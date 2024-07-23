喫茶 フローラ:石川県小松市小馬出町123，電話:+81761210103，營業時間:07:00 - 22:00(不定休)

旅人的任性。在離開一座「小」城市前，總想找間老喫茶店，點上一份奶奶手作早餐、爺爺手沖咖啡，最好還能是大正風，有庭院風景的老木造房子。或在google map、或在tabelog，又或乾脆直接問飯店的櫃檯人員，總能找到解答。喫茶フローラ則是來自車站的站務人員，「大概50多年的老喫茶店，只要住小松的應該沒有人不知道」，然後他用手比了比旁邊的人形立牌，又道:「他應該也有去過」。他是誰?讓我們看下去。

這次的北陸行程起點是小松，是2024年3月才開通的北陸新幹線延伸段(金澤-敦賀)，也是我第一次來到小松，一出車站就被這座新舊交疊車站的美給震憾。「好美」，我在按下藍調小松駅的當下，心裡這麼吶喊著。事實上，這座因為北陸新幹線而生的新車站也值得寫上一寫，我想下回再好好分享吧。

是的，當時那位站務人員在我問他早上都去什麼地方喝咖啡時，他指著棒球迷應該都認識的「松井秀喜」立牌跟我說:「喫茶フローラ這家50年的小松老字號喫茶屋，他應該也有去過」，然後他笑著做了一個揮棒的動作，又問我:「野球，好き?」，我點了點頭道:「大好き」，於是他又給了我一個地方的名字:「松井秀喜棒球博物館」。這時我才驚覺原來松井是石川小松市出身的。那個地方叫能美，之後我再帶大家去走走。

看了看google mpa上的「喫茶フローラ」位置，決定捨循環巴士散步而去，一早穿過曾是小松城的城下町(中町)，一路上碰到的人一雙手都數不完....事實上疫情後，日本多數商店街都面臨同樣的蕭條問題，這些老街上的歷史建物更顯落寞，連找個人道聲:「おはよう」的對象都沒有。

喫茶フローラ查了一下是大正時的建物，前身好像是一間附有澡堂的旅館，如今一分為二，一邊是商店、一邊是喫茶屋，感覺二樓好像仍是出租的房間。

道了一聲:「すみません」便走了進去，意外沒有聽到風鈴的聲音響起，也沒聽到預期的老奶奶或老爺爺的「いらっしゃいませ」，於是我在推開第二扇門時，用很輕的聲音調皮的說了句:「ただいま」。這時我分不清那濃濃的咖啡是飄了進去，還是散了出來。

和咖啡香擦身而過後是書香，是窗外吹動薄紗的草香，是一種讓人動彈不得的慵懶氣息，我猜今天是星期天，又或我希望每天都是這麼讓人慵懶的假日。挑一本漫畫吧?我好像聽到有人這樣說。是安達充、還是浦則直樹?又或剛剛過世的鳥山明。

「哇」我猜我叫了一聲，而且不小聲，幸好店裡一個客人也沒有，這裡根本是我夢裡的喫茶店，甚至更好更漂亮，尤其是那落地木窗外的日式庭園。

靜靜看著窗外陽光透過樹隙照在石燈籠、照在字已模糊不清的石碑、爬在綠苔上的不知名蟲子身上，想著牠是不是跟我一様暖洋洋的，甚至想打個盹，睡個回籠覺，直到奶奶親切的聲音和咖啡香喚醒了我。

屋內的佈置也滿是大正風，好奇問了奶奶，她說是1972年開的店，她是第三代，算吧算吧大概是53年。屋內不曉得是不是經過翻修，但維護得很好。點完餐奶奶離去時，問了問我們那來的，我們答台灣，她微笑的點了點頭，並說了一聲:「ありがとう」。

像這樣賣早餐的喫茶店，料理其實大抵上差不多，自家的咖啡、早餐set、三明治、沙拉，自家甜點等，午餐、晚餐則有定食、歐姆蛋、咖哩飯、拿坡里義大利麵，夏天也兼賣挫冰，冰淇淋。很簡單，但我卻加倍的喜歡。想想，也許是老靈魂作崇，也許是真的老了。

早餐set，一杯咖啡、一「杯」半熟蛋(也可以選太陽蛋全熟)，一份烤厚吐司。

美的像起司的烤土司，一秒酥三秒軟嫩，好好吃，奶奶說可以沾點蛋黃一起吃，於是我們照辦煮碗，但我好想跟奶奶要一份奶油xd

蛋三明治是我此類老咖啡館的標配，這裡用的不是雞蛋沙拉，而是跟土司差不多一樣厚的玉子燒、美加滋和黃瓜，才一口我的思緒就回到基隆，那家我從小跟著爸爸吃的碳烤三明治，好吃極了。

每日蛋糕是細綿無比帶著討喜微酸的絲滑，啜一口咖啡便是幸福的早晨。

吃完意猶未盡的點了一杯手沖咖啡，因為好喝，結帳時順手買了一杯咖啡豆回台送友人，後來他跟我說很喜歡這家的豆豆，還特別囑咐我下次去小松記得再買。

喫茶 フローラ:石川県小松市小馬出町123，電話:+81761210103，營業時間:07:00 - 22:00(不定休)

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