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曼谷體驗泰服拍攝推薦

店家僅提供小紅書官方帳號預約

有中文服務，會協助搭配衣服顏色

女生很建議選擇濃妝，妝感質感不錯，拍攝效果佳

地點可選擇臥佛和鄭王廟，聽台灣人拍攝結束推薦鄭王廟

搭配攝影師服務，大可放心擺姿勢就好

拍攝結束可以立馬拿照片檔案

未精修的成果就很足夠了，滿推薦的

【Nana photo studio】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



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Nana photo studio影片

Nana photo studio介紹

第一次來泰國曼谷應該也滿多人會安排拍攝泰服

這間工作室是在小紅書上非常有名，生意超好

聽說老闆是中國人，所以店內有提供中文服務

店內可以看到大部分的顧客都是台灣人和大陸人

同時也打聽到台灣人拍攝完的心得分享

雖然價格比其他店家貴了一點，妝容和服妝搭配真的厲害，品質好多了

Nana photo studio預約方式

目前店家只能透過小紅書去預約

真的十分建議要提早預約，因為當天看到太多組想要當天詢問

基本上都是吃到閉門羹

從小紅書搜尋Nana Photo Studio曼谷，就會看到官方帳號

接著私訊預約日期、人數、妝髮等資訊

預約成功後會需要先付訂金喔，對方會提供支付寶或淘寶商品連結去下單結帳

Nana photo studio價格

在預約時，對方就會報價了，附上報價單給各位參考

服務是一人300泰銖，當天租借於下午六點前歸還

也就是如果你預約的更早，可以使用的時間越長

妝髮：淡妝1500泰銖(需梳化60分鐘)、濃妝2000泰銖(需梳化80分鐘)

攝影師費用：人數1~2位，一小時1500泰銖；人數3~5位一小時2000泰銖

如果人數超出5人就必須拆成兩個攝影師喔

Nana photo studio拍照地點

店家會請您選擇想要在臥佛拍攝或鄭王廟拍攝

臥佛是步行可及，人煙比較少

但在現場聽到拍完的台灣客人分享，一定要選擇鄭王廟，壯觀很多

要過去鄭王廟有兩種方式：

1.如果你本身有包車，可以請司機來接你過去鄭王廟

可省船票費用，船票來回一人總共120元

2.直接與攝影師搭船過去就是去100元回20元/每人

其實當下我並不知道可以請包車載我們過去

是拍完司機說要找我們的人載過去鄭王廟拍照，我才驚覺原來可以這樣

Nana photo studio流程介紹

報到取號碼牌

依照預訂時間抵達門市後，只要告知中文名字就可以核對

當場會直接結算付款，只付現金

接著會給你個號碼牌，這是會依照順序叫號進行化妝

挑選衣服

在等待化妝時，可以慢慢挑選喜歡的款式

可以告知服務人員色系，就會進行搭配

如果有情侶或夫妻，則會盡量搭配彼此色系

另外，店家有準備平板，可以參考過去拍攝的作品

看看實際拍出來的成果

化妝

女生選擇濃妝的話，將會有80分鐘的化妝時間

男士們呢，就在店家吹冷氣等候吧!

前往拍攝地

整好裝，化好妝後，看您是選擇臥佛或鄭王廟

鄭王廟就是直接搭船過去對面進行拍攝

拍攝結束

拍攝結束後，回到工作室，攝影師會把記憶卡的照片讀出來

利用Air drop直接存到你的手機內

如果不是apple手機，將會使用記憶卡豆腐頭去插在手機直接存取

收到300多張未精修的照片，要打卡已經夠用了

Nana photo studio照片成果

為了讓我們自己不要這麼忙，所以就從店家加購了攝影師的服務

攝影師是以拍攝人頭數計算，我們四人就是介於3-5人，一小時2000銖

拍攝過程中，泰國大哥會簡單的中文指令，協助我們擺姿勢拍攝

所以不用太擔心語言的問題

鄭王廟的地點拍攝會先在外圍拍攝

因為鄭王廟的人潮非常多，所以在某個熱門的角度或地點

可能會需要排隊

不過小哥不會讓你閒著的，會去旁邊繼續找景拍攝

接下來就是重頭戲，到鄭王廟裡面拍攝囉

第一次來鄭王廟果然是令人讚嘆，超壯觀

當然人也超多，很多攝影師也都在抓角度拍攝

不過我們攝影師滿厲害的，照片都閃過那些人頭

成果大家還滿喜歡的

Nana photo studio評價

我個人實際觀察一下在鄭王廟裡面的客人

有其他業者的客人都在拍照

不得不說Nana的化妝價錢雖然貴，但妝感非常完整

還有超多耳飾、頭飾、配件可以搭配

攝影師也表現的專業盡責，所以整體上還滿喜歡的

推薦給大家

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Nana photo studio資訊

營業時間：09:00~18:00

地址：392, 15 Tha Suphan Alley, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok

電話：+66 97 137 0168

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