前就看到那一鍋滷肉經過長時間的燉煮，醬汁完全滲透進切得大塊地肉塊裡，也不時傳來迷人香味吸引味蕾。

碎滷肉搭配白米飯，讓每一口都充滿了濃郁的香氣及膠質。這油亮的滷肉飯一吃就會讓人上癮，讓人一吃就愛上，吃完一碗還想再來一碗。

香菇雞湯

店裡的香菇雞湯和排骨酥湯也是一絕。湯品都放在大蒸爐上蒸煮多時，但湯喝起來一點也不油，可以喝到濃縮的精華清爽好喝。

香菇雞湯比較偏清爽，湯頭清爽鮮美，香菇的香氣與雞肉的鮮味交織在一起，鮮美濃郁又營養。

排骨酥湯

排骨酥湯則是另一番風味，排骨肉質軟嫩但不失咬勁，冬瓜吸飽著湯汁精華，喝上一口，整個人都被溫暖包圍，幸福滿滿。

排骨酥也有直接單品販售，買一些回家，想吃時候隨時也可以享用，超便利。

滷味拼盤

米血、豬頭皮、豆干、油豆腐

採用多種辛香料調製而成的秘製滷汁，將食材滷的入味及香氣四溢，口味濃郁不需另外沾醬，不管冷的吃或熱的吃就很涮嘴。

燙青菜

蔬菜新鮮，拌入醬汁不死鹹，爽脆好入口，記得點上一份剛好可以補足每日所需的蔬菜纖維量。

大塊ㄟ魯肉飯用心在食材選擇，每一道料理都精心烹調，讓每位客人享用美食的同時，也感受到滿滿的誠意。

下次當你來到新莊老街夜市，記得來店內品嚐保證你吃過一次之後，會忍不住再訪。

現在五星好評贈送小魯肉飯一碗喔！

FB : 大塊ㄟ魯肉飯| Xinbei

大塊ㄟ魯肉飯 店家資訊

訂餐電話：0906563087

地址：新北市新莊區新莊路321號 近捷運新莊站2號出口，新莊廟街夜市、慈祐宮

營業時間：17：00～00：00 每週一公休