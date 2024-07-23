金門．湖前58莊園民宿

位在金門湖前鎮的湖前58莊園民宿

是間擁百年歷史的閩式傳統三合院民宿

民宿周遭環境清幽，附近也有7-11和餐廳

且離昇恆昌金湖廣場（免稅店）也不遠

民宿提供雙人房/三人房/四人房/家庭房等房型

三合院的空間有公共休憩空間

也有廚房、洗衣機和曬衣空間可使用

民宿主人待人親切又和善，也很熱心助人

入住兩天，還貼心準備不同的在地特色早餐

（第一天吃廣東粥+油條、第二天吃麵線）

民宿有前後棟，提供2~10人不同的房型可選擇

中庭有露天座位區、兩側也有休息區和花園

晚上大夥聚在中庭裡邊吃宵夜邊聊天邊賞月也很讚

民宿裡也有廚房、洗衣機和曬衣區

可將衣物直接洗好帶回台灣很方便

我們入住的是可以溜滑梯的親子三人房

雖說是三人房，但下層是加大雙人床

所以親子房睡四個人也不會太擠

湖前58莊園的房價不貴，而且還可以包棟

若有來金門遊玩，很推薦住這裡喔

湖前58莊園民宿_地理位置

來到金門一定要看的就是這具特方特色的閩式傳統建築

除了看，若是可以住在這傳統建築裡也是很不錯的選擇呀

（也感謝這次同行的友人，幫忙找到一間這麼棒的民宿）

這回來金門，我們是在網路上預約租車（民宿也有代客租車服務）

入住的話，可將車子停在民宿門口旁的空地

湖前58莊園民宿_內部環境

一走進大門後即是三合院裡的中庭空間

在大門左右兩邊都有一間房間

中庭放有兩桌八椅，人住的這兩天早餐都是在這裡吃

往三合院的左邊走去，這裡還有個小花園

雖然不大，但也很用心地整理和維護

中間的間廳，也放有可休息的桌椅

牆上也掛有一些具歷史的物件，有興趣的人都可以參觀一下

往另一邊的間廳望過去，一樣放有桌椅可休息

再往前走這個公用空間裡，有：飲水機、洗衣機、脫水機及廚房

因廚房大多有人在，所以游小熊就不好意思進去拍了

不過，廚房空間雖然不大，但該有的都有，住客也是可以使用的

重點是~七月的金門好熱，即使是晚上也蠻熱的

因為廚房裡有冷氣，所以大家回來民宿，都習慣往裡面躲，哈~

湖前58莊園民宿_公用空間

再往院子後方走去，這裡有一口井和涼亭

都有設置石桌和石椅可以坐著休息

也貼心規劃可曬衣的空間，兩邊都有設置掛衣繩

在洗衣機附近也有衣架，可以自行取用

所以住宿的旅客無論是想要洗衣或曬衣都很方便

再往上走還有個小院子，這裡也設置另一組石桌椅

晚上若想坐在這裡聊天也挺不錯的

再往後走，左邊有一棟幾層樓高的建築物、右邊也有一棟平房

這裡的建築比較現代化一些，所以應是後來才蓋的

而我們的房間則是在上圖左的這棟建築裡

一進門，一樓左右兩邊都各有一間房間

上圖為是我們房間對面的201，是間有著加大雙人床的雙人房

一樓有個公用空間，放有冰箱、飲水機、茶杯和茶包，都可自行取用

湖前58莊園民宿_202親子房

游小熊一家四口這回人住的是有溜滑梯親子三人房

上鋪是單人床、下鋪則是加大的雙人床

因為我們有四個人，所以加一人的話再加價$500即可

親子房佈置的也很有童趣感

床的四周都放有不少可愛的娃娃和一些玩具可以玩

孩子們似乎都很喜歡上下鋪

也因此尊和昕兄妹倆都爭著要睡上鋪

經過溝通協調及禮讓後

確定這兩個晚上都是由昕妹妹睡在上鋪囉

床的正對面就是玄關、電視及浴廁

浴廁空間不大，且是長形的格局設計

淋浴間裡有提供沐浴乳及洗髮乳



床鋪的側邊則有衣架、掛勾、簡易鞋櫃及化妝檯



木製的化妝台不大，但蠻有質感的

吹風機就放在化妝台這裡

湖前58莊園民宿_夜間景致

接著來看看民宿夜間的景致

有了燈光點綴，也有著與白天不同的美

入住的兩個晚上，我們都有買宵夜回來

來到三合院的中庭這裡，坐著一起吃東西和聊天



第一天和第二天的宵夜如上圖所示

最讓游小熊驚訝的是，金門竟然有50嵐？？？

在第二天中午用餐時，看到其它桌客人的桌上竟有熟悉的黃色杯身身影

仔細一看，是游小熊的最愛「50嵐」沒錯

除了驚訝之外，第一時間就是立馬滑手機查詢金門哪裡有分店

第二天晚上逛完金湖廣場的免稅店後，也立馬趕去買幾杯回來喝這樣

湖前58莊園民宿_早餐

兩天早上的早餐，都是民宿主人幫忙準備的金門特色早餐

上面的是第一天的早餐，有金門廣東粥和油條

第二天則是麵線和饅頭，且這天還有水果

不管是粥或是麵線，都和台灣當地吃到的不大一樣

很感謝民宿主人幫忙準備的金門道地風味早餐

讓我們可以嚐到不一樣的口味及餐點



很快地，三天兩夜的金門之旅要結束了

在出門至機場搭機前，和同行友人一家也不免俗地來張合影

七月的金門實在有夠熱，下次若再來金門肯定會選秋冬再來了，哈~

【後記】

以往都在教科書裡看到的閩式建築

沒想到這次也能入住在這古色古香的古厝裡

民宿有著閩式復古懷舊的風格，整體氛圍也都讓人很喜歡

加上民宿主人待人親切又熱心，而且也很健談

也提供像是旅遊指南、代客租車等貼心服務

最後也感謝友人一家帶我們來金門玩

期待下次再一起出遊囉~

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店家/景點資訊

店家名稱：湖前58莊園

所在地址：金門縣金湖鎮湖前村58號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0937-511-234

評價：★★★★★

備註資訊：

IG:

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